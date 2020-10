Motocyklová VC Aragonie 2020: Sam Lowes využil v Moto2 pádů soupeřů

Moderní okruh s originálním jménem Ciudad del Motor de Aragón (mezinárodně MotorLand Aragón), kde se konal 11. závod letošní sezóny MS silničních motorek, byl otevřen před jedenácti lety. Poznáme jej nejen podle suché nahnědlé krajiny, ale i podle typických zdí uvnitř areálu. 5078 m dlouhá trať (konfigurace pro motocyklové závody) má šestnáct zatáček: devět levých a sedm pravých. V Alcañizu, u kterého areál leží, se ale závodilo i dříve, v letech 1963-2003, byť nikoliv o světové body. Circuito Guadalope vedl ulicemi města a měřil 3,9 km.

MotoGP

Yamaha oficiálně oznámila, že Valentina Rossiho nikdo nenahradí ani pro následující GP Teruelu, která se koná na stejné trati. Cal Crutchlow oslavil třetí místo ve včerejší kvalifikaci jízdou po předním kole. Když na příští rok nesežene místo, mohl by se věnovat stunt ridingu... „Dovi“ si stěžoval na Petrucciho, že ho vyvezl k rychlému času, ale Danilo mu to neoplatil. Byl dost zaskočený Andreovou reakcí, takže to určitě neudělal schválně.

Dopolední warm up měl poněkud překvapivého vítěze: Takaakiho Nakagamiho. Tedy ne že by „Taka“ neuměl jezdit, v MotoGP už není místo pro nějaká závodnická béčka... Jezdce nejprestižnější třídy čekalo 23 kol, skoro 117 kilometrů. Fabio Quartararo už dnes chodil bez berle. Teploměr ukazoval 21 stupňů, dráha měla o deset více, Ranní chlad byl díkybohu pryč.

Moto2

Zahřívacímu tréninku prostřední třídy kraloval Sam Lowes. Závod byl vypsán na 21 kol. Enea Bastianini nenechal nic náhodě a vystartoval jako raketa. Jorge Navarro upadl v chumlu hned v první zatáčce po kontaktu s Ramírezem... Takové incidenty končí i tragicky, protože zůstal uprostřed trati, ale naštěstí se mu nic nestalo, nikdo jej díkybohu netrefil. O druhé místo bojovali Navarrův kolega Fabio di Giannantonio a Lowes. „Diggia“ se před Brita dostal...

Ve třetím okruhu podklouzl předek Lucovi Marinimu, což znamenalo konec. V Le Mans dojel až za body... Navarro vyjel zpátky na trať s obrovskou ztrátou, ale vyplatí se testovat závodní režim pro příští závod. Fabio di Giannantonio měl chuť vyhrát, dostal se do vedení, víc přidal plyn a... bylo vymalováno. Upadl mimochodem už v ranním ve warm upu. Na průběžný bronz se tak v půlce závodu dostal Jorge Martín a jej stínoval Enea Bastianini.

Oba si to spolu řádně rozdali, první dva jim ovšem logicky ujeli. Marco Samovi vpředu rovněž ujížděl, ale přišel úvod předposledního kola a konec po rychlém pádu. Ital neudržel slzy... Utěšovali ho Pablo Nieto i Roberto Locatelli. Brit směřoval k triumfu. Ten oslavil jízdou po zadním kole, posílil zároveň naděje na titul. Ten touží získat už několik let, do MotoGP nepůjde, vyzkoušel si v sezóně 2017 aprilii. Bastianini nakonec Martína porazil a skončil druhý. Čtvrtý projel cílem osamocený Jake Dixon, všichni si pak navzájem gratulovali. Hezké sportovní gesto!

Jorge Martín v rozhovoru po závodě zářil spokojeností: „Udělali jsme hromadu práce v trénincích i kvalifikacích, ještě nejsme na sto procentech potenciálu. Zpočátku jsem se trápil, jel jsem s plnou nádrží. Na konci měl Enea lepší přilnavost...“ Enea Bastianini řekl: „V kvalifikaci jsem byl moc agresivní, proto jsem neuspěl, vyčetli jsme to z dat. V závodě jsem jel plynuleji.“ A vítěz Sam Lowes? „Bezzecchi měl hodně síly, bylo těžké se ho držet. Ve druhé zatáčce byl vždycky rychlejší, což ho nakonec stálo vítězství.“ Tým Marca van der Stratena pro příští rok sestavu měnit nebude.

VC Aragonie Moto2 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS 39:33,202 min 2. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +4,195 s 3. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo +4,340 s 4. Jake Dixon Kalex Petronas Sprinta Racing +9,298 s 5. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team +14,765 s 6. Marcos Ramírez Kalex Tennor American Racing +15,130 s 7. Héctor Garzó Kalex Flexbox HP 40 +15,192 s 8. Joe Roberts Kalex Tennor American Racing +17,024 s 9. Tetsuta Nagashima Kalex Red Bull KTM Ajo +19,000 s 10. Simone Corsi MV Agusta MV Agusta Forward Racing +20,206 s

Moto3

Pedro Acosta sice podepsal smlouvu s týmem PrüstelGP, ale španělský supertalent možná zamíří jinam, pravděpodobně k Asparovi. V juniorském mistrovství světa FIM CEV Moto3 je momentálně čtvrtý s jedním triumfem, dominují mu Xavier Artigas a poslední dobou Izan Guevara. Artigase příští rok uvidíme v MS také, má smlouvu s Leopardem.

Raúl Fernández potvrdil formu v ranním warm upu. KTM v poslední době Hondu převyšuje v trénincích i závodech, což nebývalo zvykem. Gabriel Rodrigo narazil do zadního kola Aie Ogury... fyzikální zákony zkrátka nepopřete. John McPhee si odnesl ze včerejší první kvalifikace trest dlouhého kola, ten i dopoledne vyzkoušel nanečisto. Alonso López ho musel absolvovat také, ale už za minulý závod v Le Mans.

Závod na 19 kol začali nejlépe Fernández s Albertem Arenasem, k nim se přidali Tatsuki Suzuki a Romano Fenati. Rodrigo brzy skončil po nepříjemném highsideru, přidal více plynu na výjezdu ze zatáčky... Ve třetím okruhu si odbyl McPhee svůj trest, to už měla první čtyřka náskok před ostatními, stíhal ji Darryn Binder, brzy se dotáhl a bez problémů předjížděl venkem.

Ale v polovině závodu se začala přibližovat tříčlenná grupa, kterou vedl skotský střelec, byli v ní ještě Jaume Masiá a Jeremy Alcoba. Stíhačku na přední příčky zvládl brilantně. Sergio García musel na dlouhé kolo. Až takřka do konce tedy jelo vpředu osm jezdců, ale že by závod probíhal v poklidu, to se říct nedalo. Binder byl hodně agresivní, na což doplatil McPhee a spolu se Suzukim ztratili. Arenas udělal v závěru chybu a musel mimo trať. Raúl Fernández vytlačil Jaumeho Masiu, ale o vítězi v závěrečném kole rozhodoval slipstream na protilehlé rovince.

Nakonec se radoval Masiá s tyrkysovou hondou před mladším z bratrů Binderů, Fernández se konečně dočkal prvního pódia v kariéře. Darryn Binder: po závodě řekl: „Měl jsem špatný start, ale když jsem viděl, že první skupina ujíždí, pokusil jsem se ji dotáhnout. To se povedlo, pak jsem jel v pohodě, až tři kola před cílem začal pořádný chaos. Jsem spokojený.“ Vítěz Masiá si radostí po překročení cílové čáry rozbil kapotáž: „Nemůžu pořád uvěřit tomu, že jsem vyhrál. Startoval jsem až sedmnáctý a brzy jsem si zničil zadní gumu.“

Filip Salač byl ve skupině, která bojovala o poslední bodík, chvíli jel dokonce patnáctý, nakonec dojel bohužel šestnáctý.

VC Aragonie Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jaume Masiá Honda Leopard Racing 37:45,009 min 2. Darryn Binder KTM CIP Green Power +0,091 s 3. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo +0,196 s 4. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +0,327 s 5. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,368 s 6. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +0,385 s 7. Albert Arenas KTM Solunion Aspar Team Moto3 01,396 s 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +1,933 s 9. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +2,389 s 10. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +2,461 s 16. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +11,172 s

Zdroje: archiv auto.cz, MotoGPsport.cz, iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.