Motocyklová VC Japonska 2019: Luca Marini vyhrál Moto2 podruhé v řadě, porazil Lüthiho

Velká cena Japonska je 16. závodem letošního mistrovství světa silničních motorek, poté se pojedou ještě tři další podniky. Místo konání, Twin Ring Motegi se nachází necelých 140 km mírně na severovýchod od metropole Tokia, byl otevřen v srpnu 1997. Silniční okruh měří 4,8 km, má 14 zatáček: šest levých a osm pravých. Zahrnuje i takřka 2,5 km dlouhý ovál, kde se v minulosti jezdily závody Indy Car. Honda, která je majitelem celého areálu a vybudovala jej, má také uvnitř své muzeum motocyklů i automobilů.

Ranní, díkybohu suché zahřívací tréninky, které začaly už v 1:40 našeho času, ovládli v jednotlivých třídách Marc Márquez (MotoGP), Thomas Lüthi (Moto2) a Tony Arbolino (Moto3). Tomu se ve včerejší první kvalifikaci vůbec nedařilo, zajel třetí nejhorší čas. Ještě hůře na tom byl Dennis Foggia, navrátilec Romano Fenati naopak o něco lépe, ale do Q2 nepostoupil ani on.

MotoGP

Nejprestižnější kubatura už jako jediná zná jméno (staro)nového šampiona pro letošní rok. Závod začal v 8:00 našeho času.

Moto2

Jezdci třídy jednotných tříválců Triumph 765 v různých rámech vyrazili do závodu na 22 kol v 6:20. Tetsuta Nagashima měl však technický problém ještě předtím, než se vůbec postavil na start zaváděcího kola. Vyjel z posledního místa gridu, avšak hned v první zatáčce kolidoval s Němcem Lukasem Tulovicem. Dvojnásobná smůla... Vedení držel Luca Marini před muži Sita Ponse Augustem Fernándezem i Lorenzem Baldassarrim a vynikajícím Somkiatem Chantrou. Spadl Nicolò Bulega. Álex Márquez krotil jankovitý kalex na studených gumách a Brad Binder vyjel do trávy, jeho splašená KTM málem sejmula Sama Lowese, který přišel při kontaktu o levé řídítko a bez něj se jet dál prostě nedá, zatímco Jihoafričan pokračoval dál.



Mariniho stínoval vpředu „Balda“, třetí jezdil dnes (a vlastně i včera) famózní Chantra. Iker Lecuona skončil po kolizi s Xavim Viergem na nosítkách. Tom Lüthi se dostal na čtvrté místo a dostal chuť vyhrát, takže brzy překonal i v úvodu famózního Thajce. Álex Márquez se v 8. kole propadl až na sedmé, jel nervózně. Pád potkal Remyho Gardnera. První trojka se trhla, Chantru dohnala grupa vedená Jorgem Martínem. Thajec se následně propadal pořadím. Škoda.



V polovině klání překonal Lüthi Mariniho a vedl! Marco Bezzecchi musel vzdát po výletu mimo trať. Ten byl však nutný, protože nešlo o pád, nýbrž technický problém. Lüthi s Marinim se vzdálili průbězně třetímu Baldassarrimu. Nejzajímavější souboje probíhaly o pátou příčku mezi Jorgem Navarrem, Márquezem a chybujícím Marcelem Schrötterem. Navarro se svým pronásledovatelům brzy vzdálil. 5 kol před finišem se dotáhl Luca Marini na lídra, všichni očekávali bitvu o vítězství.



Se závodem se rozloučil po pádu velezkušený Mattia Pasini. Martín se dotáhl na Baldassarriho, to už běželo předposlední kolo... A úspěšně zaútočil, stejně jako se měnilo pořadí v čele! Luca Marini se radoval z druhého vítězství v řadě, Tomovi poodjel, ten to ale ještě v samém závěru zkusil. A znovu ztratil, protože byl delší na brzdy... Jorge Martín má první pódium v Moto2 v životě, před Lorenzem Baldassarrim jej uhájil. Álex Márquez přijel pod šachovnici šestý za Navarrem.

VC Japonska Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 40:57,279 min 2. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +0,560 s 3. Jorge Martín KTM Red Bull KTM Ajo +3,593 s 4. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +3,999 s 5. Jorge Navarro Speed Up Beta Tools Speed Up +5,236 s 6. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +7,345 s 7. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +8,115 s 8. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +10,460 s 9. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +10,711 s 10. Stefano Manzi MV Agusta MV Agusta Temporary Forward +12,445 s

Moto3

Nejslabší čtyřtaktní dvěstěpadesátky se pustily do boje o body jako první v 5:00 ráno našeho času, a to na 20 okruhů. Filip Salač dostal od lékařů povolení k účasti, ale po penalizaci musel vyrážet z boxové uličky. Závod začal kolizí Gabriela Rodriga a Jakuba Kornfeila, Kubajz se Gabyho snažil předjet, ale sťukli se. Argentinec se hodně zlobil... Nezávisle na nich upadl Tom Booth-Amos, který zůstal chvíli ležet uprostřed dráhy, ale nic se mu nestalo. Do tohoto incidentu byl zapleten Can Öncü, ten se po zranění mezi jezdce v Japonsku vrátil.



Na čele jel vláček vedený Tatsukim Suzukim, Alonsem Lópezem, Sergiem Garcíou a Niccolem Antonellim. Tony Arbolino se z hloubi pole prokousával vpřed, Albert Arenas se brzy vyšvihl do Top 5, i když na startu stál až ve druhé desítce. To samé se dařilo Arónu Canetovi, zatímco Antonelli se propadal. První čtyřka se pokusila trhnout, ale nevyšlo jí to. V šestém kole upadl Darryn Binder ze sedmého místa, nicméně pokračoval dál. Pro vývoj šampionátu bylo důležité to, že Lorenzo dalla Porta se držel Caneta jako klíště a oba se pohybovali ve špičce, Lorenzo se objevil i ve vedení.



V devátém kole už byl Arbolino v desítce, zatímco Antonelli z pole position odcouval až na hranici bodů. Jenže Tony těsně před polovinou klání havaroval a držel se za nohu. 14. kolo znamenalo katastrofu pro Caneta, který skončil v kačírku. Motorku zvedl, ale s velkou ztrátou - až na 21. místě. Dalla Porta se Suzukim jeli absolutní hranu, ale zbylé trojici na čele neodskočili. Po delší době byl vidět Celestino Vietti, ten první pětku uzavíral. Romano Fenati skončil v boxech kvůli brzdám.

Tatsuki Suzuki pošilhával po triumfu, nicméně nakonec jsme jej neviděli ani na stupních vítězů. Albert Arenas a Celestino Vietti byli ve finále proti tomu, aby se jakýkoli domácí jezdec v nejslabší třídě dostal po celé dekádě absence na pódium. Lorenzo dalla Porta si nejvyšší stupínek už vzít nenechal. Letos vyhrál podruhé a celkově teprve potřetí, ale učinil rázný krok k zisku jezdeckého titulu. Jeho největší soupeř svou snahu vzdal a pod šachovnicovou vlajkou neprojel.

VC Japonska Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 39:34,866 min 2. Albert Arenas KTM Gaviota Ángel Nieto Team +0,094 s 3. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +0,198 s 4. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,289 s 5. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 +0,437 s 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +3,648 s 7. Jaume Masiá KTM Mugen Race +7,225 s 8. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing +7,382 s 9. Alonso López Honda Estrella Galicia 0,0 +8,172 s 10. Andrea Migno KTM Mugen Race +12,054 s 22. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP +23,416 s 'DNF. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP kolize

Zdroje: Nova Sport, MotoGP.com, MotoGPsport.cz, iSport.cz, Google Maps, Wikipedia

Foto: Václav Duška jr.