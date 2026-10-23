Mitsubishi posílá vozy Outlander a Eclipse Cross do taxislužby. Na přestavbu přispěje
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Němečtí dopravci mohou získat plug-in hybridní nebo elektrické SUV včetně taxametru, střešního označení a potřebných dokladů. Menším provozovatelům nabízí výrobce řešení připravené k okamžitému nasazení.
Mitsubishi začalo v Německu nabízet modely Outlander a Eclipse Cross jako profesionálně upravené taxíky. První sází na plug-in hybridní pohon, druhý je čistým elektromobilem. Přestavby zajišťují specializované společnosti Haberl Electronic a Funkanlagen-Elektronik Heinz Reuss.
Kompletní balíček zahrnuje cejchovaný taxametr, poplašné zařízení, střešní světlo s označením taxi a případně také polep karoserie vyžadovaný místními předpisy. Použité komponenty schválil německý metrologický úřad.
V ceně přestavby jsou rovněž dokumenty potřebné k registraci a provozu, nastavení místního tarifu a kontrola splnění německých požadavků na taxislužbu i bezpečnost práce. Vestavěné zařízení současně chrání záznamy o tržbách před dodatečnými úpravami. Automobil lze proto podle Mitsubishi nasadit do provozu ihned po převzetí.
Větší společnosti mohou objednat jednodušší sestavu obsahující taxametr, poplašný systém, střešní označení a případný polep. Napojení vlastního pokladního zařízení a závěrečnou kontrolu splnění zákonných požadavků si následně zajistí prostřednictvím autorizovaného partnera. Kompletní řešení doporučuje Mitsubishi i jednotlivým řidičům a menším firmám.
Outlander navazuje na předchozí generace, které již v taxislužbě působily. Jeho plug-in hybridní systém umožňuje podle výrobce ujet až 85 kilometrů bez spuštění spalovacího motoru. Ve městě tak může jezdit pouze na elektřinu, zatímco benzinový motor poskytne větší volnost při delších cestách.
Elektrický Eclipse Cross má kapacitu baterie 87 kWh, na kterou ujede 627 kilometrů v kombinovaném režimu WLTP. Stejnosměrné nabíjení zvládá výkonem 150 kW. Celkově je vhodný nejen pro cesty po městě, ale vyhoví i výpravám daleko za hranice metropole.
Pro oba modely vznikly také jednodušší úpravy pro německou smluvní přepravu osob s řidičem. Ta podléhá jiným pravidlům než klasická taxislužba. Mitsubishi přispívá na taxikářskou přestavbu částkou 2000 eur bez daně, což odpovídá přibližně 48.700 Kč. U vozidel smluvní přepravy činí podpora 1.000 eur, tedy zhruba 24.300 Kč. Podnikatelé mohou navíc využít zvýhodnění určená firemním a velkoodběratelským zákazníkům.
Výrobce cenu jednotlivých balíčků ani výslednou částku za kompletně upravený vůz nezveřejnil. Nabídka se vztahuje na německý trh a dostupnost obdobných přestaveb v České republice Mitsubishi v oznámení nezmiňuje.
Zdroj: Motor 1, Mitsubishi I Video: Mitsubishi