Mitsubishi potvrdilo návrat dalšího slavného jména. I rámový podvozek!
U Mitsubishi si poslední dobou zvykli oživovat jména z historie, i když ne vždy k libosti fanoušků starších modelů. Návrat pajera ale jistě každého potěší, auto se totiž vrací k samotným kořenům.
Psal jsem o tom už v lednu, kdy šlo ještě o spekulaci, ale v podstatě téměř jistou. Mitsubishi se po letech, kdy to místy vypadalo i na konec automobilky, vrací k legendárnímu modelu Pajero. Tehdy bylo jisté jen to, že se vrací velký offroad na rámu, ale automobilka neřekla, jak se bude jmenovat. To se potvrdilo až v květnu.
Offroad Pajero, vyráběný ve čtyřech generacích od roku 1982, skončil bez náhrady před čtyřmi lety. Na některých trzích se sice prodává model nazvaný Pajero Sport, který je také na rámu, je ale menší a stylizovaný spíše jako klasické SUV. Menší deriváty jako Pajero Pinin nebo kei car Pajero Mini skončily také a bez přímé náhrady.
Teď se vrací samotné velké Pajero a opět jako offroad na rámovém podvozku. Ten měly první dvě generace vozu, třetí a čtvrtá už se spokojily se samonosnou konstrukcí, i když terénní schopnosti k modelu patřily i nadále. Pátá generace se tedy vrací ke kořenům. V roce 1982 uvedené první pajero bylo odpovědí tří diamantů na populární modely jako Toyota Land Cruiser nebo Nissan Patrol.
Mitsubishi už mělo dřívější zkušenosti se stavbou offroadových vozů, dlouhou dobu totiž licenčně montovalo Jeep CJ. Začalo s tím v roce 1953 a využilo základ v Jeepu CJ-3B, a vyjma log Mitsubishi a pár detailů byly vozy vizuálně totožné jako americký originál. Existovala také verze Delivery Wagon s pětidveřovou uzavřenou karoserií, která by se dala považovat za přímého předchůdce pajera. Mitsubishi Jeep se v produkci udrželo až do roku 1998.
Mitsubishi koncem května vydalo upoutávku na své chystané vlajkové SUV, které podle příspěvku na sociálních sítích nese jméno Pajero. A tedy potvrzuje to, co měli všichni na mysli už od chvíle, kdy se objevily první špionážní fotky velkého hranatého vozu. Zajímavé také je, že příspěvek zmiňuje i název Montero.
Když Mitsubishi v roce 1982 model představilo, pojmenovalo ho Pajero podle jihoamerické dravé kočky, která se jmenuje kočka pampová (Leopardus pajeros). Cílem bylo evokovat dravost, divočinu, mrštnost a schopnost přežít v těžkém terénu. Problém nastal, když auto dorazilo do španělsky mluvících zemí.
Ve španělském pouličním slangu je slovo „pajero“ vulgární výraz, který v doslovném překladu znamená „onanista“ a v přeneseném smyslu může znamenat také něco jako „budižkničemu“, „lhář“ nebo prostě idiot. Ve španělsky mluvících zemích, ale také v USA, kde je španělština druhým nejrozšířenějším jazykem, se proto auto jmenovalo Montero. A to samé tedy čeká i chystanou pátou generaci.
Na britském trhu se auto mimochodem jmenovalo Shogun, novinku to ale nejspíše už nečeká. Je totiž v podstatě jistotou, že zde můžeme na nové pajero zapomenout. Místní strategie Mitsubishi je dost odlišná a stáhla se odsud i většina podobné konkurence. V Británii alespoň teoretickou šanci mají, protože Mitsubishi se na tamní trh nedávno vrátilo a přivezlo s sebou novou generaci pick-upu L200. Právě na jeho základě bude nové pajero s největší pravděpodobností stát. A stejně jako u pick-upu je už v podstatě jisté, že i pajero se bude vyrábět v thajské továrně Mitsubishi.
Zdroj: Mitsubishi, zdroj foto: Mitsubishi, zdroj videa: Mitsubishi