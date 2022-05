Motocyklová VC Itálie 2022: Pedro Acosta je nejmladším vítězem Moto2 v historii

Autodrom se nachází 30 km severně od Florencie. Jde primárně o dráhu pro jednostopé stroje, ale auta zde jezdí rovněž.

V okolí se závodilo už od 20. let minulého století. V roce 1988 koupila okruh rodina Ferrariů, kolem jsou hory a překrásná příroda. První Velká cena světového šampionátu silničních motocyklů se zde jela v roce 1976, šlo ale o GP národů, nikoli přímo italskou. Hned si vyžádala první dvě oběti, kdy v závodě třistapadesátek tragicky havaroval Paolo Tordi a ve dvěstěpadesátkách vítěz tří GP Otello Buscherini. Tordi startoval i v bývalém Československu: v Brně a v Ceně Slovenska na piešťanském letišti.

Trať v Mugellu je velmi náročná pro závodníky i z hlediska nastavení motocyklů. Obsahuje jak pomalé i rychlé zatáčky, šest levotočivých a devět pravotočivých, tak i dlouhé rovinky. Startovní a cílová měří 1100 m.

MotoGP

Spekulace o čtvrté operaci pravého ramene a pažní kosti potvrdil Marc Márquez na tiskové konferenci v sobotu odpoledne: „Bohužel si musím dát pauzu. Po všech těch měsících intenzivní práce s mým novým lékařským týmem v Madridu se můj fyzický stav sice zlepšil a nepohodlí v pravé paži se snížilo natolik, abych mohl závodit, nicméně stále mám značná omezení, která mi nedovolují správně jezdit na motorce a dosahovat cílů, které jsem si vždy stanovil. Právě z tohoto důvodu jsem se společně s mým lékařským týmem (Dr. Samuelem Antuñou a Dr. Angelem Cotorrem) a po konzultaci se specialisty z Mayo Clinic rozhodl podstoupit další operaci, abych mohl zlepšit svou pozici na motorce a moci tak jezdit bez současných omezení. Osobně mám maximální motivaci k tomu, abych pokračoval ve své práci a abych znovu jezdil na nejvyšší úrovni.“ Na operaci odletí příští týden do USA, termín návratu za řídítka závodní hodny je pochopitelně ve hvězdách.

Při warm upu královské třídy trať v Mugellu po ranním dešti osychala. Aleix Espargaró si s Maverickem Viñalesem vyměňují data a naprosto normálně fungují jako týmoví parťáci. I na trati. Dopoledne navíc po Mugellu doslova létali: „Kapitán“, který bojuje o titul mistra světa, byl nakonec rychlejší (1:46,9 min) a porazil i všechny ostatní soky.

Moto2

V dopolední rozcvičce byl nejrychlejší Tony Arbolino (1:54,6 min) před Samem Lowesem, muži Marca van der Stratena tedy desetiminutovku zcela ovládli. Filip Salač objel jen jedno kolo a skončil v boxech, nechtěl po trati kroužit pomalu. „S mototrojkou byly některé pasáže v Mugellu nuda. S motodvojkou je to mazec a pro mě drsná škola,“ řekl. Gabriel Rodrigo si ze sobotních pádů odnesl bolavé rameno a zavázanou nohu – a hlavně s tou se prostě závodit nedá. Albert Arenas naopak odstartoval do své 100. GP v životě napříč třídami.

Jezdce čekalo 21 kol, přes 110 km. Pedro Acosta na nic nečekal, červená světla zhasla, lońský šampion Moto3 vystřelil, předjel Aróna Caneta a ujal se vedení. Nikdo start neulil a Sam Lowes se brzy vyhoupl na druhé místo, ale Španěl si ho vzal zpátky. Spolu s Acostou ujeli, tomu se motorka ve třetím kole zavlnila a první místo ztratil. Na chvilku, využil slipstreamu na cílovce a byl znovu v čele. Na testech v Jerezu si KTM MotoGP nakonec nevyzkoušel. Pouhá čtyři kola obkroužil Somkiat Chantra, než skončil v kačírku.

Lowese se zuby nehty držel jeho kolega Arbolino, následovali Joe Roberts a Ai Ogura. První šestka se ostatním sokům vzdálil. Salačovi nevyšel start, ale bojoval jalo lev a probíjel se z 26. příčky do Top 20. Růžky pak vystrkoval Ogura, který se prodral na průběžný bronz. Nevedlo se naopak Lowesovi, ten postupně „couval“ a ve třináctém okruhu ho předjel i Celestino Vietti, Zakrátko havaroval Canet z druhé příčky a zkomplikoval si cestu za letošním titulem, Ujelo mu přední kolo bez varování a v kačírku se trochu zamotal.

Japonec se trochu „zapomněl“, čehož využili Roberts a Vietti, oba jezdci Marc VDS jezdili pátý a šestý, ještě spolu sváděli souboje. Acosta neměl v čele konkurenci, když mu soupeř odpadl. dvacet ztracených bodů bude kromě hlavy kompletně potetovaného Caneta mrzet. Tři kola před cílem sundal Arbolino Lowese a Sam se pěkně vztekal. Ital brzdil, co mohl a krotil jankovitý stroj, ale ke kontaktu došlo a dostal long lap. Brita utěšovala v boxu ta nejpovolanější: manželka. Ale drama na trati neskončilo, protože se zastavila motorka Viettimu.

Augusto Fernández startoval z 25. místa a už jel pátý. Poslední kolo! Závěr závodu byl plně v režii Acosty, Pedro tentokrát udělal KTM i Akimu Ajovi (a určitě také Red Bullu) velkou radost. Všichni si supertalent piplají... Nejmladším vítězem historie Moto2 je sotva osmnáctiletý Španěl, narozeniny měl ve čtvrtek 26. května. Joe Roberts uhájil druhé místo a Ogura třetí. Salač se probil až na třináctou příčku v cíli, což je ve střední kubatuře jeho nejlepší výsledek v závodě. „Důchodce“ Mattia Pasini má starší motodvojku doma v garáži, takže mohl trénovat. Nakonec urval alespoň světový bodík.

Tradičně introvertní Ai-san v cíli: „Nečekal jsem bednu, celý víkend se mi nedařilo. S týmem jsme udělali hodně práce a zlepšilo se to. Perfektní výsledek!“ Sympaťák Joe Roberts: „Je to sen! Byl jsem pěkně nervózní, ale dobrý výsledek jsem tušil, jelo se mi na motorce celý víkend dobře. Hezká satisfakce za loňský rok. Pro můj tým je tohle domácí závod.“Pedro Acosta dostal spršku vody od mechanika, měl toho evidentně dost. Ale pak zářil nadšením: „Konečně je to tam! Cesta byla dlouhá, několikrát mi dobrý výsledek letos nevyšel, pokud v tomto tempu budu pokračovat i nadále, můžu se na konci sezóny opravdu hodně radovat!“ A stupně vítězů byly opět bez domácích jezdců.

Moto3

Deniz Öncü pokračoval v krasojízdě a po sobotní druhé kvalifikaci ovládl i ranní warm up. Čas 2:07,2 min ale svědčil o tom, že se jelo na mokru. Josh Whatley si „ustlal“ v zatáčce Arrabbiata 2, naštěstí bez nepříjemných následků.

Aně Carrasco se sice po návratu do Moto3 příliš nedaří, ale jeden rekord jí patří: Mugello je její 54. Grand Prix v kariéře. Žádná jiná žena neodjela více závodů klasického mistrovství světa. Má ale titul z třístovkových supersportů. Tahle španělská slečna na motorce jezdit umí! Alberto Surra se vrátil po zranění a v sobotu si polámal chodidlo, takže na startu chyběl. Obrovská smůla pro mladého Itala...

Závod byl vypsán na 20 kol, 105 kilometrů. A hlavně se jel za sucha, i když na asfaltu byly ještě mokré fleky. Scott Ogden se odlepil od startu velmi pomalu, mával, ale srazil jej Taiyo Furusato. Deniz Öncü, Izan Guevara a a Diogo Moreira hned na začátku soupeřům ujeli a bojovali spolu Uprchlíky však brzy pole dostihlo a pohltilo.

Jaume Masiá se po chybě propadl až na 25. příčku a ještě to odnesl Stefano Nepa, který následně spadl. Španěl ho vyhnal z trati. Vedení převzal Dennis Foggia, Guevara se vzdát nechtěl, ani Sergio García. Dopředu se protlačil i Riccardo Rossi, Moreira tradičně naopak propadl. V 11. kole upadl Öncü, ale byl v pádu nevinně, protože ho sundal Tatssuki Suzuki. Turek nasedl a pokračoval dál. Začaly se dít věci, protože spadl Foggia, který nezvládl výjezd ze zatáčky Savelli. Sťukli se Daniel Holgado a John McPhee, Španěl do Skota narazil. Carlos Tatay se projel kačírkem.

Suzuki dostal trest dlouhého kola. Andrea Migno, který měl stroj v italské trikolóře coby vzpomínku na Valentina Rossiho a startoval ze 14. místa na roštu, vedl! Za ním se prali Guevara a Ryusei Yamanaka. Smutného Dennise Foggiu utěšoval v boxu z Moto2 od Speed Upu nedávno vyhozený Romano Fenati.

Pády soupeřů pomohly Moreirovi se vrátit do první šestice, chvíli dokonce vedl. Grupu se snažil dohnat Suzuki po odbytí trestu a povedlo se mu to bez problémů. Po přestupu k Leopardu zatím tápal, ale úspěch by si zasloužil, zkušeností má dost – a stíhačku zvládl perfektně. Do šachovnice zbývalo pět kol a sedmička lídrů se rvala o triumf. O pořadí vždy rozhodoval slipstream na cílové rovince. A Tatsuki se tam projel dvakrát po trávě.

Poslední kolo a pořádné drama! Nervy ze železa měli hoši od Aspara, Guevara porazil Garcíu a japonský závodník získal poslední bednu. Moreira se opět úspěchu nedočkal, uklouzl v poslední zatáčce. Öncü tím pádem vybojoval bodík! První dvě příčky se ale měnily, jury Geuvaru odsunula na stříbro. Vyjel do zelené zóny, což ho stálo triumf. Za první trojkou těsně projeli cílem Migno, Yamanaka a Rossi. Domácí Italové se na pódium nedostali...

Tatsu-san v cíli řekl: „Když jsem dostal long lap, myslel jsem si, že končím. Nejdřív se mi nedařilo soupeře dojet, ale pak jsem se docvakl. Třetí místo je super, chtěl jsem ovšem vyhrát.“ Izan Simonu Crafarovi u nám všem suše oznámil, že závod byl velmi těžký a poděkoval všem. Ani Sergio nebyl moc sdílný. „Je tu těžké vyhrát.“ Vítězství věnoval svému kamarádovi.

Foto: Václav Duška jr.