Modernizované MG 4 přichází do Evropy. Totožný zevnějšek skrývá zcela nový interiér
Méně je někdy více. Zakladatel rodiny MG 4 i nadále vsadí na líbivé ostré tvary zevnějšku, uvnitř ale nezůstal kámen na kameni. Místo lesklých černých ploch najdeme kvalitnější materiály a více evropský design. Vylepšení se dočkaly i pohonné jednotky. Nezbývá než počkat, jestli se v tuzemsku modernizovaných vozů dočkáme i my.
Ostře tvarovaný elektromobil MG 4 Electric postavený jako první na modulární platformě Scalable Modular Platform (MSP) si v Evropě zpočátku nevedl vůbec špatně. S přibývající konkurencí však zákazníci postupně odcházeli jinam a svůj podíl na tom zajisté mělo také uspořádání interiéru.
Vyřešit by to mohla modernizovaná varianta, která se po dřívějším uvedení na brazilském trhu pomalu dostává i na starý kontinent. V českém konfigurátoru zatím chybí, v sousedním Německu ji už ale objednáte s cenou od 42.990 € (lehce nad 1 milion korun). Co se změnilo?
Na první pohled ne mnoho. Zvenku přibyly nové designy aerodynamických krytů kol a jednodílný zadní spoiler, díky kterému působí design nového MG 4 EV o něco více uhlazeně.
To důležité se ale odehrálo uvnitř. V interiéru se MG zaměřilo na kvalitu i ergonomii. Palubní deska pochází z modelu MG S5 a nabízí horizontální uspořádání, intuitivnější a lépe zakomponované displeje (centrální má úhlopříčku 12,8" a přístrojový štít 10,25") a především lištu fyzických tlačítek pro ty nejdůležitější funkce.
Středová konzola přišla o lesklé černé plasty a změnil se také její tvar. Držáky nápojů jsou nově ve vyšším patře blíže pasažérům a na první pohled to vypadá, že změnu ocení také kolena předních cestujících – nové řešení má pravděpodobně měkčené strany. Tento posun by měl modernizované MG 4 pomoci posunout se blíže prémiové konkurenci.
Modernizace přinesla také vylepšené asistenční systémy, které nyní využívají novou, plynuleji fungující kameru. Díky ní přidává plejádu asistenčních systémů a kromě toho se ve voze objevila také funkce MG Pilot Custom, která řidičům umožňuje uložit si osobní nastavení dle libosti.
Zákazníci chtějí dojezd
Oproti modelu uvedenému v roce 2022 z nabídky zmizela základní LFP baterie o kapacitě 51 kWh, což samo o sobě opodstatňuje vyšší základní cenu modelu. Nynější výběr zahrnuje NMC baterii s kapacitou 64 kWh nebo 77 kWh u výbavy Premium, verze XPower s pohonem všech kol si musí vystačit s menší baterií.
|Model
|MG4 EV Premium
|MG4 EV XPower AWD
|Kapacita baterie
|64 kWh
|77 kWh
|64 kWh
|Výkon
|140 kW (190 k)
|180 kW (245 k)
|320 kW (435 k)
|Spotřeba energie (kombinovaná, WLTP)
|17,6 kWh/100 km
|16,1 kWh/100 km
|19,0 kWh/100 km
|Dojezd (WLTP)
|452 km
|545 km
|405 km
|Cena (přepočet z Německého ceníku)
42.990,00 €
(1.039.990 Kč)
44.990,00 €
(1.087.990 Kč)
46.990,00 €
(1.135.990 Kč)
Ve srovnání s předchůdcem měla modernizace také pozitivní vliv na normovaný dojezd vozu, i když nárůst není nikterak ohromný. U nejvýkonnější verze XPower vzrostl maximální udávaný dojezd ze 400 km na 405 km a verze Premium s velkou 77kWh baterií a výkonem 180 kW (245 k) si podle metodiky WLTP polepšila dokonce až na 545 km, což představuje nárůst o 25 km.
Verze Premium s kapacitou baterie 64 kWh ztratila na výkonu, ze stávajících 150 kW (204 k) se nově dostala na výkon 140 kW (190 k), slibuje ale dojezd až 452 km (+17 km). Vyššího dojezdu bylo dosaženo optimalizací řízení teploty baterie a pozměněnou aerodynamikou.
Nejenže modernizované MG4 EV nabízí delší dojezd, ale také zkracuje dobu rychlého nabíjení stejnosměrným proudem na přibližně 25 minut (z 10 % na 80 %). To je přibližně o 5 minut méně než u předešlých verzí. Toho bylo dosaženo díky zvýšení maximálního výkonu na 140–154 kW v závislosti na verzi (oproti dřívějším 120–150 kW).
Dospělo, aby mohlo uspět
Facelift modelu MG4 reaguje na dva požadavky trhu: přináší mírně větší dojezd a uživatelsky příjemnější interiér. Zatímco původní MG4 Electric byl zaměřen primárně na cenu, modernizovaná verze se snaží oslovit širší okruh zákazníků. Značka MG se tak snaží překročit svůj dosavadní image dobrých aut za příznivou cenu a stát se důvěryhodnou alternativou k zavedené konkurenci. Má šanci?
Zdroj: MG Motor UK, Eco Motors News