Modernizovaný Renault Megane E-Tech oficiálně: S novou baterií je vyšší a ujede až 500 km
První z nové éry elektromobilů značky Renault se po čtyřech letech dočkal modernizace. Zlepšil se dojezd, nabíjení, design i technologie.
Elektrický megane se od svého uvedení na trh v roce 2022 stal oblíbeným elektromobilem. Pomohly mu k tomu kvality, jako je stylový design, potěšení z jízdy a silná zůstatková hodnota na sekundárním trhu. Povedlo se mu díky tomu nalákat také mladé zákazníky a také zákazníky, pro které se stal úplně prvním autem s čistě elektrickým pohonem.
Ti tvořili 70 % zákazníků modelu Megane, a právě proto se Renault při jeho modernizaci zaměřil zejména na jednoduchost. Ta nově začíná už v konfigurátoru, ve kterém najdeme pouze jednu velikost baterie, jednu výkonovou variantu elektromotoru a dvě výbavové verze.
Už základní výbava Techno rozhodně není střídmá, vyšší Esprit Alpine pak umí nabídnout třeba masážní sedačku řidiče. Dobrou výbavou míří také na zákazníky, kteří přecházejí od prémiových značek (u stávající varianty šlo o každého šestého zákazníka).
Esprit Alpine ale hlavně podtrhuje sportovní vzhled modernizovaného modelu. Vpředu se kromě vrchní části hlavních světlometů s modernizací změnilo úplně vše. Na kraji agresivně tvarovaného nárazníku našly své místo nepřehlédnutelné vertikální denní světlomety, jejichž grafika s osmi diamantovými prvky má připomínat šachovnici cílové vlajky.
Jejich vrchní polovina slouží jako směrovka a megane díky nim působí širší než dosud, čemuž pomáhá i nově tvarovaná maska spojující hlavní světlomety. Na ni se z kapoty přesunulo logo automobilky a celá příď nyní působí velmi vzpřímeně. Při pohledu na auto to také vypadá, že je více „přilepené“ k silnici.
Jde ale o optický klam způsobený zástavbou nově vyvinuté LFP baterie. Nový megane je kvůli ní totiž o celých 20 mm vyšší a v kombinaci s ostřejšími liniemi přední části zkrátka vypadá nižší. Je to zvláštní, ale na vlastní oči je tomu opravdu tak. Tomuto dojmu určitě přispívá také nový matný odstín Satin Blue, zejména v kombinaci s volitelnou černou nebo šedou střechou.
U červeného modelu ve výbavě Techno tento dojem totiž není až tolik zřejmý. Na něm však zaujmou příplatková 20" kola ve zcela novém a originálním designu nebo palubní deska s povrchovou úpravou TEP.
Megane omládl také zezadu, i když zde nejsou změny takového rozměru. Zaujmou zadní světla bez krycího skla, která vůz přibližují spalovacímu cliu. Jak víme, je toto řešení lehce náročnější na údržbu, o něco více času stráveného v myčce ale podle nás za velmi originální designový prvek stojí. Změn se dočkal také zadní difuzor, který je výraznější a dále napomáhá sportovnímu vzhledu.
Modernizovaný megane se zatím představil pouze staticky, automobilka však slibuje minimálně stejně dobré jízdní vlastnosti, kterými se pyšnila povedená verze před faceliftem. Byly kvůli tomu přepracovány pružiny a tlumiče a znovu naladěno bylo také řízení. V redakčním testu zjistíme, zda se to povedlo, protože kromě o 2 cm vyšší karoserie se s novou baterií zvýšila také hmotnost, a to o nemalých 70 kg.
Nový Renault Megane E-Tech electric je vybaven synchronním motorem s vinutým rotorem, který nepoužívá vzácné kovy a je vyráběn ve francouzském závodě v Cléonu. Vyvíjí výkon 171 kW (220 k) a točivý moment 300 Nm. Umístěn je na přední nápravě.
Megane stále využívá 400V architekturu, ale jeho baterie je mezi bateriemi s chemickým složením LFP (lithium-železo-fosfát) světovou novinkou. Využívá inovativní technologii cell-to-pack (C2P), a především je vůbec poprvé v produkčním voze tvořena 232 těsně uspořádanými články (Pouch 2 Cell). Díky tomuto uspořádání nabízí vynikající objemovou efektivitu 53 %.
Výkon rychlonabíjení nyní dosahuje maxima až 165 kW (+35 kW) a především ho baterie o využitelné kapacitě 67 kWh umí využít po delší dobu. Čas rychlonabíjení stejnosměrným proudem se tak zkrátil přibližně o čtvrtinu.
Z 15 na 80 % se nyní megane nabije přibližně za 24 minut. Automobilka je také pyšná na dosažení hranice 500 km dojezdu, jelikož prý jde u mnoha zákazníků o důležitý psychologický milník.
Že mají zákazníci rádi jistotu, ukazuje také 90% preference větší baterie v původním modelu, proto po modernizaci menší kapacita zcela zmizela z nabídky. Pro zákazníky, kteří vyžadují ještě větší dojezd na jedno nabití, existuje mezi čistě elektrickými modely značky ještě model Scénic, který je o něco větší a umí oproti megane nabídnout například elektrochromatickou prosklenou střechu.
I v meganu se ale za sebe posadím pohodlně a komfortu na zadních sedadlech škodí pouze sobečtí pasažéři vpředu, protože v nejnižší poloze předních sedadel pod nimi nezbývá místo na nohy. Zamrzí také absence středové loketní opěrky nebo úzké loketní opěrky na dveřích, přičemž ideální není ani výplň dveří z tvrdého plastu.
Naopak sedadla připomínají staré časy, jejich horní vrstva je nezvykle měkká, ale ve velmi příjemné míře odpovídající komfortu francouzských aut let minulých. Pasažéři vpředu ocení bezdrátovou nabíječku splňující standard Qi2/MagSafe. Zavazadelník si též zaslouží pochvalu, 440 litrů je v autě dlouhém pouze 4,2 metru velmi slušná hodnota.
Za zmínku stojí také další technologie, kterými je nový megane opravdu prošpikovaný. Jak je u značky zvykem, asistenti se dají vypnout dvojitým stiskem tlačítka vlevo pod volantem, Renault si ale poradil také s kamerou v sloupku A.
Kromě funkce sledování únavy řidiče ji totiž využil také k rozpoznání řidiče. Pokud je rozpoznán řidič s uloženým profilem, nastaví vůz automaticky celkem až 9 různých nastavení. Kromě polohy sedadla třeba preferovaný zdroj multimédií, ambientní osvětlení či klimatizaci.
Google králem
Modernizovaný megane využívá známý systém openR link s integrovanými aplikacemi společnosti Google, které se nyní rozšiřují díky širší integraci a integraci umělé inteligence.
Gemini umožňuje uživatelům komunikovat s vozem pomocí přirozené konverzace a není třeba se tolik soustředit na přesné požadavky. „Umělá inteligence bude zákazníkovi nápomocná, to znamená, že bude umět vést konverzaci a analyzovat více požadavků najednou. Bude například umět vyhledávat body zájmu v okolí,“ říká Xiang Li, obchodní manažerka pro oblast konektivity platformy Ampere.
Google je ale integrován také do velké části z více než třiceti různých asistenčních systémů. Díky hlubší integraci se systémem adaptivního tempomatu nyní megane umí automaticky připravit vůz na sjezd z dálnice, to znamená, nepojede bezhlavě v levém pruhu těsně před sjezdem. V krizových situacích nyní vůz dokáže samočinně zastavit.
Na digitálním přístrojovém štítu mají nově řidiči větší přehled o okolí, jelikož bylo vylepšeno zobrazení nákladních vozidel, přerušovaných čar na silnici a měřítko nastavení vzdálenosti od vozidla vpředu. Přibyly také prediktivní rady pro ekologickou jízdu na základě stavu silnice a dopravní situace.
Další zásadní novinkou je funkce Smart Mode, která nahrazuje režim „MySense“. Tato technologie automaticky řídí přechod mezi jízdními režimy Multi-Sense (Eco, Comfort a Sport) na základě chování řidiče a měla by zajistit plynulý a pohodlný zážitek z řízení. Při potřebě plného výkonu automaticky zvolí režim Sport, ale jinak šetří energii automatickou volbou režimu Eco.
Nastavovat lze také intenzitu rekuperace brzdné energie, a to tím nejlepším možným způsobem, tedy ve čtyřech úrovních pádly pod volantem. Zpomalování zajišťuje elektromotor, který vozidlo v režimu One-pedal zastaví v rámci plynulého a postupného zpomalovacího procesu. Megane dokáže stát na místě i na svazích se sklonem až 20 % a po několika sekundách automaticky aktivuje elektrickou parkovací brzdu.
Na dosah ruky
Propojení s vozidlem zajistí zcela nová aplikace my rnlt, která sdružuje všechny služby do jednoduchého a plynulého rozhraní. Stávající My Renault bude novou aplikací postupně nahrazena a slibuje efektivitu a hlavně spolehlivost.
Důležitá je její schopnost synchronizovat data mezi vozidlem a telefonem v reálném čase a také její hlubší propojení s ekosystémem značky a prodejní sítí. Díky tomu mají zákazníci možnost sledovat vozidlo ještě před dodáním, proces prvního nastavení aplikace je co nejjednodušší a poskytne informace pro seznámení s vozem. Nabídne také informace o údržbě vozidla.
Díky aplikaci je možné například naplánovat trasu pro elektromobil z pohodlí domova a odeslat trasu přímo do vozidla, sledovat stav nabití a dojezd v reálném čase nebo ovládat nabíjení a nastavit teplotu v autě na dálku. Zároveň bude možné získat přístup k důležitým informacím o vozidle, lokalizovat vozidlo, zapnout světla nebo aktivovat klakson.
Na naši otázku, zda bude možné auto na dálku také odemknout či zamknout, zareagovala Xiang Li úsměvem a slovy: „Funkce aplikace samozřejmě plánujeme i nadále rozšiřovat,“ a je tak pravděpodobné, že na takové funkci tým Renaultu již pracuje. Už při příchodu na trh však bude umět vyhledávat blízké dobíjecí stanice a spravovat pokročilé funkce elektromobilů včetně V2L a V2G.
Aplikace „my rnlt“ bude v jednotlivých evropských zemích zaváděna postupně, Česká republika by se společně se Slovenskem a Polskem měla dočkat ve druhé vlně zkraje příštího roku. Postupně se rozšíří mezi všechna vozidla značky Renault, přičemž stávající aplikace My Renault bude podporována do roku 2028.
Renaultu se zkrátka v poslední době daří. V roce 2022 se s uvedením dosavadní verze elektrického modelu Megane E-Tech slavil systém openR link úspěch mezi infotainmenty a v roce 2025 své prvenství u zákazníků obhájil. Modernizovaný megane přichází s ještě lepší verzí systému, vůbec první baterií svého typu a všechny své přednosti balí do svěžího designu. Líbí se vám?
Zdroje: Autorský článek | Foto/video: Renault