Desátý podnik letošního seriálu mistrovství světa silničních motocyklů netrpělivě očekávali všichni čeští fanoušci. A samozřejmě nejen ti. Moderní automotodrom v Brně u Žebětína postavený podle projektu Jaroslava Suchého funguje 32 let, byl otevřen v červenci 1987. Uzavřená trať s délkou 5,4 km je unikátní v tom, že má vlastně výškový profil přírodního okruhu, převýšení činí takřka 74 m. Po sametové revoluci se vrátila k názvu „Masarykův okruh“. Za dobu fungováni se příliš nezměnila, jen v roce 1996 ji drobné úpravy prodloužily o 9 metrů a v zimě 2007/2008 získala kompletně nový povrch.

Nedělní ranní zahřívací tréninky se staly v jednotlivých kubaturách Andrea Dovizioso (MotoGP), Fabio di Giannantonio (Moto2) a Lorenzo dalla Porta (Moto3). Oproti sobotnímu proměnlivému počasí bylo dnes v Brně slunečno.

Moto2

Závod Moto2 byl vypsán na 19 kol. Nejlépe vyrazili Sam Lowes s Álexem Márquezem, Španěl se záhy dostal do čela. Hned v úvodu spadl Xavi Vierge. Lowese předjel Fabio di Giannantonio a vydal se stíhat vedoucího jezdce. Pole se během kola, dvou roztrhalo, jak bývá v této třídě bohužel obvyklé. Po třech kolech upadl Thomas Lüthi, zavřel se mu předek. Lowes se tradičně propadal polem dozadu a nakonec mu ustřelila motorka...

O třetí příčku bojovali Marcel Schrötter a dva jezdci týmu Valentina Rossiho: Luca Marini, jeho nevlastní bratr a Nicolò Bulega. Mattia Pasini upadl z 18. místa, to bylo těsně před polovinou závodu. Jorge Navarro předjel Bulegu, poradil si, byť drsně i se Schrötterem a dotáhl se do boje o pódium. Marcel ztratil a měl v zádech Bulegu i Bastianiniho. Navarro neměl dost a brzy si to vyřídil i s Marinim.

14. okruh byl konečnou pro Brada Bindera. Enea Bastianini Schröttera 4 kola před cílem předjel a záhy zdolal ještě také Mariniho. Krásně si to rozdávali Iker Lecuona s Lorenzem Baldassarrim, i když až na konci první desítky. Jinak se ale nic moc nedělo. O vítězství Álexe Márqueze nebylo pochyb. Udrží ale italský Speed Up obě pódiová umístění? V případě di Giannantonia bylo stříbro jasné, Navarro na druhém oranžovém stroji v barvách výrobce nářadí Beta měl co dělat s Bastianinim v posledních dvou kolech a nakonec Italovi podlehl!

Moto3

Antonellimu při startu do zahřívacího kola nechytl stroj a do závodu na 18 kol vyrážel třetí jezdec celkové klasifikace z boxů. Začátek byl divoký. Yuki Kunii trefil hned na rovince pomalého Johna McPheeho, který zvedal ruku, motorka mu nechtěla jet. Debutující Japonec upadl, McPhee skončil v boxech. Pak se odporoučel k zemi Filip Salač a doplatil na to Kuba Kornfeil. Ve druhém kole spadl Celestino Vietti a vzápětí ležel i Tatsuki Suzuki.

Na čele jezdila skupina vedená jezdci týmu VNE Snipers, Tonym Arbolinem a Romanem Fenatim.

Salač po čtyřech kolech skončil definitivně, zajel do depa. Následně si ustlal Albert Arenas. Zkušenější český závodník už byl na bodech a spolu s Antonellim se dotáhl do vedoucí velké skupiny a oba se prokousávali dopředu.

Vedení převzal Lorenzo dalla Porta. Naopak Alonso López a Raúl Fernández, kteří zpočátku jezdili vpředu, se propadali, stejně jako Jaume Masiá, ten se sťukl s Fenatim, ale brzy se vrátil zpět. Kuba jel na hraně. Arón Canet se pokusil o trhák, ten mu nevyšel. Arenas upadl podruhé a to znamenalo definitivní konec. Do pořadí se snažil promluvit i Darryn Binder. Kaito Toba přidal plyn ještě v náklonu a letěl i s motorkou, to do konce závodu zbývalo necelých pět kol.

Sergio García sundal týmového kolegu Lópeze. Dalším, kdo líbal asfalt, byl v předposledním kole Kazuki Masaki. Kornfeil jezdil na konci desetičlenné první skupiny, ve které se to mlelo takřka až do konce. Arón Canet se prosmýkl do čela a před Lorenzem dalla Portou si vytvořil drobounký náskok, který mu na triumf stačil. Tony Arbolino vystoupil na nejnižší stupínek pódia, náš závodník zdolal Darryna Bindera a cílem projel jako devátý. Antonellimu chyběla k vítězství necelá půlsekunda, ale zaslouží za svůj výkon opravodvé uznání.