Mitsubishi uvedlo novou verzi ASX. Tentokrát to není převlečený Renault
Průkopník elektromobilů s lithiovými bateriemi pracuje na vlastní nové technice, v mezičase ale nabídne vozy s původem u jiných automobilek. Po Renaultu v Evropě a Nissanu v USA sáhli Japonci také po méně obvyklé technice.
Mitsubishi se v Evropě v posledních letech rozhodlo zaplnit nabídku modely převzatými od Renaultu. V Americe si vypůjčuje modely Nissanu a zajímavou novinku právě uvedlo v Austrálii. Tamní nová verze modelu ASX je totiž založena na velmi exotickém vozidle.
Po boku evropského ASX, založeného na Renaultu Captur, se tam bude prodávat také nové elektrické ASX VR-e. Předchozí informace se potvrdily a vůz je založen na tchajwanském Foxtronu Bria. Za jeho výrobou stojí firma Foxtron, což je společný podnik mezi Foxconnem a tamní automobilkou Yulon Motor. Stejným Foxconnem, který je znám jako výrobce iPhonů, iPadů nebo třeba herních konzolí PlayStation.
Australská verze byla údajně upravena a naladěna japonskými inženýry, od pohledu je ale zjevné, že se jinak změnila jen loga. Společnost Mitsubishi tvrdí, že označení VR-e je odkazem na sportovní sedan Galant VR-4 vyráběný v letech 1987–2002, kde zkrátka VR-4 znamenala „Viscous Realtime 4WD“ – což byl její mechanický systém pohonu všech kol.
Novinka stojí na platformě Foxtron MIH, na délku má 4315 mm a za její design je zodpovědné studio Pininfarina. V podlaze je uložena baterie LFP o kapacitě 57,7 kWh. Pohon základní verze obstarává jeden elektromotor na zadní nápravě s výkonem 134 kW, druhou možností je čtyřkolka s kombinovaným výkonem 298 kW a zrychlením na stovku za 3,9 sekundy.
„ASX VR-e představuje významný milník v naší obrozené řadě Mitsubishi jako první elektromobil (BEV) od doby i-MiEV – prvního sériově vyráběného elektromobilu v Austrálii,“ řekl k tomu generální ředitel Mitsubishi Motors Australia Šuniči Kihara. „Nové Mitsubishi ASX VR-e pokračuje v této cestě inovací díky skvělému infotainmentu, odvážnému designu a vynikajícímu elektrickému pohonu.“
Auto se začne prodávat ještě letos. Cenovka zatím zveřejněna nebyla, vzhledem k silné konkurenci z Číny na australském trhu ale nemůže být příliš vysoká. Počítá se také s exportem na Nový Zéland, blíže Evropě se asi auto s logy Mitsubishi neobjeví.
Foxtron Bria byl přitom původně Foxtronem představen jako model určený pro Evropu. Prodej zde měl být zahájen už loni, nakonec ale zjevně na dohodu s nejmenovanou automobilkou, ve spolupráci s níž se měl u nás prodávat, nedošlo. Foxtron ale nedávno podepsal smlouvu s polskou společností EMP, která původně chystala vlastní značku Izera s technikou od Geely. Přes továrnu v Polsku by se tak do Evropy měla dostat buď alespoň tchajwanská technika, nebo přímo vozy Foxtron.
Až do loňského roku Foxtron neprodukoval vozy pod vlastní značkou a místo toho je nabízel už zavedeným automobilkám. Tento přístup nebyl příliš úspěšný, podařilo se totiž takto udat pouze jediný, a to právě automobilce Yulon. Ta Foxtron Model C uvedla na domácím trhu jako Luxgen n7.
Letos Foxconn odkoupil celou značku Luxgen a využije její prodejní a servisní síť k prodeji vozů pod vlastní značkou Foxtron. Vedle modelu Bria už se prodává i faceliftovaný model C jako Foxtron Cavira. Spolu s tím byla oznámena také strategie pro expanzi, která má zahrnovat i Evropu. Mateřský Foxconn má dnes továrny i v České republice.
Zdroj: Mitsubishi, zdroj foto: Mitsubishi, Foxtron, zdroj videa: Auto.cz