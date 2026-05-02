Moderní financování auta od A do Z: Na prkno, úvěr, či operace?
Ještě na začátku století to bylo prosté: kdo chtěl nové auto a nedostávalo se mu hotovosti, sáhl po finančním leasingu. Dnes jde v podstatě o mrtvý produkt. Leasing vytlačil úvěr a v aktuálním desetiletí se rozjel u lidí nový fenomén známý od firemních aut: operativní leasing.
Nabídka možností financování auta se poslední roky mění před očima. Finanční společnosti dnes nabízejí klidně úvěr, operativní leasing a další produkty pod jednou střechou. Navíc se pro řidiče stávají spíše partnery než pouhými nástroji financování jejich vozu.
A je jich hodně: vždyť pořízení nových i ojetých vozů dnes běžně financují banky, nebankovní společnosti, specializované firmy často založené přímo samotnými automobilkami – nebo už i pojišťovny.
Čím boduje úvěr?
Ač existuje, tak finanční leasing už dneska téměř nikdo nepoužívá. Vcelku pevné postavení si v nové éře drží úvěr. Trendem je teď ten s poslední mimořádnou splátkou. Umožňuje totiž snížit pravidelné výdaje díky akontaci a zvolené zůstatkové hodnotě auta.
Na konci úvěru si řidič vybere ze tří variant: v případě, že během doby splácení našetřil peníze a má zájem o to si vůz ponechat, může úvěrované auto jednorázově doplatit. Může se také rozhodnout pro prodloužení splácení a další možností je pak odprodej vozu dealerství.