Mitsubishi Outlander citelně zlevnilo, bohatou výbavu i čtyřkolku dá pod 1,2 milionu

Mitsubishi rozjíždí zvýhodnění pro outlander PHEV a cílí na širší publikum. Nejvyšší bonus činí 172 tisíc korun, základ zlevnil o víc než sto tisíc a k vozu je i pořádná záruka.

V segmentu vozů SUV panuje více než zdravá konkurence. Mitsubishi chce místní vlny rozvířit outlanderem PHEV s pohonem všech kol, na který v Česku aktuálně nabízí finanční bonus ve výši až 172 tisíc korun v závislosti na verzi. Základní cena po slevě tak činí 1.198.950 Kč a cílem samozřejmě je zpřístupnit tento model širšímu okruhu zákazníků.

Víše zmíněná sleva patří dvěma vrcholným provedením Instyle a Instyle+. Na základní verzi Inform dostanete slevu 101 tisíc korun, na zbylé dva stupně Invite a Intense pak 126, resp. 129 tisíc korun. K dispozici je se šesti různých odstíny karoserie, z čehož tři varianty jsou bez příplatku.

Pod kapotou je hybridní ústrojí s 2,4litrovým čtyřválcem a dvěma elektromotory o celkovém výkonu 225 kW (306 koní). Outlander zvládá jet maximální rychlostí 170 km/h, přičemž na stovku zvládne zrychlit za 7,9 sekundy.

Normovaná spotřeba je 0,8 l/100 km + 23,5 kWh/100 km a kombinovaný dojezd na elektřinu činí 84-86 km. Rychlé nabíjení baterie trvá cca 32 minut, případně 6,5 až 10 h to trvá z běžné zásuvky. 

Mitsubishi nabízí i financování s měsíční splátkou od 4938 Kč. K tomu dostanete osmiletou prodlouženou záruku omezenou nájezdem 160 tisíc kilometrů, která se ve stejném rozsahu vztahuje také na trakční baterii. Na prorezavění karoserie, je záruka 12 let, asistence je k mání po dobu 15 let spolu s bezplatnou prohlídkaou kondice vozu v servisu.

Mitsubishi Outlander PHEV: Videotest auto.cz • Zdroj: Auto.cz

Zdroj: Mitsubishi I Video: Mitsubishi  

