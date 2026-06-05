Modernizovaný Peugeot 408 staví na bohaté historii. V Česku se ukázala většina modelové řady
Nejnovější zástupce „čtyřkové“ řady automobilky Peugeot se sice svou koncepcí vydal exotickým směrem, ovšem nenavazuje pouze na oblíbené modely 406 a 407. Peugeot ČR nám to připomíná v obrovské galerii.
Vozidlům střední třídy automobilka Peugeot nadělila označení číslicí 4 už v roce 1934, kdy model 401 nahradil staršího zástupce v podobě modelu 301. Vyráběl se pouze ve dvou modelových letech a už v roce 1936 byl nahrazen aerodynamickým modelem 402, který schovával přední světlomety pod masku chladiče.
V jedné ze svých verzí disponoval výraznou ploutví v zadní části, která dále podtrhla aerodynamický design. Pyšní se také významným světovým prvenstvím verze Eclipse – byl prvním sériově vyráběným kabrioletem, který nabídl pevnou skládací střechu. Na prezentaci modernizovaného Peugeotu 408 se ukázal v běžnější variantě s plátěnou střechou.
Modelová řada začínající čtyřkou začala posléze s přeměnou k více mainstreamovému produktu, což krásně ilustruje sedan řady 403 po jejím boku. Už se nenabízela v 11 (!) karosářských verzích jako předchůdce, zato se stala prvním Peugeotem, kterého se vyrobilo přes jeden milion kusů.
S modelem 403 též souvisí počátek více než padesátiletého partnerství společnosti Peugeot s designovým studiem Pininfarina, příchod prvního kombi v roce 1958 nebo dieselového motoru v roce následujícím. Následující model 404, oceňovaný za svou robustnost a spolehlivost, vyměnil kulatý design zádi za výrazné ploutve ve stylu amerických sedanů a nabídl také třístupňový automat ZF.
Dále se historie řady se čtyřkou na začátku na chvíli zastavuje, jelikož segment střední třídy u automobilky Peugeot nově zastupuje model 504 a nástupce ve formě modelu 505, který byl jedním z posledních vozů nabízených automobilkou také na americkém trhu a také posledním vozem automobilky s pohonem zadních kol. Až v další generaci se po více než dvou dekádách v roce 1987 vrátila u modelu 405 na začátek modelového označení čtyřka.
Jeho jednoduché linie, stále z pera designového studia Pininfarina, oslovily přes 2,5 milionu zákazníků a oproti původní koncepci motoru vpředu a poháněných kol vzadu přišel s dodnes používanou koncepcí vše vpředu. Na výběr už bylo pouze mezi karoserií sedan a obrovským kombíkem. K překonání milionu vyrobených kusů modelu stačily dva roky produkce.
Na povedený design z osmdesátých let navázal zakulacenými tvary nástupce ve formě modelu 406. Ten se na představení novinky ukázal dokonce třikrát, což jen symbolizuje jeho oblibu nejen na území České republiky.
Jen škoda, že se automobilce nepodařilo sehnat variantu před modernizací, kterou mnozí fanoušci z designového pohledu preferují a která ztvárnila hlavní roli v populárním filmu Taxi. Bylo však možné obdivovat nádherné 406 Coupé, to pro změnu patří mezi ty nejhezčí Peugeoty moderní doby.
Design nástupce v podobě modelu 407 byl ve své době kritizován za velkou masku chladiče, vedle svých předchůdců ale působí jako logický a povedený evoluční design. Kromě běžných motorizací nabídl třílitrový šestiválec v zážehové i vznětové formě a stále se nabízel jako dvoudveřové kupé. Do jeho vývoje investoval tehdy koncern PSA přes miliardu eur (25 miliard korun).
Mezi lety 2010 a 2025 nahradil modelovou řadu 407 a 607 model 508 a druhou výrobní pauzu pro označení začínající čtyřkou nahradil právě až extravagantní model Peugeot 408 v roce 2022. Založený je na platformě EMP2 a představuje crossover mezi SUV, liftbackem se splývavou zádí a sedanem. Peugeot jej nazývá coupé crossoverem, podle nás jde o fastback.
Právě ten se nedávno dočkal modernizace, o které se více dozvíte například v článku nad odstavcem. Technika ani interiér se příliš nezměnily, ale designem se přiblížil zbytku modelové nabídky automobilky Peugeot. A podle nás trochu také elegantnímu zakladateli řady, modelu 401, a nádhernému modelu 402, který stojí na začátku řady.
Možná s nimi nesdílí eleganci, ale oproti umírněnějším předchůdcům znovu vystupuje z mainstreamu a působí velmi extravagantním a téměř prémiovým dojmem. Výrazná přední maska se staronovým logem uprostřed připomíná dřívější chromové masky chladiče s mnoha úzkými vertikálními průduchy.
Zbytek vozu je už výrazně svůj a hodnotit jeho design může každý sám, ovšem tento pohled do historie značky Peugeot dal vyniknout zajímavým detailům, které si člověk jinak těžko uvědomí. Máte svého oblíbence mezi středně velkými peugeoty? Podělte se s námi o své zkušenosti v komentářích.
Zdroje: Autorský článek, Wikipedia, Peugeot | Foto: Peugeot ČR