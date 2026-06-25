Most bude o víkendu patřit motorkám. Šampionát IDM přiveze české naděje a silný příběh
Největší pozornost poutá Štěpán Zuda, který po výborném vstupu do sezony bojoval se zraněním ruky. V Mostě se chce vrátit do hry na domácí trati.
Všichni milovníci motorek směřují o víkendu do Mostu. Tam se tento víkend, od 26. do 28. června, pojede třetí závod německého šampionátu IDM, kde diváci na tribunách budou moci podpořit řadu českých jezdců ve třídách Sportbike a Supersport.
Nejvíce se zraky upírají ke třídě Sportbike a Štěpánovi Zudovi z Liberce. Dvacetiletý závodník skvěle otevřel sezonu triumfy ve dvou úvodních závodech na Sachsenringu, čímž automaticky patří mezi adepty na celkový titul. Jenže postup mu další týden během divoké karty ve WorldSBK zkomplikovalo vážné zranění ruky, kde kvůli infekci hrozila i amputace prstu.
Navzdory komplikacím Zuda nastoupil do závodu v Brně, kde vybojoval pódiovou příčku. Následně se musel začít naplno věnovat léčbě, aby mohl nastoupit v Mostě. Místní trať bere jako domácí, proto by pro něj vítězství mělo zvláštní význam. Minulý rok se mu tu podařilo dvakrát vybojovat druhé místo ve třídě Supersport.
Dalším silným příběhem je souboj Marcela Schröttera na BMW a Lukase Tulovice na Ducati. Tulovic otevřel sezonu dvěma vítězstvími, ale v nevydařeném Brně se jeho náskok ztenčil na pouhých pět bodů. V cestě za lepším výsledkem mu stála technická závada, která byla odhalena ještě v České republice. Cíl v Mostě je prostý – zvýšit náskok před soupeři.
Ve třídě Supersport reprezentují Českou republiku Petr Feigl, Filip Novotný, Jindřich Škopek a Filip Feigl. Ten se letos drží v průběžné desítce, kde si bude chtít svou pozici vylepšit, nebo minimálně upevnit. Jindřich Škopek je pro změnu ve věku sedmnácti let jedním z nejmladších účastníků startovního pole. Souboj ale nebude jen o těchto dvou jménech. Do tažení o přední příčky budou chtít promluvit také Markus Reiterberger na BMW, Florian Alt na Hondě, Twan Smits na Yamaze nebo Hannes Soomer na BMW.
Mostecký okruh měří 4,212 km, má dvanáct pravotočivých a devět levotočivých zatáček, které střídají rychlé a pomalé úseky, a patří k těm náročnějším, zejména co se týče ideálního nastavení motorky.
Hlavní program Euro Moto v kategoriích Superbike, Supersport a Sportbike ještě doplní šampionáty Kawasaki ZX-6R Cup, Kawasaki ZX-4RR Cup, Twin Cup a Pro Superstock Cup. Návštěvníci mají možnost zakoupit vstupenky na celý víkend, jejichž výhodou je přístup do paddocku a nedělní Fan Walk, kde uvidí své oblíbené závodníky zblízka. Více informací o nákupu vstupenek najdete na stránkách Autodromu Most.
Zdroj: Autodrom Most I Video: Autodrom Most