Moto Guzzi Stelvio PFF Rider – V zajetí krásy a bezpečí
Italské velké cestovní enduro Moto Guzzi Stelvio patří k nejhezčím strojům
v našlapaném litrovém segmentu. Letos přijíždí s dvojicí radarů, které mají
zajistit větší bezpečnost.
Aktuální generace Moto Guzzi Stelvio je tu s námi sice už od roku 2024, ale stále jde o velmi pohlednou motorku. Italové opět dokázali, že jejich estetické cítění je na vysoké úrovni. Už jenom samotný podélně uložený vidlicový dvouválec je takové malé umělecké dílo. A když k němu přidáte převodovku, kardan a letmo uložené kolo, dostanete sousoší, za které by se nemusel stydět ani Michelangelo Buonarroti.
Na odhalený mechanický základ s válci vystupujícími do stran je připevněn zbytek motorky včetně elegantní vlny táhnoucí se od předního světla přes nádrž až po sedlo. Kapotáž je na rozdíl od agresivně pojatých konkurentů minimální a sportovně uhlazená. Nápadité jsou i detaily. Třeba místo výroby podle souřadnic, diodový pás v předním světle připomínající letícího orla, tedy logo značky, nebo zadní světlo ze dvou kulatých segmentů. A sluší jí i nová zelená barva Verde Hiking se žlutými kontrastními prvky.
Ochranné vlny
Ještě důležitější novinkou je systém PFF Rider Assistance. Připlácí se za něj třicet tisíc a obsahuje dva radary, jež sledují okolí a hlásí případné nebezpečí. Skvělou funkcí je hlídání mrtvého úhlu, které zajišťuje zadní radar. Občas se totiž stane, že vedle jedoucí auto není vidět v zrcátku, ani když se jezdec lehce pootočí. Ale blikající kontrolka na přístrojích a zrcátkách na něj upozorní.
Přední radar sleduje provoz před motorkou a upozorní na nebezpečné přiblížení k překážce. A když už je situace kritická, rozbliká se celý displej. Bez této funkce bychom se asi obešli, protože pečlivě sledujeme provoz.
Na delších cestách spíš využijeme adaptivní tempomat, který sám ubírá a zase přidává. Stačí nastavit rychlost a jednu ze tří úrovní odstupu, a řidič může nechat pravou ruku odpočívat. Musí ale počítat s tím, že stelvio není automat. Na šestku může zpomalit tak do šedesátky a níž už je potřeba podřadit. A zpomaluje jen ubráním plynu, takže když před motorkou někdo výrazněji zpomalí, rozsvítí se na displeji, že je nutné brzdit.
Charakterní společnice
Stelvio se od konkurence odlišuje jedinečným uspořádáním pohonné soustavy, tedy podélně uloženým vidlicovým dvouválcem a kardanem roztáčejícím zadní kolo. Litrový motor dostal vodní chlazení a kvůli chladiči vedou svody výfuků dolů. Ze zdvihového objemu 1042 cm3 vydolovali Italové velmi slušný výkon 84,6 kW a točivý moment 105 Nm dostupný při 6750 otáčkách. Síly má tedy stelvio na rozdávání a dokáže ji hezky dávkovat. Nebojí se vyloženě nízkých otáček a mohutně táhne ve středním pásmu. Vrchol zase až tak výrazný není, ale pro cestovní enduro je jeho charakter ideální. Maximum ze sebe vydá jen v ostřejším jízdním módu, ale při dlouhých štrekách stejně motor nad pět tisíc nejde.
Líbí se nám mechanický zvukový doprovod i kultivovanost. Dříve totiž podélné uložení znamenalo, že se při přidání plynu motor kroutil do strany. Moto Guzzi to vyřešilo vyvažovací hřídelí, která tento efekt minimalizuje. Pro jízdní komfort je to fajn, ale potlačuje se tím typický charakter předchozích guzzin.
A právě pohodlí je další věc, kterou stelvio boduje. Sedlo má ideální rozměry a tuhost a ani po stovce kilometrů není sezení nepříjemné. Široká řídítka se sedlem a stupačkami svírají ideální úhly, takže si jezdec užívá uvolněnou pozici. Větrný štítek je jednoduše elektricky nastavitelný, a lze tak měnit jeho účinnost.
Univerzální použití
Při vysokých rychlostech na dálnici je stelvio příkladně stabilní. Zásluhu na tom má nejen aerodynamická optimalizace kapotáže, ale i podvozek. Pro cestovní endura je typické 19" kolo vpředu, tady v hezkém drátěném provedení s bezdušovým pláštěm. Přední tlumiče pocházejí od firmy Sachs a lze na nich nastavit předpětí pružin a odskoku. Vzadu je 17" kolo a centrální pružina KYB s nastavitelným předpětím.
Podvozek hezky filtruje nerovnosti na vozovce, a přestože je stelvio pořádný kus motorky, nebojí se ani zatáček. Je v nich sice těžkopádnější, ale v náklonu hezky drží zvolenou stopu, což dodává jezdci jistotu. Skvělé jsou i radiální přední brzdy Brembo s rychlým nástupem a jemným dávkováním.
Na silnici se jí líbí, ale cestovatelské výpravy vás často zavedou i mimo vyasfaltované silnice. Na náročný terén si i kvůli průměrným zdvihům 170 mm netroufne, ale polní nebo lesní cestu bez problémů zvládne. Na nezpevněném povrchu se samozřejmě hodí možnost rychlého nastavení elektroniky i motoru. Jízdní mód Offroad vypne přední ABS a kontrolu trakce zadního kola. Celkově je k dispozici pět přednastavených jízdních módů, přičemž u každého z nich lze parametry upravit individuálně.
Moto Guzzi Stelvio je nádherné cestovní enduro, které jezdci zprostředkuje řadu zážitků. Navíc díky radarovému systému PFF Rider Assistance přináší více bezpečnosti. Hlídání mrtvých úhlů za to určitě stojí.
Plusy
- Bezpečnostní výbava
- Líbivý vzhled
- Vyvážené jízdní vlastnosti
- Účinné přední brzdy
- Charakter motoru
- Síla v širokém spektru otáček
Minusy
- Vyšší cena
- Vyšší těžiště a hmotnost
|Zero LS1: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní vidlicový dvouválec DOHC uložený podélně
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|1042
|Vrtání a zdvih (mm)
|96 x 72
|Kompresní poměr
|12,6:1
|Výkon (kW)
|84,6/8800
|Točivý moment (Nm)
|105/6750
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|hnací hřídel
|Spojka
|vícelamelová mokrá
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 320 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 280 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R19 a 170/60 R17
|Rozvor (mm)
|1520
|Výška sedla (mm)
|830
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|246
|Spotřeba paliva (1/100 km)
|5,1
|Objem nádrže (l)
|21
|Základní cena (Kč)
|399 900
Zdroj: Svět motorů