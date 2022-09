Motocyklová VC Japonska 2022: Sobotní program je posunutý kvůli dešti

Letošní ročník japonské motocyklové Velké ceny je teprve 40. v pořadí, její tradice přesto sahá do roku 1962. V Suzuce se ale tehdy ještě o světové body nejelo, stalo se tak až v následující sezóně. Pak se klání přesunulo do Fuji a následovala dvacetiletá pauza, aby se v ročníku 1987 vrátilo na původní místo. Na tom současném v Motegi mělo premiéru v devětadevadesátém, po nešťastné smrtelné nehodě Daijira Katoa se sem v sezóně 2004 přesunul závod natrvalo. Twin Ring Motegi ovšem hostil také Grand Prix Pacifiku (2000-2003). Až do sezóny 2019 byl nepřetržitě v kalendáři dvě dekády. Pak přišla pandemie covidu, takže se letos konečně závod vrací po pauze.

Areál byl otevřen už v srpnu 1997. Aktuálně došlo ke změně názvu na Mobility Resort Motegi. Součástí je i bezmála dvouapůlkilometrový ovál, silniční okruh, na kterém se koná jednostopá Grand Prix, měří 4801 m a má čtrnáct zatáček.

Cirkus MS silničních motocyklů neměl příliš mnoho času na přesun z Aragonie, takže byly zrušeny první páteční tréninky. Program tedy začínal v 6.15 našeho času a končil v 9.20. V sobotu už byl ale kompletní, takže se vyjíždělo pro středoevropského fanouška opravdu velmi brzy: ve dvě hodiny ráno.

MotoGP

Divoká havárie Takaakiho Nakagamiho v Aragonii sice díkybohu neskončila tragicky, ale Japonec si z ní odnesl obvázanou pravou ruku na dlaze, odnesly to hlavně prsty. Kdekdo by si řekl, že na startu domácího závodu bude chybět a čekat ještě další rok. Chyba lávky. „Taka“, který má pro víkend speciální helmu, není slečinka z bavlnky… Samozřejmě mu museli účast povolit lékaři, což se také stalo! Japonský závodník tedy nepostrádá nejen fyzickou, ale ani mentální sílu na to, aby na svou hondu znovu usedl. Velký respekt, ještě by to chtělo vysněné pódium v závodě… Lékařské kontroly během víkendu jej ale neminou. Startuje i oblepený Fabio Quartararo s odřeným hrudníkem. Při pádu po kontaktu s Marcem Márquezem v předcházejícím závodě se mu rozepnula kombinéza. „Měl jsem puchýře, pálilo to,“ řekl obhájce titulu. „Po pár kolech na to ale zapomenu...“

Jacku Millerovi je jedno, jestli svítí slunce, nebo prší a vyžívá se hlavně v proměnlivých podmínkách. Není tedy divu, že první trénink ovládl (1:44,5 min). Byl prodloužen na hodinu a čtvrt, tedy 75 minut. Enea Bastianini se rozmázl v poměrně velké rychlosti, bez problémů však vstal. Kuriózní problém řešil Marc Márquez, rukavice se mu zahákla za zadní kameru na motorce, když z ní slezl a mechanici se ji snažili tlačit do boxu.

Suzuki nasadila na GSX-RR novou aerodynamiku, prohnuté ploutvičky na zádi a 355mm kotouče. Ty už má vyzkoušené z Rakouska, kde se také hodně brzdí. Álexu Rinsovi se ovšem v FP1 uvolnila kapotáž. „Nevím, jestli s ploutvemi pojedu dál...“ Španěl byl poněkud skeptický. Místo léčícího se Joana Mira dostal šanci domácí borec Takuya Tsuda. Dlouholetý testovač Suzuki má za sebou úspěchy v japonském superbikovém šampionátu i vytrvalostní osmihodinovce v Suzuce, je mu už osmatřicet a startoval i ve VC Španělska 2017. „Možná pojedu v Thajsku,“ nechal se slyšet Mir, „ale ještě uvidím.“

Pro fanoušky motocyklového silničního sportu to tedy není nové jméno, obecně mnohem známější je ovšem Tetsuta Nagashima, který dostal pro Japonsko divokou kartu. Vítěz Grand Prix Kataru 2020 v Moto2 má za sebou 87 startů, ovšem výhradně v prostřední kubatuře. Jede na tovární Hondě RC213V HRC.

Paolo Ciabatti, šéf Ducati okomentoval souboje mezi Francescem Bagnaiou a Eneou Bastianinim stručně: „Velím k rozumu.“ Johann Zarco jezdil ve druhém tréninku kačírkem, Aleix Espargaró dokonce dvakrát. Měl problémy s přední brzdou. Spadl Brad Binder a krátce po něm Pol Espargaró, jeho honda zůstala ležet na trati přímo ve stopě a objevila se rudá vlajka. Nejrychlejším časem na vodě byl 1:55,2 min a tento výkon si připsal na konto Marc Márquez. Nagashima ještě stihl odstavit motocykl, který mu vypověděl službu.

Kvalifikace měly v sobotu proběhnout až jako poslední část programu. Hlavně pro evropské fanoušky, aby nemuseli vstávat tak brzy. Jenže příroda vystavila stopku. „Na trati je tolik vody, že se nedá jet. Jezdci jsou ale schopni se do pěti minut připravit a vyrazit,“ řekl Aleix Espargaró. Třetí trénink MotoGP byl zrušen. První kvalifikace v devět hodin ráno neodstartovala, znovu se hodně rozpršelo.

Moto2

Lorenzo dalla Porta sehnal pro příští rok místo u SAG Teamu vedle Bo Bendsneydera. Marcel Schrötter jedná s American Racing. Albert Arenas jde od Aspara k Akimu Ajovi.

Už ve čtvrtek se v Motegi děly věci. V garáži týmu Marc VDS totiž vypukl požár, zkratoval startovací vozík, závada se objevila na rozbočovači. Naštěstí se oheň podařilo velmi rychle uhasit, boxy Aprilie a Suzuki zůstaly neohroženy, mechanici samurajského S byli duchapřítomní a upozornili hasiče.

Augusto Fernández si dal bezvadný dárek k 25. narozeninám. Vítězství v prvním tréninku časem 1:50,4 min – za smíšených podmínek. Seana Dylana Kellyho trápila technika, stroj musel dostavit dokonce dvakrát! Pátý Filip Salač ztratil na prvního 0,47 s. Po zdravotní pauze se v poli objevil i Sam Lowes.

Druhý trénink začal v sobotu po nejslabší kubatuře, poněkud atypicky, většinou vyjíždějí na tratě MotoGP. Cameron Beaubier jezdil kačírkem, Alonso López spadl při předjíždění Jorgeho Navarra. Havaroval i Manuel González a po highsideru se držel za ruku. Motorka vyrobila několik efektních salt a zůstala ležet na asfaltu, zavlála červená vlajka. Traťáci museli stroj odnést, evidentně z ní tekly provozní kapaliny. Jezdec vzal zavděk nosítky.

Jake Dixon nemohl po pauze nastartovat motorku, přestávka ale dlouho netrvala. Dalším „padavkou“ byl Jeremy Alcoba. K zemi šel i Joe Roberts, ujelo mu přední kolo. Pedro Acosta si vyjel mimo trať až do pádu si výborně počínal Filip Salač, dlouho vedl. Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh a Keminth Kubo si také vyzkoušeli tvrdost povrchu, Ai Ogura dostal highsider. Fermín Aldeguer stlačil čas až k 2:04,4 min, Salač skončil i přes problém čtvrtý.

Sama Lowese v první kvalifikaci nakopla motorka, ale nespadl. To se mu stalo až po pár minutách a držel si zraněnou ruku. Znovu se to také „povedlo“ Alcobovi. Niccolò Antonelli zablokoval přední kolo a šel také k zemi. Do Q1 postoupil Arón Canet (2:05,5 min), Baltus, překvapivě Kubo a na poslední chvíli i Beaubier. Kde je Celestino Vietti z úvodu sezóny? Osmé místo znamená až 22. příčku na roštu…

Při boji o pole position přišla bouře a velmi rychle se objevila červená vlajka. Proudy vody doprovázely blesky. „Rád bych vyjel, ale musíme si být jisti, že trať je stoprocentně bezpečná,“ řekl Jake Dixon. A tak se čekalo. Takřka hodinu a půl. Počasí se umoudřilo až po půl deváté našeho času a jezdci mohli vyrazit.

Arenas a López své motocykly na asfaltu neudrželi, těsně před koncem je napodobil Jorge Navarro a držel si ruku. O pole position se přetahovali Canet s Aldeguerem, nakonec si prvenství vzal zpátky první jmenovaný (2:04,9 min). Dvojici Španělů doplní vpředu Dixon. Náš závodník se postaví do druhé řady, vybojoval páté místo, původně byl šestý, avšak rychlejší Kubo o svůj výkon přišel.

Moto3

První trénink ovládl v Motegi Diogo Moreira (1:57,2 min). Je třeba si uvědomit, že Brazilec je pořád letošním nováčkem, nejrychlejší čas zajel až v samotném závěru pod šachovnicovou vlajkou. Lorenzo Fellon ošklivě havaroval, domácí Taiyo Furusato se naštěstí sklouzl jen lehce, doplatil na místy mokrou trať. Ryusei Yamanaka, další místní želízko v ohni, si vyjel jen do kačírku. V Grand Prix debutuje Kanta Hamada z Asia Talent Cupu, nahrazuje smolaře Alberta Surru u Rivacold Snipers, Ten se během sezóny několikrát zranil a necítí se dobře.

Jezdci vyrazili do druhého tréninku v sobotu ráno v pláštěnkách, neboť pršelo. Bylo také jasné, že o pořadí v obou kvalifikacích rozhodl pátek. Vyjížděli do kačírku, spadl až Taiyo Furusato. Scott Ogden na motorce zůstal sedět a traťoví komisaři se ho snažili na trávě roztlačit, evidentně měl spíše technický problém. Lehce havaroval Elia Bartolini a v finále i John McPhee. Jaume Masiá o nejrychlejší kolo přišel, nakonec trénink vyhrál Dennis Foggia (2:09,6 min). Překonal Maria Ajiho, který na vodě umí, to už dokázal několikrát, jinak moc vidět není, pravda.

V první kvalifikaci navíc spadl. Ta byla na řadě v 5.35 ráno, tradičně o čtyři postupové příčky k první čtrnáctce nejrychlejších v obou trénincích. O výkonech jsme ale nejdříve neměli ponětí, protože prvních pět minut nefungovala časomíra. Dál šli nejrychlejší Ogden (2:11,7 min), Carlos Tatay, pořád ještě kandidát na titul Sergio García a Fellon. Mimo zůstal třeba Daniel Holgado, „vodník“ Aji se stihl na trať vrátit, ale rovněž bez úspěchu.

Na vodě probíhal i souboj o pole position. Na motocyklu se neudrželi David Muñoz, Fellon a Yamanaka. Francouz stihl spadnout během čtvrthodinky dokonce dvakrát! Tatsuki Suzuki slaví pětadvacetiny a vedl si více než dobře, patřila mu pole position (2:11,2 min). K narozeninám si tak „nadělil“ hodinky. Garcíovi se zavřelo přední kolo, motorku však zničenou neměl. Vedoucí jezdec seriálu a jeho kolega od Aspara Izan Guevara se na něj rozčiloval, vlály i žluté vlajky, Sergio snad až příliš zpomalil, ale udržel první řadu, skončil třetí. Druhé místo získal Brit Ogden, závodníci z Ostrovů jsou na mokru jako doma…

VC Japonska 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 2:11,246 min 2. Scott Ogden Honda VisionTrack Racing Team 2:11,568 min 3. Sergio García GasGas Autosolar GasGas Aspar Team 2:11,788 min 4. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 2:11,942 min 5. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 2:12,015 min 6. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 2:12,038 min 7. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 2:12,120 min 8. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech3 2:12,124 min 9. Izan Guevara GasGas Autosolar GasGas Aspar Team 2:12,155 min 10. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 2:12,229 min

Zdroje: archiv auto.cz, Wikipedia, MotoGPsport.cz, Everything Moto Racing, MotoGP Twitter, PureGPRace.com, AsiaTalentCup.com, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.