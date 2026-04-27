Modernizované Audi Q4 sousedi nepoznají. Uvnitř je ale změn nespočet
Modernizované Audi Q4 přináší po pěti letech od uvedení na trh interiér nové generace a dojezd nyní dosahuje až 592 km. Utáhne těžší přívěs, nabijete ho rychleji a zadní světla vás zbaví bezohledných řidičů.
Audi Q4 e-tron se v roce 2021 stalo prvním elektrickým SUV vyráběným v továrně Audi ve Zwickau. A přestože originální Audi e-tron se s modernizací v model Q8 e-tron dočkalo významné modernizace a model e-tron GT se před pár lety modernizace dočkal také, na Q4 e-tron jako by se zapomnělo.
To se dnes mění, ačkoli v exteriéru by leckdo změny přehlédl. Oblíbené elektrické SUV se totiž mění zejména uvnitř, a to technicky i vizuálně. Pohonná jednotka nyní využije efektivnější variantu synchronního elektromotoru APP350 s permanentními magnety, který zůstává umístěn na zadní nápravě a spolupracuje s nově vyvinutou elektronikou.
Celkově by modernizovaný systém měl být až o 10 % účinnější než předchozí model. To stejné platí také pro převodovku, která nyní využívá nové mazivo s nízkou viskozitou. Podle automobilky může jen změna maziva za prodloužení dojezdu v zimě až o 12 km. Celkové zvýšení dojezdu je v závislosti na modelu zhruba o 30 km.
|Technické údaje SUV (Sportback)
|Q4 e-tron
|Q4 e-tron performance
|Q4 e-tron quattro
|Q4 e-tron quattro performance
|Maximální výkon (kW)
|150
|210
|220
|250
|Točivý moment (Nm)
|350
|545
|zadní: 350
přední: 134
|zadní: 545
přední: 134
|Kombinovaná spotřeba (kWh/100 km)
|18,0 – 15,3 (17,3 – 14,8)
|18,4 – 15,6 (17,7 – 15,2)
|19,1 – 16,1 (18,6 – 15,6)
|18,9 – 16,2 (18,5 – 15,8)
Maximální rychlost (km/h)
|160
|180
|Zrychlení 0-100 km/h (s)
|8,1
|6,6
|6,2
|5,4
|Maximální dojezd (km)
|440 (451)
|578 (592)
|558 (573)
|541 (554)
|Maximální nabíjecí výkon (DC, kW)
|160
|165
|185
Exteriér byl změněn jen mírně, základní tvary jsou povedené a příliš změn nepotřebují. Maska Singleframe je nyní standardně v barvě karoserie a vylepšení se dočkaly také přední digitální LED světlomety. Prostřednictvím infotainmentu MMI si díky segmentové technologii lze nově vybrat grafiku jejich digitálního světelného podpisu.
V předním nárazníku našly své místo funkční přívody vzduchu. Usměrňují jeho proudění kolem předních kol a přispívají tak k nižšímu aerodynamickému odporu. Ve verzi S line jsou zvýrazněny matně stříbrnými vertikálními lištami.
Ty najdeme také vzadu, kde jsou změny stejně minimálního rázu. Nově tvarovaný zadní spoiler, přepracovaný difuzor a zcela nové digitální OLED světlomety druhé generace. Ty vytvářejí několikrát za sekundu nový světelný vzor – pomocí šesti digitálních OLED panelů s celkem 284 segmenty a speciálně vyvinutého algoritmu.
Zadní část dle automobilky „získává dynamický vzhled – viditelnou interakci mezi vozem a jeho okolím“. Volitelně mohou zadní světlomety také reagovat na řidiče, kteří nedodržují bezpečný odstup. Pokud se k vám auto přiblíží příliš blízko, automaticky rozsvítí další segmenty.
Generační skok
Stejně jako u modernizované verze Volkswagenu ID.3 se kromě techniky největší změny odehrály v interiéru. Pryč je palubní deska z roku 2021 a na jejím místě přichází digitální pódium, které Audi využívá v posledních letech.
V případě Q4 e-tron to znamená panoramatický displej s 11,9" přístrojovým štítem a 12,8" displejem MMI touch. Ten nově integruje nový infotainment One Connected založený na operačním systému Android Automotive. Hlasové ovládání nově integruje systém ChatGPT pro přirozenou interakci.
Dva zmíněné displeje mohou být volitelně doplněny také o 12" displej spolujezdce, největší v historii značky, který umožňuje přizpůsobit si design pohotovostního režimu. Vozy, které jej ve výbavě nemají, dostanou v jeho místě prémiové dekorativní povrchy. Nově tvarovaná středová konzole umožnila umístění dvou chlazených nabíječek pro indukční nabíjení o výkonu 15 W.
Volitelný head-up displej promítá informace na čelní sklo ve dvou vrstvách: stavová vrstva zobrazuje zhruba 3 metry před řidičem základní informace, jako je rychlost, dopravní značky, ikony asistenčních a navigačních systémů. Před ní je vrstva virtuální reality, která zobrazuje šipky pro přehlednější navigaci a také další pokyny z vybraných asistenčních systémů.
Zejména tuzemští zákazníci by mohli ocenit nemalé navýšení maximálního přípustného zatížení přívěsu z 1400 kg na aktuálních 1800 kg. Svislé zatížení tažného zařízení zůstává 75 kg, avšak Q4 e-tron nyní může sloužit také jako nabíječka elektrokol díky technologii V2L. Zásuvka se nachází v pravé části zavazadlového prostoru a poskytuje trvalý výkon 2,3 kW při 230 V AC.
To však není jediná změna v nabíjení. V Německu, Rakousku a Švýcarsku je nově Q4 e-tron připraven pro systém V2H, kde jeho vysokonapěťová baterie může sloužit jako doplněk domácího úložiště energie. Vůz je schopen dodávat energii při stavu nabití baterie 20 až 80 % prostřednictvím kompatibilní nástěnné nabíjecí stanice (DC).
I tok energie do vozu se dočkal vylepšení; maximální nabíjecí proud se u 82kWh baterie zvýšil ze stávajících 175 kW na 185 kW a dokáže se tak z 10 na 80 % nabít za 27 minut, případně za 10 minut dobít až 180 km dojezdu.
Nově je k dispozici také funkce Plug & Charge, díky které lze na vybraných stanicích nabíjet bez nutnosti zakládání účtu či stahování aplikace dané společnosti. Fakturace proběhne automaticky skrze smlouvu Audi Charging.
Technologicky na úrovni
V základních verzích je standardem pouze klasický tempomat, avšak volitelně lze nový model Q4 dovybavit nejmodernějšími asistenčními systémy koncernu Volkswagen. Adaptivní asistent jízdy plus pomáhá s akcelerací, brzděním, udržováním rychlosti a odstupu i naváděním v jízdním pruhu. Při rychlosti přesahující 90 km/h může nově asistovat také se změnou jízdního pruhu na dálnici.
Díky využití online dat navíc asistent dokáže vozidlo udržovat v jízdním pruhu i bez viditelného vodorovného dopravního značení. Díky tomu bude asistovaná jízda příjemnější a bezpečnější také na okresních silnicích a ve městě. Za tuto službu bude potřeba platit, ovšem první tři roky jsou zahrnuty v pořizovací ceně vozu.
Mezi další asistenty usnadňující používání vozu patří volitelný parkovací asistent, asistent couvání, parkovací asistent plus nebo kamerový systém složený ze čtyř širokoúhlých kamer kolem celého vozu. Systém rozpoznávání dopravních značek zobrazuje také výstražné značky včetně upozornění na staveniště, chodce, zvířata apod.
Nové modely budou v Evropě k dispozici k objednání od května letošního roku, přičemž dodávky zákazníkům by měly začít už v létě. Nejlevnější varianta Audi Q4 SUV e-tron s baterií o kapacitě 63 kWh (využitelná kapacita 59 kWh) startuje v sousedním Německu na 47.500 eurech (přibližně 1,1 milionu korun).
Zdroje: Audi