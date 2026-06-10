Mitsubishi ukázalo nový eclipse. Ale cenově dostupný sporťák to pořád není
Opakované využívání legendárních jmen z minulosti na SUV není moc oblíbený trend. Alespoň tedy mezi fanoušky, protože automobilky si v něm naopak libují. Zejména Mitsubishi, které nově představilo další model pojmenovaný Eclipse.
V roce 2017 uvedlo Mitsubishi nový model Eclipse Cross. Volba jména nebyla zejména fanoušky značky přijata nejlépe, protože na docela genericky působící SUV se dostal název spojovaný s úplně jinou kategorií vozů. Opravdovým zákazníkům to samozřejmě bylo jedno, Eclipse Cross se prodával dobře a první generace se dodnes dá koupit nová i u nás.
Letos navíc Mitsubishi uvedlo nástupce, který je už čistě elektrickým SUV postaveným na základě Renaultu Scénic. Teď ale Mitsubishi představilo další vůz, který se jmenuje Eclipse, a přídomek Cross už není součástí. Jenže fanoušci ani tentokrát asi radost mít nebudou.
První Mitsubishi Eclipse se ukázalo v roce 1989 a vzniklo primárně pro americký trh. Třídveřové kupé s pohonem předních nebo všech kol mělo základ na platformě Chrysleru a poháněly jej čtyřválcové motory o výkonu až 145 kW. Nešlo tedy o žádný supersport, ale tehdy populární dostupný sporťák.
Další generace rozvíjely stejné téma, třetí a čtvrtá navíc přidala i verzi kabrio a šestiválcové motory, pohon všech kol se ale naopak vytratil. V Americe vyráběné auto se prodávalo i v Evropě, kde nedosáhlo žádných velkých úspěchů, ale pomáhalo tvořit image Mitsubishi.
Třetí generace se mimochodem už v roce 2001 dočkala i prototypu s elektrickým pohonem a lithiovými bateriemi, který dokázal ujet přes 400 km na jedno nabití. V roce 2012 byla každopádně výroba modelu Eclipse ukončena bez nástupce.
Nemění to ani novinka, která se právě ukázala v Americe. Nové Mitsubishi Eclipse Sportback je totiž opět SUV a stejně jako nový Cross jen na baterky. Nejde už o Renault, základem se tentokrát stal Nissan Leaf třetí generace. Ještě přesněji, jde opravdu pouze o leaf s jiným logem a pár odlišnými detaily. Lehce pozměněná je maska a grafika světel vepředu i vzadu a odlišné jsou i nárazníky.
Kromě tří fotek se zatím nic jiného neukázalo, ale není pravděpodobné, že by Mitsubishi předělávalo původní interiér leafu nebo jeho techniku. Třetí leaf stojí na platformě CMF-EV, stejně jako Renault Scénic, a tedy i nový Eclipse Cross, a má pohon pouze na předek. Výkon elektromotoru je dle verze 130 nebo 160 kW a na výběr jsou baterie o kapacitě 52 nebo 75 kWh.
Představení se objevilo na americkém webu Mitsubishi a je pravděpodobné, že se auto bude prodávat jen tam. V Evropě by uvedení nedávalo smysl kvůli podobnosti s místním modelem Cross. Ten se naopak nepodíval za oceán kvůli francouzskému základu, který by asi bylo příliš nákladné upravovat pro tamní podmínky.
Zahájení prodeje v USA se plánuje ještě letos a půjde o první tamní elektromobil Mitsubishi od konce prodeje modelu Mitsubishi i-MiEV v roce 2017. Ten byl mimochodem vůbec prvním velkosériově vyráběným elektromobilom s lithiovými bateriemi na světě.
Mitsubishi jej následovalo dodávkou Minicab MiEV se stejnou technikou a dnes v Japonsku prodává také kei car Mitsubishi eK X EV, vyvinutý ve spolupráci s Nissanem. Každý další elektromobil se třemi diamanty mimo Japonsko už však je pouze přeznačkovaným vozem jiného výrobce. Kromě modelů Eclipse Cross a Eclipse Spaceback to bylo také krátce prodávané Mitsubishi Airtrek v Číně, což byla upravená verze vozu Aion V od automobilky GAC.
Zdroj: Mitsubishi, zdroj foto: Mitsubishi, Nissan zdroj videa: Nissan