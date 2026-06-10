Mitsubishi v Česku zlevňuje o více než 200 tisíc! Navíc máte klid až na 8 let
Pokud máte zájem o koupi nového vozu značky Mitsubishi, neměli byste moc váhat. Japonská značka v Česku rozjíždí časově omezenou akci Diamanty Mitsubishi.
Obchodní akce pojmenovaná Diamanty Mitsubishi (logo značky symbolizuje tři diamanty) umožňuje získat nové modely ASX, Grandis a Outlander PHEV s cenovým zvýhodněním až 207.000 korun.
Akce Diamanty Mitsubishi je určená těm, kteří chtějí nové auto japonské značky za co možná nejvýhodnějších podmínek. Akce se vztahuje pouze na skladová vozidla u autorizovaných prodejců Mitsubishi, takže pokud si auto objednáte přímo u prodejce, který jej následně dle vašich požadavků zadá do výroby, uvedená akce se na něj nevztahuje. Akce platí pouze do vyprodání zásob nebo do jejího ukončení.
Zmíněné nejvyšší zvýhodnění 207.000 korun získáte při pořízení vlajkové lodi modelu Outlander PHEV. Ten představuje skvělý plug-in hybrid zabalený do originální karoserie a nabízející špičkovou techniku stejně jako skvělé zpracování s velmi bohatou výbavou. Dodejme, že současný Outlander PHEV nemá nic společného s modely značky Renault. Jedná se tedy o originální ryze japonskou konstrukci.
To už nelze říci o menším SUV ASX a jeho větším sourozenci s tradičním jménem Grandis, které sdílí technický základ s Renaultem Captur, respektive Symbioz. V praxi to ale přirozeně ničemu nevadí, jelikož auta jsou to velmi zdařilá.
„Akce Diamanty Mitsubishi představuje jedinečnou příležitost pro zákazníky, kteří hledají kvalitní a spolehlivý vůz za mimořádně atraktivní cenu. Díky limitované nabídce skladových vozidel doporučujeme zájemcům návštěvu autorizovaného prodejce co nejdříve,“ říká obchodní ředitel Vladimír Hejna. Více informací naleznete u autorizovaných partnerů Mitsubishi.
Dlouhá záruka
Jednou z výhod vozů značky Mitsubishi jsou velmi dobré záruční podmínky v rámci takzvané Záruky kvality Mitsubishi, kterou výrobce uplatňuje v Evropě.
Zahrnuje až osmiletou záruku na vozidlo, která se skládá z tovární pětileté záruky omezené proběhem 100.000 km plus dalších tří let (nebo 60.000 km, celkem tedy 160.000 km) prodloužené záruky při splnění konkrétních podmínek.
Dále platí na neprorezavění karoserie záruka 12 let. Hybridní komponenty v čele s trakční baterií mají 8 let nebo 160.000 km a asistenční služby platí po dobu až 15 let (Mitsubishi Assistance Package).
Zdroj: tisková zpráva M Motors CZ, české zastoupení Mitsubishi Motors