Mobilní stroj zalepí výtluk za dvě minuty. Praha má vlastní mikrovlnné řešení
Jarní výtluky každoročně přetěžují silničáře i trpělivost řidičů. V amerických městech se proto prosazuje stroj Cimline P5, který zvládne opravu z kabiny a bez celé party. Praha jde jinou cestou, používá mikrovlnnou techniku, která prohřeje podklad a slibuje odolnější záplaty i v mrazech a oblevách.
Po zimě, kdy silničáři použili meziročně téměř dvojnásobek technické soli, se na silnicích začíná objevovat spousta výtluků a děr. Kvůli nim řidiči kličkují, aby se jim vyhnuli. Následně přijede na opravu dělnická parta s vybavením a díru zalepí. Některá města se rozhodla jít cestou mobilizace, kdy je ke stroji potřeba pouze jeden operátor.
Takovým nástrojem je například Cimline P5, který sice není novinkou, ale začíná pronikat do servisních středisek amerických měst, například v Akronu v Ohiu. Tam už je nasazený v provozu a pilně pracuje. Aplikační mechanismus využívající technologii DuraPatcher se nachází v přední části vozu na kloubovém třídílném rameni s tryskou na konci. Zbytek zůstává vzadu na mohutné nástavbě. Tam najdeme vyhřívanou emulzní nádrž o objemu 1136 litrů a zásobu až 10 tun materiálu na záplaty. Díky tomu lze s pracemi začít rychle a jednu díru zacelit za dvě minuty. Řidič a operátor v jednom zůstává po celou dobu uvnitř kabiny.
Během procesu je klíčovým prvkem motor Tier 4 Final o výkonu 55 kW (75 koní), podpořený fukarem 450 CFM pracujícím s tlakem až 10 atmosfér při 1.500 otáčkách za minutu. Díky této dvojici se dostane 12 m3 materiálu na vzdálenost 4,5 metru. Celková hmotnost vozidla činí téměř 15 tun. Výrobce ještě uvádí zatížitelnost přední nápravy 5,4 tuny a 9,5 tuny na zadní. Cena by se měla pohybovat kolem 7 milionů Kč.
Jak to dělají v Praze?
Pro srovnání jsme oslovili Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK), která má s opravou děr spoustu zkušeností. Již osm let provozuje na hlavních a frekventovaných silnicích, jako jsou Jižní a Štěrboholská spojka, případně ulice 5. května, vůz využívající mikrovlnnou techniku pracující s frekvencí 2.450 MHz. Ta prohřeje podklad i okraje výtluku na 120 až 160 °C. Tím se povrch vysuší a umožní dokonalé spojení s novou směsí pro bezespárý spoj. Ve srovnání s provizorní opravou vydrží záplata i tuhé mrazy a oblevy.
Během nočních směn mezi 11. hodinou večerní a 5. hodinou ranní je měsíčně opraveno 400 až 500 děr. V denním provozu se zacelí o sto méně. Výhodou stroje používaného v Praze je vlastní řezací technika, která u Cimline P5 chybí, stejně jako nástroj na upěchování materiálu a vyrovnání povrchu. Pro výzkum a ověřování pracovních postupů a materiálů využívá TSK akreditovanou laboratoř.
Zdroj: Cimline, The Drive, TSK Praha