Mobilní kancelář přijíždí v novém kabátu! Chevrolet Silverado dostal dva nové osmiválce a obří displeje
Americký Chevrolet před pár dny odhalil výrazně přepracovanou modelovou řadu svého full-size pick-upu Chevrolet Silverado. Kromě výraznějšího designu a inovovaného interiéru přibyly do nabídky dva atmosférické osmiválce.
Podle automobilky jde o její zatím nejschopnější a nejpokročilejší pick-up. Zvenku se drží evolučních změn, které staví na základě nynější generace představené na platformě GMT T1XX v roce 2019.
„Cílem bylo vytvořit pick-up, který na první pohled působí robustnějším a modernějším dojmem (...) zůstává věrný autentickému charakteru pick-upu,“ uvedl Phil Zak, globální výkonný ředitel pro design společnosti Chevrolet.
Přední část omládla díky velkým předním světlometům s výrazným světelným podpisem LED denního svícení a novým mřížkám chladiče, které se nyní liší v závislosti na zvolené variantě. V zadní části automobilka aktualizovala světelný podpis LED světlometů ve stylu elektrického modelu Silverado EV.
Na rozdíl od něj pod kapotou nového silverada žádný elektrifikovaný pohon nenajdeme, naopak ke stávající nabídce turbodmychadlem přeplňovaného zážehového čtyřválce 2.7 TurboMax a vznětového šestiválce 3.0 Duramax přibyly dva nové vidlicové osmiválce.
Motory nové generace staví na odkazu výkonného motoru LS6 6.7 V8, který se představil v modelu Corvette GrandSport. Pro užití v terénním pick-upu byla vyvinuta menší varianta o objemu 5,7 litru a vrcholná varianta o objemu 6,6 litru. Nejde tak o totožný motor se sportovní corvette.
„Tyto motory jsme podrobili rozsáhlému procesu testování, (..) splňují požadavky na životnost, výkon a spolehlivost, které zákazníci modelu Silverado očekávají,“ uvedl Mark Dickens, výkonný hlavní inženýr GM. Dodal také, že půjde o nejvýkonnější atmosférický osmiválec v segmentu, technické specifikace ale zatím nezveřejnil.
Víme jen, že motor LS6 v corvette produkuje přes 500 koní, přičemž konkurence v segmentu full-size pick-upů si musí vystačit s 395 koňskými silami v případě atmosférické varianty osmiválce Hemi a jen o pět víc produkuje pětilitrový osmiválec od Fordu.
Silverado pro každého
Na výběr je z osmi výbav: Work Truck, Custom, Custom Trail Boss, Silverado, Trail Boss, ZR2 a High Country. Každá z nich nově nabízí digitální kokpit s obrovským 16,3" centrálním displejem a 12,2" digitálním přístrojovým štítem.
Vrcholné verze ZR2 a High Country přidávají také 11,5" displej před spolujezdcem. Zrovna u amerického pick-upu tento nepříliš oblíbený trend posledních let dává kvůli šířce vozidla docela smysl, nemyslíte? Údaj o 60" celkové ploše displejů v zorném poli řidiče při započtení head-up displeje a digitálního zpětného zrcátka už je ale trochu přehnaný.
Chevrolet Silverado High Country |
Chevrolet si dal záležet na tom, aby se ty nejdůležitější technologie dostaly i do základních verzí, které tak nabídnou například intuitivní rozhraní pro navigaci, multimédia a také informace o vozidle nebo technologie pro tahání přívěsů.
Mezi ně patří dokonce i asistence řidiče Super Cruise, která exkluzivně v tomto segmentu přináší asistované řízení s přívěsem bez nutnosti držení rukou na volantu.
Pro dobrodružné zákazníky jsou určeny výbavy (Custom) Trail Boss a ZR2 (Bison). Mají přibližně o 5 centimetrů vyšší světlou výšku a 34 až 35" pneumatiky. K tomu přidávají specifický design exteriéru s výraznějšími nárazníky a oplastováním a nesmí chybět ani grafika s označením modelu na korbě.
Vrcholná varianta ZR2 cílí na ty nejnáročnější zákazníky, kteří se chystají do terénu. Ve standardní výbavě tak nechybí přední a zadní elektronická uzávěrka diferenciálu a tlumiče Multimatic DSSV.
Ve spolupráci se společností AEV si zákazníci mohou připlatit za verzi ZR2 Bison s jinými nárazníky, výraznější ochranou podvozku, disky typu beadlock a dalšími terénními vymoženostmi.
Chevrolet Silverado High Country |
Pro zákazníky hledající co nejluxusnější možné cestování převážně po asfaltu existuje vrcholná specifikace High Country. Obouvá velká 22" kola a chromový dekor mění za sofistikovanější tmavou variantu. Vůbec poprvé se v modelu Silverado objevuje panoramatická střecha a luxusní pocit doplňuje také dekor z reálného dřeva.
„Ať už jde o zákazníka High Country, který hledá prémiovou výbavu, milovníka terénu, který si vybere model ZR2 nebo Trail Boss, nebo majitele malé firmy, který se při práci spoléhá na užitkové vozy Work Trucks, pro každého z nich v roce 2027 nabídneme model Silverado 1500 přizpůsobený právě jeho potřebám,“ slíbil Scott Bell, viceprezident společnosti Global Chevrolet. Uvedení na trh a zveřejnění cen se zájemci dočkají v průběhu letošního roku.
Zdroje: Chevrolet, CarScoops, Motor1