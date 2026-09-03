Mitsubishi v Česku slaví 25 let outlanderu. Sleví skoro 300 tisíc a dá dlouhou záruku
České zastoupení Mitsubishi reaguje na 25. narozeniny svého klíčového SUV akčním zvýhodněním. Outlander PHEV 4x4 teď dostanete se slevou až 285.000 korun, osmiletou zárukou a bezplatnou asistencí až na patnáct let. Při té příležitosti rekapituluje čtvrtstoletí technického vývoje.
Výroční edice Outlander 25 let není jen o výrazné slevě, ale také o nadstandardním servisním krytí. Součástí výbavy každého nového vozu je kombinovaná osmiletá záruka s limitem 160.000 kilometrů, tvořená pětiletou tovární garancí a navazujícím tříletým rozšířeným krytím.
Stejný garanční rámec osmi let či 160.000 kilometrů drží výrobce na vysokonapěťovou baterii hybridního systému. Karoserie je chráněna dvanáctiletou zárukou proti prorezivění, přičemž majitelé získávají ještě bezplatné technické prohlídky a asistenční služby Mitsubishi Assistance Package platné po dobu až patnácti let.
Za čtvrtstoletí zkušeností s pohonem všech kol nasbíral Outlander po celém světě miliardy kilometrů v nejrůznějších provozních podmínkách a prošel vývojem, který odráží proměny světového i evropského automobilového trhu.
Evropská historie a výroba
Historie modelu se v Evropě začala psát v roce 2003, kdy na zdejší trhy dorazila první generace. V Japonsku sice vůz debutoval už v roce 2001 pod názvem Airtrek, pro západní trhy však výrobce zvolil zvučnější jméno Outlander.
Zlom v evropských prodejích přinesla druhá generace v roce 2007. Aby automobilka zkrátila dodací lhůty a vyhověla vysokému poptávkovému tlaku, přesunula část výroby určené pro Evropu přímo do nizozemského závodu NedCar v Bornu. Konstrukční základ druhé generace navíc posloužil v rámci alianční spolupráce pro stavbu francouzských dvojčat Peugeot 4007 a Citroën C-Crosser.
Evropa té doby žádala naftové motory, což japonského výrobce přinutilo k postupnému hledání ideálního agregátu. První dieselové outlandery spoléhaly na hlučnější, ale osvědčený dvoulitr DI-D se systémem čerpadlo-tryska od koncernu Volkswagen. Později je nahradily kultivovanější jednotky 2.2 DI-D z vývoje francouzské skupiny PSA a teprve v roce 2010 nasadilo Mitsubishi do výroby vlastní celohliníkový vznětový motor MIVEC.
Dakarské geny
Konstrukční pilíř pohonu 4x4 se nicméně neopíral o naftu, ale o motorsport. Inženýři zúročili dekády zkušeností ze světového šampionátu v rallye a náročné dálkové Rallye Dakar. Systém řízení trakce S-AWC vznikl s pomocí poznatků z ostrého Lanceru Evolution. Jeho hlavní funkcí je aktivní přesměrovávání točivého momentu mezi jednotlivá kola.
Zásadní proměnu přinesla třetí generace odhalená na pařížském autosalonu v roce 2012. Outlander PHEV vstoupil do prodeje jako vůbec první sériově vyráběné plug-in hybridní SUV s pohonem 4x4 na světě. Klasický kardan zde nenajdete, přední i zadní nápravu pohání samostatný elektromotor, přičemž spalovací motor funguje primárně jako generátor nebo pomáhá při vyšších rychlostech. V letech 2015 až 2020 šlo o vůbec nejprodávanější plug-in hybridní SUV na evropském trhu, přičemž celosvětově výrobce eviduje přes 430.000 prodaných kusů.
Současná čtvrtá generace vyvinutá na alianční platformě CMF-CD navazuje na tuto koncepci zvětšenou baterií i vyššími výkony elektromotorů. Akční nabídka tak propojuje nejnovější evoluci hybridní techniky s dosud nejvýraznějším cenovým zvýhodněním v historii českého zastoupení.
Zdroje: Autocar, JATO Dynamics, Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Motors CZ/SK