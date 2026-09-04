Modernizovaná MG 3 a MG ZS spatřena v Praze. S novým hybridem přijdou i další změny
Maskované modely značky MG vyrazily do pražského provozu, kde je zachytil jeden z našich čtenářů. Snímky odhalují uhlazenější tvary přední části, větší obrazovky pro model MG 3 a překvapivě velké změny v exteriéru modelu ZS.
Pětidveřový hatchback MG 3 patří mezi jedno z nejlevnějších aut na českém trhu. S cenou od 349.900 korun nabízí jednoduchý atmosférický zážehový motor o objemu 1,5 litru a výkonu 85 kW (115 k) ve spojení s 5st. manuální převodovkou, hybridní pohonné ústrojí je o 75.000 dražší.
Jeden z našich čtenářů nyní zachytil částečně kamuflovaný kus v pražské metropoli. MG 3 přitom na český trh dorazilo teprve na přelomu května a června roku 2024, jeho modernizace by tak přišla nezvykle brzy.
Některé změny jsou ale očividné – z fotografií je zřetelný nový design litých disků kol a přepracovaný přední nárazník, který oproti stávajícímu designu ve tvaru velké rybí tlamy vypadá o poznání více „evropsky“. Zadní nárazník se též schovává pod kamufláží, ale ani po detailním zkoumání z fotografie nejsou zřejmé žádné změny.
Čtenáři se podařilo vyfotit také interiér, ve kterém to vypadá na největší změny. Tvar palubní desky i sedadla jsou zdánlivě stejné, oba displeje jsou ale od těch standardně dostupných značně odlišné. Ten před řidičem je oproti stávajícímu širší a zároveň nižší, takže by mohl být snáz čitelný.
Centrální displej má na první pohled výrazně větší úhlopříčku oproti stávajícímu modelu, který disponuje 10,25" displejem infotainmentu. Těžko říci, zda by mohlo jít o 12,8" displej převzatý z většího MG 4 Urban, na první pohled nám na fotkách přijde ještě o něco větší, ovšem MG 3 je s rozměry 4113 mm × 1797 mm × 1502 mm a rozvorem 2570 mm výrazně menší.
Na webu AutoPareri se v diskuzi navíc objevují spekulace, že modernizace modelu MG 3 nepřinese pouze kosmetické změny. MG by mohlo vyměnit stávající atmosférický čtyřválec za modernější přeplňovaný tříválec s objemem 1,1 litru. Pomáhat by mu měla malá baterie s částečně pevným elektrolytem o kapacitě 3,6 kWh (téměř dvojnásobek oproti současné hybridní motorizaci) a planetová převodovka inspirovaná systémem od Toyoty. Zatím jde však o pouhé spekulace.
Nejen hatchback
Kromě detailních fotografií modernizovaného modelu 3 se čtenáři podařilo ulovit také kompletně maskované SUV. Velikostně přibližně odpovídá modelu MG 3, vedle kterého zastavilo. Mohlo by jít o modernizovaný model ZS, který je ve své současné podobě na trhu teprve od podzimu roku 2024, tedy ještě kratší dobu než model MG 3.
Už z dřívějška víme, že model ZS dostane na evropském trhu v příštím roce nové hybridní motorizace. Není tak nereálné, že by se s jejich příchodem změnil také design modelu. Přesně tomu by odpovídala důslednější kamufláž.
V přední části jsou vidět jinak tvarované světlomety i nárazník, a to platí také vzadu. Kamuflovaný vůz díky jiným světlometům vypadá o poznání moderněji než stávající model ZS, který v zadních světlometech využívá zastaralé klasické žárovky.
Světlomety maskovaného vozu jsou LED diodové a v souladu s trendy spojené skrz víko zavazadelníku. Světelný podpis ale neodpovídá žádnému dosavadnímu ani chystanému modelu.
Kamuflované MG ZS nás sice příliš nepřekvapilo, ale kamuflovaný model MG 3 nepochybně ano. Už příští rok se totiž chystá do výroby také sériový model vycházející z konceptu MG GO!, který se představil letos v Goodwoodu. Je ale možné, že půjde o čistě elektrické auto, které se bude prodávat po boku hybridního modelu MG 3. Ostatně MG by nebylo první automobilkou, která by zvolila takovou cestu.
Zdroje: CocheSpias, AutoPareri