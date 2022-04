Motocyklová VC Argentiny 2022: Prostřední třídu vyhrál Celestino Vietti

V Argentině probíhá třetí závod letošního MS silničních motocyklů. Dějiště Grand Prix se nachází šest kilometrů od města Termas de Río Hondo v provincii Santiago del Estero na severu země. Okruh je nejmodernějším v celé Latinské Americe, jeho rozsáhlou modernizaci řídil před dekádou italský architekt Jarno Zaffelli. Jezdci zatáčejí devětkrát doprava a pětkrát doleva.

MotoGP

Jack Miller ztratil tři místa na startovním roštu, během kvalifikace jel příliš pomalu v ideální stopě. Zahřívací trénink čtyřdobých litrů trval 40 minut místo dvaceti. Marco Bezzecchi absolvoval velmi rychlý pád v šesté zatáčce, ale naštěstí bez následků. Aleix Espargaró nejrychlejším časem (1:38,6 min) dokázal, že jeho včerejší pole position zas až taková náhoda nebyla.

Závod nejprestižnější třídy začal ve 20:00.

Moto2

V zahřívacím tréninku vystrkoval růžky dosud nemastný neslaný Sam Lowes, ale také jeho týmový kolega Tony Arbolino. Pedro Acosta naopak spadl ve druhé levotočivé zatáčce, vyškolila ho už podruhé, poprvé si v ní „ustlal“ hned v úvodním volném měření sil. Fermín Aldeguer překonal rekord dráhy (1:42,5 min).

Závod třídy jednotných čtyřdobých tříválců Triumph 765 začal v 18.20. Byl vypsán na 23 kol, 110,5 km. Pro Augusta Fernándeze skončil hned v první zatáčce, ťuknul si do Aie Ogury a na jeho výlet doplatil Manuel Gonzáleze. Niccolò Antonelli a Sean Dean Kelly se vzápětí srazili, spadl i mladý Zonta van den Goorbergh. V boxech skončil Alessandro Zaccone s technickým problémem, se ztrátou ovšem vyjel zpátky.

Nejlépe odstartoval Aldeguer, ale nalepil se na něj Celestino Vietti ve čtvrtém kole došlo ke změně na vedoucí pozici. Třetí jel vítěz z Mandaliky Somkiat Chantra, následovali Arón Canet a Arbolino. Toho ale nenechal v klidu Ai Ogura a pokořil ho. V 8. okruhu skončily šance Aldeguera, pokusil se podjet Viettiho, narazil do něj a letěl, bohužel na hlavu. Motorka udělala efektní piruetu, Fermín se jí nejdříve dost dlouho držel a moc se mu vstávat nechtělo, nakonec se ale oklepal. Má kariéru před sebou...

Filip Salač, který bojoval se střevní virózou, bohužel deset kol před cílem spadl. Do garáže zajel i jeho týmový kolega Zaccone. Chantra na chvíli převzal vedení, Ogura se vyšplhal přes Caneta až na třetí místo a pak s ním bojoval, Španěl mu nenechal ani milimetr trati zadarmo. Jake Dixon v závěru závodu dojel Arbolina a rozdali si to o páté místo. Tři kola před cílem dostal highsider Gabriel Rodrigo a vzápětí ho následovali Jorge Navarro a Lorenzo dalla Porta.

Chantra jel hlavou a spokojil se s druhým místem, cílem projel po zadním kole za vítězným Celestinem Viettim. O to větší souboj probíhal mezi Ogurou a Canetem, nakonec se radoval Japonec, který si Španěla dával na brzdy. Dixon se Arbolinovi vzdálil a o první šestce tak bylo rozhodnuto. Pedro Acosta se pomalu zlepšuje, dnes byl sedmý. Kdo by před sezónou čekal, že Ital Moto2 takto opanuje? Tým Idemitsu měl zase dva jezdce na pódiu...

Poklidný Ai Ogura, který moc emoce najevo nedává, v cíli řekl: „Zpočátku jsem trochu ztratil a než jsem se propletl, špička byla daleko. Ale dojel jsem ji. A souboj s Canetem? Na brzdy jsem byl velmi silný, proto jsem snahu přetavil v pódium.“ Somkiat Chantra byl naopak vysmátý: „Jsem hrozně rád, snažil jsem se na Viettiho tlačit, ale byl prostě rychlejší. Minule jsem vyhrál, dnes druhý...“ Následovala děkovačka v mateřštině. Celestino Vietti: „Víkend nebyl jednoduchý, málo času na všechno, hledání nastavení složité a trať kluzká. Zvládli jsme ale vše perfektně, můžeme se s týmem radovat z dalšího vítězství.“ Dokázal, že jeho letošní výsledky nejsou náhodné...

VC Argentiny Moto2 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 39:44,098 min 2. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +1,538 s 3. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +5,703 s 4. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +5,880 s 5. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team +6,584 s 6. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team +7,538 s 7. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo +12,177 s 8. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team +12,418 s 9. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team +13,656 s 10. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +14,254 s DNF Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 pád

Moto3

Nedělní program začal ve 14.20 našeho času warm upem nejslabší kubatury. Letos se zahřívací tréninky dvou slabších tříd zkrátily na deset minut, ale ty argentinské vzhledem k absenci pátečního programu trvaly dvojnásobek času. Formu konečně ukázal Deniz Öncü, který byl ze všech nejrychlejší (1:48,6 min).

Závod začínal jako první v 17.00. Byl vypsán na 21 kol, takřka 101 km. Sergio García si ostatní pohlídal, obtěžoval ho jen týmový kolega Guevara. Sasaki raději zajel dlouhé kolo hned v úvodu- Ana Carasco, jediná žena ve startovním poli zajela do boxů po havárii, pak se pokusila pokračovat, ale spadla znovu. Asparovi jezdci tvrdili muziku, ostatním odjeli. Xavimu Artigasovi odešla motorka a skončil, přitom jednu chvíli byl třetí.

Öncü, který jezdil na konci bodované patnáctky, dostal long lap za zkrácení tratě, podobně jako jeho parťák Adrián Fernández. Po sedmi kolech byl náskok první dvojice pryč. V 10. okruhu skončil Guevara kvůli technickému problému... Odpadl z čelní skupiny, která pak čítala čtyři jezdce. Zezadu se ale blížil Dennis Foggia, lídr průběžného pořadí seriálu. García ale kontroloval vedení, byť Andrea Migno se jej snažil dostat.

Odstoupil Scott Ogden a vpředu se vytvořil dlouhý vláček. Trochu širší Masiá zavřel Migna a oba šli k zemi. Jaume po ruční názorové argumentaci nasedl na motorku, jel dál, ale skončil v boxech a minul mávajícího a stále naštvaného Andreu, který šel pěšky. Pak zmizel, takže Ital mohl vysvětlovat, co se stalo jen Akimu Ajovi.

Dennis Foggia byl ovšem už druhý, stínoval jej Tatsuki Suzuki a závod spěl do finiše. Dennis se pokusil o úspěšný útok. Poslední kolo! Garcíu na chvíli pokořil i druhý tyrkysový stroj Japonce, ale Sergio měl ve strhujícím závěru nejvíce štěstí a prosmýkl se zpátky do vedení. Sportovně si oba největší soupeři pogratulovali. Právě oni jsou aktuálně největšími favority na letošní titul. Suzuki projel cílem čtvrtý, ale byl odsunut o jedno místo, protože si v souboji se Sasakim zkrátil zatáčku. Ayumu dojel na pódiu, čtvrté místo je velkým úspěchem pro Riccarda Rossiho.

Ayumu Sasaki: „Jsem rád za třetí místo. Pořádné tempo jsem měl i přes long lap. Posledních pět kol jsem bojoval s přilnavostí, což mě určitě stálo vítězství.“ Dennis Foggia: „Neuvěřitelné, ze začátku se mi špatně předjíždělo, ale jsem spokojen. Dostal jsem se dopředu a mohl bojovat o triumf, Ten to nakonec nebyl, ale dvacet bodů beru a těším se do Ameriky.“ A vítěz: „Závod byl těžký. Po startu jsem se necítil úplně dobře, ale pak se to zlepšilo. Závěrečná kola byla neuvěřitelná. Před poslední zatáčkou jsem prostě zavřel oči a zkusil to – teď, nebo nikdy!“

VC Argentiny Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sergio García Gas Gas Gaviota GasGas Aspar Team 38:23,433 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,146 s 3. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +0,375 s 4. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +0,507 s 5. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing +0,484 s 6. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI +0,587 s 7. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo +0,715 s 8. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +2,032 s 9. Kaito Toba KTM CIP Green Power +3,098 s 10. Joel Kelso KTM CIP Green Power +3,397 s

Zdroje: iSport.cz, MotoGPsport.cz, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.