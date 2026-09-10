Mnichov testuje autonomní Volkswageny ID. Buzz. Zatím bez pasažérů
Tři upravené minibusy začaly jezdit po veřejných komunikacích v mnichovské čtvrti Gern. Zatím nepřepravují cestující a na provoz dohlíží obsluha. Město chce ověřit nejen autonomní řízení, ale také budoucí zapojení vozidel do veřejné dopravy.
Zkušební provoz autonomních ID. Buzzů zahájily městské společnosti SWM (Stadtwerke München), dopravní podnik MVG (Münchner Verkehrsgesellschaft) a vývojářská společnost IAV (Ingenieurgesellschaft für Auto und Verkehr). Trojice elektrických minibusů se pohybuje ve čtvrti Gern, která patří do luxusní části města Neuhausen-Nymphenburg.
Jde o první test autonomních vozidel na vyžádání na veřejných komunikacích v Mnichově. V úvodní fázi jezdí po předem stanovených trasách a bez cestujících. V každém automobilu je neustále přítomen člověk, který sleduje provoz a může kdykoliv zasáhnout.
Ostatní účastníci provozu nemusejí dbát žádných zvláštních pravidel. Provozovatelé pouze upozorňují, že zkušební vozy mohou příležitostně provést nezvyklý, ale kontrolovaný jízdní nebo brzdný manévr. Přitom ale zdůrazňují, že auta jsou v ulicích opticky dobře rozpoznatelná a že jezdí předvídatelně a defenzivně.
Senzory a software od IAV
Zkušební vozy ale nejsou běžné sériové Volkswageny ID. Buzz s továrním systémem autonomního řízení. Vývojářská společnost IAV vybavila automobily vlastními senzory a softwarem. Mají sledovat okolí, vyhodnocovat dopravní situaci a samostatně projíždět definované trasy.
První fáze má ověřit bezpečné a stabilní fungování systému v reálném městském provozu. Vývojáři budou vyhodnocovat chování při jízdě, jak si auta vedou při rozpoznávání okolí, jak funguje interakce s dalšími účastníky provozu i jak je celý systém celkově spolehlivý.
Zkoušky lze provádět díky povolení podle německého nařízení o schvalování a provozu motorových vozidel s autonomní funkcí. To SWM a MVG získaly v polovině letošního srpna.
Další fáze: objednávání jízd
Pokud zkušební vozy prokážou bezpečný a spolehlivý provoz, testovací oblast se rozšíří. Následovat má připojení platformy společnosti ioki, která umožní objednávat jízdy prostřednictvím mobilní aplikace.
Systém má umět spojovat více požadavků do jedné trasy a posílat automobily tam, kde jsou právě potřeba. Testování se proto nebude týkat jen samotného autonomního řízení. Projekt prověří také výměnu dat, napojení na dispečink mnichovského dopravního podniku, informování cestujících, uspořádání interiéru a bezpečnostní postupy. Vybraní testovací cestující se svezou až během některé z pozdějších fází.
Aktuální zkoušky patří do výzkumného projektu MINGA, který hledá možnosti využití autonomních vozidel v mnichovské veřejné dopravě. Podílí se na něm šestnáct partnerů a německé spolkové ministerstvo dopravy jej podpořilo přibližně třinácti miliony eur (315,2 milionu korun).
Do poloviny roku 2027 se má v Mnichově testovat také autonomní linkový autobus a jízda autobusů v propojeném konvoji. Současný provoz tří ID. Buzzů je prvním krokem k těmto dalším fázím. O autonomní taxislužbu dostupnou veřejnosti zatím nejde.
Zdroj: MVG, IAV, Electrive