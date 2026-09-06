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Moto Guzzi slaví 105 let čtyřmi speciály. Jejich barvy převzalo z nové továrny

Moto Guzzi 105 Anniversary

Moto Guzzi 105 Anniversary Zdroj: Moto Guzzi

Moto Guzzi Stelvio 105 Anniversary
Moto Guzzi Stelvio 105 Anniversary
Moto Guzzi Stelvio 105 Anniversary
Moto Guzzi V7 Stone 105 Anniversary
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Značka Moto Guzzi si k 105. narozeninám připravila místo jednoho hned čtyři sběratelské speciály. Modely V7 Stone, V85 Strada, V100 Mandello a Stelvio spojuje stejná výroční grafika.

Výroční edice často hledají inspiraci hluboko v minulosti. Moto Guzzi šlo opačnou cestou. Čtveřici speciálních modelů obléklo do barev nově přestavěného domova v Mandello del Lario, kde značka zároveň otevřela novou továrnu, muzeum a prostory pro návštěvníky.

Moto Guzzi slaví 105 let od svého založení a výročí spojilo s velkou proměnou místa, které je se značkou spojené prakticky od jejích počátků. Současně s otevřením nového areálu v Mandello del Lario představilo speciální edici 105th Anniversary pro modely V7 Stone, V85 Strada, V100 Mandello a Stelvio. U posledního z nich bude dostupná také varianta s technikou adaptivního tempomatu.

Inspirací pro vytvoření edice se stal samotný přestavěný areál navržený americkým architektem Gregem Lynnem. Vedle výroby zahrnuje nové muzeum a rozsáhlé prostory pro akce a návštěvníky. Právě jeho architektura a barevnost určily vzhled výročních motocyklů.

Základem všech verzí je šedý lak s lesklým perleťovým efektem, který má připomínat kovové a industriální prvky nového areálu. Proti němu stojí výrazné žluté detaily převzaté ze stejného prostředí.

Největší změna se objevuje na palivové nádrži. Po obou jejích stranách vede svislá výroční grafika a na místě, kde se běžně nachází tradiční orel Moto Guzzi, stojí velké číslo 105. Stejný motiv se objevuje také na zadním kole. Výroční provedení doplňuje specifické sedlo se stylizovaným orlem a kontrastním žlutým prošíváním. Série cílí hlavně na atraktivní vzhled, protože výrobce žádné technické změny nezmiňuje.

Nejklasičtějším členem výroční čtveřice je V7 Stone. Používá vzduchem chlazený vidlicový dvouválec do V o objemu 853 cm³ se dvěma ventily na válec. Dosahuje výkonu 49,5 kW (67 k) a točivého momentu 79 Nm. Síla míří přes šestistupňovou převodovku a kardan na zadní kolo. V7 má nádrž o objemu 21 litrů, sedlo ve výšce 780 mm a provozní hmotnost 218 kg. Udávaná spotřeba činí 4,9 l/100 km.

V85 Strada používá rovněž vzduchem chlazený dvouválec o stejném objemu, technicky je ale modernější. Má variabilní časování ventilů a poskytuje 59 kW (80 k) a 83 Nm. I tady najdeme šestistupňovou převodovku a kardan. Nádrž pojme velkorysých 23 litrů, sedlo je 830 mm nad zemí a motocykl připravený k jízdě váží 226 kg. Výrobce uvádí spotřebu 4,9 l/100 km. Strada používá 19palcové přední a 17palcové zadní kolo a zdvih odpružení má 170 mm.

Výrazný technický skok představuje V100 Mandello. Její kapalinou chlazený vidlicový dvouválec o objemu 1042 cm³ má čtyři ventily na válec a dosahuje výkonu 84,6 kW (115 k) při 8700 ot./min. Maximum točivého momentu činí 105 Nm při 6750 ot./min. Také V100 používá šestistupňovou převodovku a kardan, proti menším sourozencům ale přidává například náklonové ABS a adaptivní aerodynamiku. Nádrž má objem 17 litrů, sedlo výšku 815 mm a provozní hmotnost činí 233 kg. Udávaná spotřeba je 4,7 l/100 km.

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Moto Guzzi V85 Strada • Moto Guzzi

Stejný motorový základ používá také cestovní enduro Stelvio, naladěný na 84,6 kW (115 k) a 105 Nm. Rozdíl je především v podvozku a zaměření. Stelvio dostalo 19palcové přední a 17palcové zadní kolo, zdvih odpružení 170 mm a větší 21litrovou nádrž, s níž výrobce uvádí dojezd přes 400 km. Sedlo je ve výšce 830 mm a provozní hmotnost dosahuje 246 kg. Spotřeba činí 5,1 l/100 km. I zde se výkon přenáší přes šestistupňovou převodovku a kardan.

Výroční motocykly se začnou prodávat v říjnu a v nabídce zůstanou pouze do konce příštího roku. Moto Guzzi neoznámilo pevný počet vyrobených exemplářů, takže nejde o číslovanou limitovanou edici. Omezená je zatím pouze doba, po kterou si je bude možné objednat, přičemž ceny jednotlivých modelů výrobce dosud nezveřejnil.

Zdroj: Moto Guzzi, Piaggio Group

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