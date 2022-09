Motocyklová VC Aragonie 2022: Izan Guevara ujel v Moto3 všem

Na okruhu MotorLand Aragón probíhá patnáctý závod letošního MS silničních motocyklů. Jezdí se zde proti směru hodinových ručiček, moc takových tratí v kalendáři není, ještě Austin, Sachsenring, Cheste u Valencie a nádherný australský Phillip Island.

MotoGP

Álex Márquez se v ranním zahřívacím tréninku příliš nesvezl, upadl – a to v poměrně velké rychlosti. I když se rozhodl navštívit zdravotní středisko, kontrola ukázala, že mu nic není. Nejrychlejším mužem na trati se stal jeho týmový kolega (byť stroje mají odlišné barvy) od LCR Takaaki Nakagami (1:47,5 min).

Moto2

Ranní zahřívací trénink ovládl Alonso López (1:52,3 min). Jake Dixon rozložil svou motorku na prvočinitele, takže se mechanici u Aspara pořádně zapotili.

Moto3

Dva mechanici týmu Maxe Biaggiho a Petera Öttla zamáčkli v sobotní druhé kvalifikaci Adriánu Fernándezovi přední brzdu, aby se nemohl vrátit na trať a následovat Ayumu Sasakiho. Dostali pokutu 2000 eur a nepojedou do Austrálie a Malajsie. Diogo Moreira podepsal novou smlouvu s týmem MSI.

Deniz Öncü sice místo v Moto2 nesehnal a na stroj nejmenší kubatury se sotva vejde, protože hodně vyrostl, rychlost však neztratil. Dokázal to i nejrychlejším časem ranního warm upu: 1:58,2 min.

Závod na 19 kol začal pádem Joshe Whatleyho a Nicoly Carrara. Do incidentu se zapletl Lorenzo Fellon, který už má jisté místo v týmu Alaina Bromeca (CIP). Carraro byl doslova sestřelen. Separátně havaroval Ryusei Yamanaka, ten zkusil po drsném highsideru pokračovat. Co se dělo na čele? Izan Guevara, Sasaki a Daniel Holgado se trhli hned na začátku. John McPhee, který skvěle odstartoval, Iván Ortolá a Tatsuki Suzuki neměli šanci, o ostatních nemluvě. Öncü se ale do druhé grupy dotáhl, jel hodně rychle. Naopak McPhee tempo neudržel a propadl dozadu.

Za první trojkou, která měla už pětisekundový náskok, se vytvořil dlouhý vláček. Vysoko se vyšplhal David Muñoz. Ve 14. kole vytlačil z trati skvěle jedoucího Adriána Fernándeze, který propadl na hranici bodované patnáctky, ale zůstal v obří skupině. Muñoz dostal dlouhé kolo, „odcouval“ k chybujícímu Garcíovi a Foggiovi. První trojka už ujela ostatním o devět sekund, ale Holgado se Sasakiho a Guevary neudržel. Čtvrtý Öncü zase ostatním poodjel. Moreira si vyjel mockrát do zelených zón a vyfasoval long lap.

O vítězství se nebojovalo. Guevara Sasakimu ujel, vyhrál stylem start-cíl a ukázal, kdo je v současnosti v Moto3 králem. A na španělských okruzích ho ještě letos nikdo neporazil. Získal důležitých 25 bodů a upevnil si pozici na čele žebříčku MS. Třetí Holgado vybojoval první stupně vítězů v kariéře na úrovni světového šampionátu, na Öncüa pódium opět nezbylo. Skvěle si počínal mladší bratr Raúla Fernándeze, který snad ze sebe sundal protekční nálepku, přivedl pod šachovnici celou skupinu, patřilo mu páté místo. Sergio García a Dennis Foggia dojeli až za desítkou, Dennisovi evidentně nevydržela zadní guma.

Daniel Holgado si věří: „Neuvěřitelný závod, jsem šťastný. Příští víkend je Japonsko, je možné, že tam vyhraju, rozhodně mám šanci.“Ayumu Sasaki: „Pokoušel jsem se šetřit pneumatiky a pak se zkusit na Guevaru dotáhnout, ale nepovedlo se Izan jel rychle a mně odcházela přední guma. Doufám, že v domácím závodě budu o příčku výše!“ Gino Borsoi a Nicolás Terol, poslední mistr světa stopětadvacítek měli z dalšího triumfu Izana Guevary radost. A vítěz? „Pro šampionát velmi důležitý a skvělý závod. MotorLand je vlastně můj domácí.“ Jinak nešetřil superlativy.

Zdroje: MotoGP Twitter, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.