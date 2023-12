Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na co všechno by tedy neměli mladí řidiči zapomenout? A jakou cestu zvolit, aby první stovky kilometrů urazili co možná nejsnáze a nejbezpečněji?

První auto, první pojištění

Odpověď na otázku, jak vybrat první auto po absolvování autoškoly, si musí každý řidičský nováček najít sám. Ideálně by se ovšem mělo jednat o vůz snadno ovladatelný, nenáročný na servis a především spolehlivý. Nebývá ostatně v tomto směru ani výjimkou, že začátečníci sáhnou z praktických důvodů po stejném či obdobném modelu, se kterým jezdili v autoškole.

Nebude rovněž asi žádným překvapením, že není v žádném případě vhodné vrhnout se okamžitě po rychlých, přehnaně silných či zbytečně rozměrných vozech. Těm je totiž třeba „řidičsky“ dorůst.

Mnozí si také kladou otázku, zda zvolit manuál, či automat. Řidičské dovednosti vám může pomoci vybrousit spíše vůz s manuální převodovkou, nicméně pokud plánujete i v budoucnu jezdit s automatem, nemusí nic bránit tomu, abyste si na něj začali zvykat hned od začátku.

Ideální ovšem je, pokud vedle sebe začínající řidič bude mít někoho zkušeného, kdo mu rozvážně poradí v komplikovanějších dopravních situacích a kdo mu tak pomůže v rozvoji jeho řidičských dovedností.

Bez zkušeností to totiž nepůjde: mladí, „nevyježdění“ řidiči do 24 let mají podle statistik BESIPu na svědomí desetinu všech nehod, a dokonce hned každé šesté úmrtí na silnici. Nejčastější příčinou přitom bývá rychlost, a právě nezvládnutí řízení způsobené nedostatečnými zkušenostmi.

I pojištění auta vás může naučit lépe řídit

Řidičské zkušenosti a schopnost bezpečné jízdy přirozeně hrají roli i při sjednávání pojištění auta. Na nižší pojistné obvykle dosáhnou ti, kdo jezdí bezpečně a mají za sebou již nějaké bez nehody odjeté kilometry.

S podnětným projektem pro začínající řidiče v tomto směru přišla pojišťovna Kooperativa, která (nejen) mladým řidičům v rámci svého autopojištění NAMÍRU s odměnou za bezpečnou jízdu nabízí praktickou a všestrannou mobilní aplikaci KOOPILOT. Ta umí průběžně vyhodnocovat chování řidiče za volantem. KOOPILOT navíc nesleduje jen rychlost, umí vyhodnotit i prudké brždění, zrychlování, stejně jako (ne)používání telefonu za jízdy.

Aplikace zaznamenává každou jízdu a podle toho, jak pojištěný „pilot“ řídí, počítá a vyhodnocuje tzv. „skóre řidiče“, na jehož základě pak pojišťovna řidiče odmění. Za spolehlivou a bezpečnou jízdu tak lze získat formou cashbacku zpět až 40 % ročního pojistného.

Data z aplikace ale poslouží i samotným řidičům – ať už jako archiv nebo kniha jízd, nebo jako praktická pomůcka k analýze a rozvoji jejich řidičského stylu. Aplikace navíc nabídne tipy, jak si vylepšit řidičské skóre a jakých návyků či zlozvyků za volantem se raději zbavit. S KOOPILOTem totiž může být zlepšování řidičských dovedností zase o něco zábavnější.