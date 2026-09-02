Mitsubishi Pajero je zpátky. Zůstává věrné rámu a redukci
Terénní legenda se vrací a bude chtít ukousnout kus koláče prodejů svému odvěkému rivalovi, Toyotě Land Cruiser. Stojí na žebřinovém rámu, má redukční převod a ze sedmi jízdních režimů je pět určených mimo asfalt.
Jeden ze světově nejznámějších offroadů, Mitsubishi Pajero, se dlouhá léta prodával i v Česku. V roce 2021 však zmizel z globální nabídky značky a od té doby fanoušci jen doufali, že se někdy vrátí. Nyní ho automobilka představuje v páté generaci, a to rovnou s plánem ho prodávat ve stovce zemí na světě.
V jeho designu hovoří Mitsubishi o inspiraci staršími generacemi, „retro“ toho však na něm moc není. Vizuální prim hrají vpředu lampy denního svícení, na bocích vidíme „schůdek“ dolní linky oken nikoliv nepodobný tomu na Toyotě Land Cruiser a vzadu zase lampy spolu s černým panelem nad registrační značkou opticky vůz rozšiřují.
Vůz to není malý – na délku má 4920 mm, na šířku 1925 mm bez zrcátek a výška je 1910 mm. Rozvor náprav 2870 mm zase slibuje slušné množství prostoru v kabině. Za B-sloupky pomáhá prostornosti v rozsahu 150 mm posuvná lavice ve druhé řadě a k mání je i třetí řada sedadel, která má nabídnout dost místa i dospělému pasažérovi.
Interiér se nese v duchu moderní doby uspořádáním displejů – přístrojový štít i centrální obrazovka jsou spojené do „fošny displejů“ na palubní desce. V nejvyšší výbavě mají displeje úhlopříčku 14,3", v nižších verzích je to 12,3". Nechybí základní fyzické ovládací prvky pro klimatizaci a hlasitost. Volič převodovky je klasickou pákou a kolem něj vidíme další tlačítka – pro uzávěrku zadního diferenciálu či asistenta sjíždění prudkých kopců.
S těmito funkcemi se pojí jeden z režimů centrálního displeje, který ukáže ve třech kruhových budících náklony vozu, kompas včetně azimutu a nadmořské výšky, a také hodiny. To je to stejné, co ve starších pajerech mělo vlastní kapličku na palubní desce.
Kabina může být téměř celá potažená kůží, v nejvyšší výbavě včetně palubní desky. K luxusním prvkům patří také dvojitá skla ve všech čtyřech dveřích a laminované čelní sklo pro lepší akustickou pohodu na palubě, nebo třeba chlazená schránka v loketní opěrce.
Stále rámový offroad…
Po technické stránce zůstalo pajero věrné svým kořenům a stojí na žebřinovém rámu, přejatém z pick-upu Triton (u nás dříve prodávaném jako L200), ovšem upraveném pro vyšší tuhost, což má zlepšit komfort i dlouhodobou odolnost. Přední náprava je lichoběžníková, zadní tuhá, ovšem s pětiprvkovým zavěšením a vinutými pružinami.
Kromě zmíněné uzávěrky zadního diferenciálu je tu také dvoustupňová přídavná převodovka, kterou ovládá knoflík na středovém tunelu. Čtyřkolka má podle Mitsubishi označení S-AWC (Super-All Wheel Control) a dle voleb na ovladači je možné jezdit po asfaltu jak s pohonem jen zadní nápravy, tak i se čtyřkolkou. Volby 4HLc a 4LLc znamenají uzavřený mezinápravový diferenciál, ta poslední je samozřejmě redukčním převodem – který tedy ovšem není možné použít bez uzávěrky diferenciálu.
Pět ze sedmi jízdních režimů je určených pro jízdu mimo asfalt; kromě normálního a ekonomického módu je tu režim pro štěrk, sníh, bláto, písek nebo velké kameny. Nenahraditelné jsou v terénu nájezdové úhly, které jsou 30,4° vpředu a 25,8° vzadu; přejezdový úhel je 22,6° a světlá výška je 230 mm.
…ale s moderní elektronikou
V jízdních asistentech a elektronice se pajero navzdory své starosvětské technice neliší od moderních aut. Brzdový posilovač je elektrický, tj. tlak v brzdovém systému nevytváří noha řidiče za pomoci podtlaku, nýbrž elektrické čerpadlo, posilovač řízení je také elektrický.
To usnadňuje práci asistentů, k nimž patří samočinné nouzové brzdění schopné detekce chodců, cyklistů, motorkářů i křižovatek, varování před hrozící srážkou, hlídač sešlápnutí chybného pedálu, nouzový hlídač čar na silnici, varování před příčným provozem či adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu.
V terénu se bude hodit 3D 360° kamera, která na centrálním displeji umí vytvořit obraz okolí vozu v reálném čase. Zvládne i vypočítat, co se zrovna nachází pod přední nápravou. Aktivuje se automaticky v režimech přídavky 4HLc nebo 4LLc, anebo je možné ho zapnout kdykoliv manuálně. Také je na palubě osm airbagů a jeden z nich je středový mezi řidičem a spolujezdcem, první ve voze značky Mitsubishi.
Konečně, co pajero pohání? Jde o nový 2,4l vznětový čtyřválec s turbodmychadlem s proměnnou geometrií lopatek. Jeho výkon není známý, nabízí ale 470–480 Nm v závislosti na provedení vozu. Je spojený s nově vyvinutým osmistupňovým automatem, který má vlastní sportovní režim.
Zbylá technická data i více fotografií se dostanou na svět, předpokládáme, blíže k uvedení novinky na trh. Zda nás to čeká i v Evropě, zatím není jasné, můžeme ale doufat, že státy EU budou mezi onou stovkou zemí, kde se bude nové pajero prodávat.
zdroj info, foto: Mitsubishi