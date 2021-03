Motocyklová VC Kataru 2021: Moto3 pro Akiho Aja, vyhrál Masiá, debutant Acosta druhý

Grand Prix Kataru otevírá 73. ročník mistrovství světa silničních motocyklů. Jede se na okruhu v Losailu. Ten měří přesně 5,38 km a má celkem šestnáct zatáček, deset pravých a šest levých. Cílová rovinka měří přes kilometr. Včera na ní ve čtvrtém tréninku Johann dosáhl Johann Zarco 362,4 km/h. Na motorce je to něco neuvěřitelného – a navíc rychleji ještě nikdy nikdo na jednostopém stroji při Velké ceně nejel.

MotoGP

12 z 22 jezdců královské kubatury už v minulosti získalo titul mistra světa. A to ještě chybí Marc Márquez. Jorge Martín jede svou 100. GP napříč všemi kategoriemi a první v té nejvyšší. Zahřívacímu tréninku vládly tovární Yamahy M1, nejrychlejší byl Fabio Quartararo před Maverickem Viñalesem.

Moto2

Mezi jezdci chyběl Marcos Ramírez. Dramatický pád v první sobotní kvalifikaci pro něj bohužel znamenal stopku. Sam Lowes se ve warm upu lehce sklouzl, ale takových incidentů uvidíme i u těch nejlepších letos ještě spoustu. Jake Dixon zase musel mimo trať, ale výlet ustál. První místo Američana Robertse (nemá nic společného s se slavnou závodnickou rodinou mistrů světa, jde jen o shodu příjmení) už není žádným překvapením.

Moto3

Zahřívací tréninky začaly v neděli ve 13:45 našeho času a pořádně foukalo. Nejprve vyrazili na trať jezdci se čtyřdobými dvěstěpadesátkami. Ukazovali se hlavně nováčci Xavier Artigas a Pedro Acosta. Artigas, pravda, není úplným debutantem, startoval už ve Valencii 2019, kde vybojoval v závodě famózní „bednu“, třetí místo. Nakonec se ale radoval „poleman“ Darryn Binder.

Moto3 vyjely do závodu jako první v 16:00. ještě za denního světla. A 1.500 diváků, kterým byl povolen vstup, se rozhodně mělo na co dívat. I když vítr obtěžoval, přivál písek z okolí, vždyť okruh leží v poušti. Co udělá taková věc na asfaltu je jasné, očekávalo se. že na takovém povrchu budou rychleji odcházet pneumatiky. Klání bylo vypsáno na 18 kol, tedy něco přes 96 kilometrů. Filip Salač startoval z 23. pozice, poslední rychlé kolo v Q1 včera nestihl a nešel do boje o pole position. Sám uznal, že si měl v týmu pořádně dupnout a vyrazit dříve.

Od startu vystřelil Binder. Prvním, kdo spadl, byl Dennis Foggia, ale ne vlastní vinou, sundal ho Carlos Tatay. Záhy havaroval Deniz Öncü, navíc v chumlu, ale bez újmy na zdraví, dostal se mimo asfalt a nebezpečí. Romano Fenati obdržel dvojité dlouhé kolo. Pedro Acosta je obrovským talentem, původně měl podepsáno s Prüstely, ale nakonec ho ulovil Aki Ajo. Na motorce jezdí agresivním, spíše motokrosovým stylem a při debutu se dostal do čela. Havaroval Riccardo Rossi.

Filip už jel ve třetím kole na bodech. Andrea Migno, John McPhee a Jeremy Alcoba doplatili na chybu Xaviho Artigase, všichni skončili na zemi. Ulehčili našemu závodníkovi cestu do Top 10 a první velké skupiny. Tatay dostal „long lap“. Acosta se propadl na konec první desítky, ale ne na dlouho. Salačovi ale motorka na rovinkách nejela. V polovině závodu se sťukli Rodrigo s Binderem, naštěstí bez následků. Dalším, kdo musel na dlouhé kolo, byl Adrián Fernández. který jezdil mimo trať.

Ve 12. okruhu udělal chybu Gabriel Rodrigo, musel mimo trať a hodně ztratil, jenže španělský Argentinec se zase rychle dotáhl. Pole už zase vodil Acosta před týmovým kolegou Jaumem Masiou. Klání se chýlilo do finále, vedoucí grupa čítala skoro všechny bodující, první třináctku, během závodu se roztrhala, ale pak se zase pole v čele sjelo. A Filip se v něm držel srdnatě, vystoupal až na páté místo! Kdo vyhraje? První skupina se neustále přelévala hlavně na cílové rovince, chvíli jel v čele i Ayumu Sasaki a pak... Antonelli! Japonec se bohužel v posledním okruhu odporoučel k zemi.

Oddělili se Masiá, Acosta a Binder. I když se Pedro s Darrynem snažili, Jaumeho o triumf nepřipravili. Aki Ajo může slavit, první dvě KTM v cíli nesou barvy jeho týmu. Filip dělal, co mohl, ale cílem projel až třináctý.

Darryn Binder po závodě řekl: „V posledním kole mě vzal vítr, snažil jsem se to dohnat, ale nedostal jsem se do slipstreamu. Poprvé na hondě a stupně vítězů!“ A to se ještě dva okruhy před cílem srazil s Rodrigem. Jaké to je být v prvním závodě na pódiu? Pedro Acosta: „Tohle je vyústění mojí tvrdé práce. Nemám, co bych dodal, děkuji všem, kteří mi pomohli!“ První závod na nové motorce v novém týmu? Masiá ho zvládl brilantně. „Vítr byl neuvěřitelný, ale byl jsem silný. Plán, který jsem si předsevzal, jsem splnil,“ řekl šťastný vítěz.

VC Kataru Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 38:29,620 min 2. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo +0,042 s 3. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +0,094 s 4. Sergio García Gas Gas GasGas Gaviota Aspar +0,435 s 5. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +0,880 s 6. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 +0,899 s 7. Izan Guevara Gas Gas GasGas Gaviota Aspar +0,965 s 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +2,234 s 9. Kaito Toba KTM CIP Green Power +1,950 s 10. Jason Dupasquier KTM CarXpert PrüstelGP +2,219 s 13. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +2,345 s

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP.com, MotoGPsport.cz, MotoGP.com Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.