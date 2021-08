Motocyklová Grand Prix Velké Británie 2021: V MotoGP suverénní Quartararo, pódium pro Aprilii

V britském Silverstone se uskutečnil 12. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Trať patří k nejrychlejším v kalendáři. Osmkrát se na ní zatáčí doleva a desetkrát vpravo. Grand Prix měla trochu jiný nedělní program: závody otevírala sice třída Moto3, ale až ve 12:20. Po ní následovala tradičně nejprestižnější MotoGP a až na závěr prostřední Moto2.

MotoGP

Marca Márqueze zastavil v dopolední „rozcvičce“ až štěrk a tráva, ale řídítek své hondy se držel křečovitě. Jenže gravitaci nepřelstil. Nejlépe fungovala aprilia Aleixe Espargara, Španěl zajel 2:00,3 min. Žádný závod ale dosud nevyhrál, a to má za sebou sedmnáct let v MS a do britské GP 274 startů napříč všemi kategoriemi...

Podle šéfa Yamaha Motor Racing Lina Jarvise by měl v Misanu v barvách Petronasu nastoupit Andrea Dovizioso. Ten musí zrušit smlouvu testovacího jezdce Aprilie a další s Red Bullem (Yamahu sponzoruje konkurenční Monster). Franco Morbidelli se po návratu přesune do továrního týmu. Pro příští rok by nová satelitní stáj tří ladiček měla angažovat „Doviho“ a Darryna Bindera.

Marc Márquez a Jorge Martín hned v úvodu závodu havarovali. Marc do Jorgeho ťuknul, exmistr světa byl snad příliš přemotivovaný. Čelu vládli bratři Espargarové, Aleix dokonce na chvíli převzal vedení. Fabio Quartararo se popral s Francescem Bagnaiou a vyhoupl se na průběžný bronz. Aprilia však není tak rychlá jako yamaha, i Bagnaia ji doslova objel, ale Aleix vybojoval svou příčku zpět. Evidentně dobře naladěný Francouz se v 6. kole z dvaceti vyhoupl do vedení a vzdaloval se...

O druhé místo probíhal doslova bratrovražedný boj. Na svou šanci čekali i oba jezdci Suzuki, „Peccovi“ s tovární „duknou“ to ujelo, takže nemuseli moc bojovat – a Álex Rins se prokousal na bronz. Bagnaiovi nedal ani centimetr trati zadarmo jeho parťák Jack Miller. To už byl závod v polovině. Ital měl pak co dělat s Álexem Márquezem. Aleix Espargaró byl v jedné ze zatáček příliš dlouhý, čehož jezdec na modro-stříbrném stroji využil. V 15. kole propadl po chybě Pol až na páté místo, Bagnaia ztrácel tempo, neodolal ani Bradu Binderovi a brzy byl mimo Top 10. Podobný osud potkal Valentina Rossiho, který začal v desítce, ale „odcouval“ mimo body.

O Quartararově triumfu nebylo pochyb. Fabio si evidentně srovnal hlavu, loni boj o titul psychicky nezvládl. Álex Rins skončil bez problémů druhý. Jack Miller se zkusil v samotném závěru probít na pódium, Aleix Espargaró mu ale předjetí vrátil a „bednu“ získal pro sebe i pro Aprilii. Perfektní výkon! Značka z Noale má v MotoGP úplně první...

Aleix Espargaró řekl Simonu Crafarovi: „Je to jako sen! Byla to dlouhá cesta, tomuhle projektu jsem věřil. Musíme ale tvrdě makat i nadále, chci víc a víc. Mohl jsem jet ještě trošičku rychleji, jenže bedna byla důležitější...“ Rins ještě letos na pódiu nebyl: „Startoval jsem desátý a dojel druhý, snažil jsem se mít vše pod kontrolou, posunul jsem se hodně dopředu. Špička je to, kde chci jezdit.“ A suverénní lídr šampionátu? „Cítím se fajn. Je to skvělé, v kvalifikaci jsem ztratil důvěru v motorku, ale ve čtvrtém tréninku jsem ji získal zpět. Už se nemůžu dočkat oslavy.“

VC Velké Británie MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 40:20,579 min 2. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +2,663 s 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +4,105 s 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +4,254 s 5. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team +8,462 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +12,189 s 7. Iker Lecuona KTM Tech 3 KTM Factory Racing +13,560 s 8. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +14,044 s 9. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +16,226 s 10. Danilo Petrucci KTM Tech 3 KTM Factory Racing +16,287 s

Moto2

Lorenzo Baldassarri letos na MV Agustě okupuje spíše spodní příčky, což se ostatně čekalo. Britský warm up ještě „zpestřil“ tvrdým kontaktem s asfaltem. Navíc spolu s motorkou zůstal ležet na dráze, ale okamžitě se zvedl, naštěstí nezraněn. Sama Lowese neminul pád s výletem do kačírku. Ani Tony Arbolino se nepolámal, a to se odporoučel k zemi ve slušné rychlosti... Extratřídu ukázal Remy Gardner (2:04,7 min).

Moto3

Dopolední zahřívací trénink patřil letošnímu britskému perfekcionistovi: ovládl jej Romano Fenati časem 2:11,7 min. Ital pošilhává po Moto2, se kterými zkušenosti už má ze sezóny 2018. Už si snad \odpustí excesy z dřívějška, je mu pětadvacet.

Pedro Acosta a Sergio García měli v závodě co dělat, aby se prokousali z osmé řady na startu. Filip Salač. po dvou sobotních pádech startoval potlučený a odřený. Yuki Kunii musel absolvovat dlouhé kolo za průšvih v sobotní první kvalifikaci, pád Kaita Toby způsobil on.

Závod na 17 kol začal nejlépe pro Fenatiho a Niccola Antonelliho, kteří ostatním odskočili. Andrea Migno s Riccardem Rossim se je pokoušeli dojet, ale za nimi se vytvořila velká mezera. Migno se chytil. Acosta se s Garcíou lehce sťukli, brzy se ale vyhoupli vpřed, dokonce i před Salače, který naopak odcouval mimo první desítku. Toba zakončil svou snahu havárií. Migno se ovšem pódia nedočkal, v šestém kole vzdal, zradila ho technika. Obrovská smůla...

John McPhee si ji naopak vybral hned na začátku, kdy se nevešel do jedné zatáčky. Nezbylo mu nic jiného, než se z posledního místa dotáhnout až na body, což pro něj nebyl problém, brzy bojoval o Top 10 ve třetí skupině s naším závodníkem. Oba lídři seriálu se z ní nemohli dostat vpřed, časové rozdíly už byly příliš velké. Druhá grupa se prala o třetí příčku a následně se roztrhala. Trochu neobvyklý obrázek, většinou jede na čele obří chumel...

Jenže to už se klání chýlilo ke konci. Fenati byl v Silverstone prostě k neporažení, Antonellimu se navíc vzdálil a nebylo co řešit., vyhrál 13. GP ve své kariéře. O třetí místo si to rozdali Dennis Foggia s Izanem Guevarou, ještě málem dojeli Niccola. Filip Salač chvíli vodil celou obří grupu, která zápasila o 10. místo. Nakonec obsadil až 14. příčku, ale pořád na tom byl lépe než García, na kterého body nezbyly. McPhee se Stefanem Nepou dostali trest posunu o jednu příčku za nedodržení limitů trati.

Dennis Foggia: „Gratuluji Romanovi, byl z nás celý víkend nejrychlejší. Je to skvělé, mám dvě pódia za sebou!“ Antonelli: „Motorka funguje posledních pět... závodů!. Držel jsem se Romana tak dlouho, jak to jenom šlo. Nevzdal jsem se.“ A Fenati se smíchem: „Nejsem moc šťastný... Ne, samozřejmě, jsem víc než nadšený. Tým odvedl skvělou práci. Musíme ji ale zopakovat, motorka jela skvěle!“

VC Velké Británie Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 37:26,974 min 2. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +1,679 s 3. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +2,107 s 4. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team +2,154 s 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +7,475 s 6. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +7,541 s 7. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +7,559 s 8. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +14,523 s 9. Riccardo Rossi KTM Boë Owlride +14,451 s 10. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama Moto3 +20,503 s 14. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +22,107 s

