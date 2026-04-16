MotoAkademie Světa motorů míří do Mostu! Naučte se řídit motorku od těch nejlepších
V sobotu 20. června 2026 proběhne na Autodromu Most MotoAkedemie Světa motorů! Den plný ježdění, zábavy a a praktického tréninku si nemůžete nechat ujít.
Den, kdy si motorku opravdu užijete a zároveň se zlepšíte jako jezdec. Svět motorů ve spolupráci s motoškolou HF74 připravuje na sobotu 20. června 2026 motorkářskou akci na polygonu a závodním okruhu Most. Cílem je nabídnout jezdcům kombinaci praktického tréninku, zábavy a skutečného motorkářského zážitku.
Pod vedením závodníka Kamila Holána a týmu instruktorů motoškoly HF74 si účastníci vyzkouší praktický trénink ovládání motocyklu, krizové situace i jízdu na závodním okruhu Most. Program je koncipován tak, aby si každý jezdec během dne zlepšil své dovednosti a zároveň si užil maximum času na motorce.
Datum: 20. června 2026
Cena účasti: 4900 Kč
Počet účastníků: omezen na 100 jezdců
Na co se můžete těšit?
- jízda vlastním motocyklu na závodním okruhu Most (30 minut pro každého účastníka)
- trénink pod vedením Kamila Holána a instruktorů motoškoly HF74
- praktický trénink jízdy na polygonu
- testovací centrum BMW Motorrad – Invelt
- přibližně 7 testovacích motocyklů BMW k vyzkoušení na polygonu
- profesionální fotograf na místě
Každý účastník obdrží atraktivní jízdní fotografie ze své jízdy, které budou po akci k dispozici ke stažení z online galerie.
Program dne
8:00 – 9:00
Registrace účastníků
Příjezd na polygon Most a rozdělení do skupin
9:00 – 9:30
Společná teorie a bezpečnostní briefing
Dopolední trénink
Účastníci jsou rozděleni do 4 skupin po 25 jezdcích a postupně absolvují čtyři tréninková stanoviště.
Stanoviště:
- Polygonový okruh – trénink jízdy a práce s ideální stopou
- Krizové brzdění a vyhýbací manévr
- Nekonečná zatáčka – trénink průjezdu zatáčkou
- Pomalý slalom – práce s motocyklem v nízké rychlosti
11:30 – 12:30
Obědová pauza
13:00 – 14:00
Jízda na závodním okruhu Most
Každý účastník absolvuje 30 minut jízdy na svém motocyklu na velkém mosteckém okruhu
|Čas
|Program
|13:00 – 13:30
|Skupina A + B
|13:30 – 14:00
|Skupina C + D
|14:00 – 14:30
Přesun zpět na polygon
Odpolední program
Open pit lane – polygon
Odpoledne bude polygon otevřený ve formátu open pit lane, kdy mohou účastníci jezdit na polygonovém okruhu a zlepšovat své dovednosti.
Maximální kapacita na trati bude přibližně 20–25 motocyklů současně.
Současně budou otevřena tréninková stanoviště:
- krizové brzdění
- nekonečná zatáčka
- pomalý slalom
Účastníci si mohou libovolně zopakovat cvičení, která absolvovali dopoledne, a konzultovat jízdu s instruktory.
14:30 – 17:00
Volné ježdění na polygonu a individuální trénink
17:00
Závěr akce
- shrnutí dne
- poděkování účastníkům
- informace o fotografiích z akce
- rozloučení
Zdroj: Autorský text