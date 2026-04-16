MotoAkademie Světa motorů míří do Mostu! Naučte se řídit motorku od těch nejlepších

redakce AUTO.CZ
V sobotu 20. června 2026 proběhne na Autodromu Most MotoAkedemie Světa motorů! Den plný ježdění, zábavy a a praktického tréninku si nemůžete nechat ujít.

Den, kdy si motorku opravdu užijete a zároveň se zlepšíte jako jezdec. Svět motorů ve spolupráci s motoškolou HF74 připravuje na sobotu 20. června 2026 motorkářskou akci na polygonu a závodním okruhu Most. Cílem je nabídnout jezdcům kombinaci praktického tréninku, zábavy a skutečného motorkářského zážitku.

Pod vedením závodníka Kamila Holána a týmu instruktorů motoškoly HF74 si účastníci vyzkouší praktický trénink ovládání motocyklu, krizové situace i jízdu na závodním okruhu Most. Program je koncipován tak, aby si každý jezdec během dne zlepšil své dovednosti a zároveň si užil maximum času na motorce.

Datum: 20. června 2026

Cena účasti: 4900 Kč

Počet účastníků: omezen na 100 jezdců

Na co se můžete těšit?

  • jízda vlastním motocyklu na závodním okruhu Most (30 minut pro každého účastníka)
  • trénink pod vedením Kamila Holána a instruktorů motoškoly HF74
  • praktický trénink jízdy na polygonu
  • testovací centrum BMW Motorrad – Invelt
  • přibližně 7 testovacích motocyklů BMW k vyzkoušení na polygonu
  • profesionální fotograf na místě

Každý účastník obdrží atraktivní jízdní fotografie ze své jízdy, které budou po akci k dispozici ke stažení z online galerie.

Program dne

8:00 – 9:00

Registrace účastníků

Příjezd na polygon Most a rozdělení do skupin

9:00 – 9:30

Společná teorie a bezpečnostní briefing

Dopolední trénink

Účastníci jsou rozděleni do 4 skupin po 25 jezdcích a postupně absolvují čtyři tréninková stanoviště.

Stanoviště:

  1. Polygonový okruh – trénink jízdy a práce s ideální stopou
  2. Krizové brzdění a vyhýbací manévr
  3. Nekonečná zatáčka – trénink průjezdu zatáčkou
  4. Pomalý slalom – práce s motocyklem v nízké rychlosti

11:30 – 12:30

Obědová pauza

13:00 – 14:00

Jízda na závodním okruhu Most

Každý účastník absolvuje 30 minut jízdy na svém motocyklu na velkém mosteckém okruhu

ČasProgram
13:00 – 13:30Skupina A + B
13:30 – 14:00 Skupina C + D
14:00 – 14:30 

Přesun zpět na polygon

Odpolední program  

Open pit lane – polygon

Odpoledne bude polygon otevřený ve formátu open pit lane, kdy mohou účastníci jezdit na polygonovém okruhu a zlepšovat své dovednosti.

Maximální kapacita na trati bude přibližně 20–25 motocyklů současně.

Současně budou otevřena tréninková stanoviště:

  • krizové brzdění
  • nekonečná zatáčka
  • pomalý slalom

Účastníci si mohou libovolně zopakovat cvičení, která absolvovali dopoledne, a konzultovat jízdu s instruktory.

14:30 – 17:00

Volné ježdění na polygonu a individuální trénink

17:00

Závěr akce

  • shrnutí dne
  • poděkování účastníkům
  • informace o fotografiích z akce
  • rozloučení

Zdroj: Autorský text

