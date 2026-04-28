Modernizované BMW řady 7 naživo z Číny: Zepředu ostré, zezadu víc asijské
BMW řady 7 vystavilo své nové, ostré tvary na pekingském autosalonu. Naživo vypadají linky přídě opravdu dobře, vzadu však vozu stále chybí jakákoliv identita.
Pekingský autosalon se stal výstavní premiérou modernizovaného BMW řady 7. Už v minulém týdnu, kdy se představilo online, jste si o něm u nás mohli přečíst do posledního detailu. Zažít jeho křivky naživo se nám podařilo jen o pár dní později.
Nebyl by to nový „bavorák“, kdyby nebudil pozdvižení. Minimalistický design přídě si jako jediný obří prvek zachoval ledvinky, které jsou ale hranatější a samozřejmě mohou být i podsvícené. Více vertikálních linek na přídi působí o něco majestátněji a na výšku orientované hlavní světlomety jsou nyní více opticky skryté – víc to vypadá, jako by jediná světla byly tenké pásky denního svícení s blinkry.
Změna vzadu je podobně výrazná, „sedma“ dostala lampy se dvěma tenčími linkami místo jedné tlustší, a hlavně jsou protažené až k logu uprostřed víka kufru. Nově skrývají couvací kameru i tlačítko k otvírání, které dřív trůnilo uprostřed lakované části. A taky se nemusí lakovat, je vždycky černé, což ušetří pár korun při výrobě.
Nový design zádi příliš nepřidal na osobitosti. Výrazná je až až, ale kdybyste odstranili logo, těžko odhadnout, že jde o BMW. To se tedy při faceliftu nezměnilo a je to stejné jak na fotkách, tak i při osobním dojmu.
Interiér se změnil o něco víc, a to zejména panoramatickým displejem pod čelním sklem z iX3. S tím se samozřejmě pojí i nová generace operačního systému. K velké centrální obrazovce přibyl také druhý displej pro spolujezdce.
Do interiéru jsem se nedostal; na některých stáncích pekingského autosalonu novináře k autům jejich obsluha nepouštěla, třebaže šlo o novinářský den, a stánek BMW byl bohužel jedním z nich. Přesto není namístě obava, že by byl vnitřek řady 7 jakkoliv nekvalitní, a jak fungují nové displeje, zjistíme, až se s novinkou svezeme.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz