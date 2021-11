Motocyklová VC Valencie 2021: Moto3 vyhrál poprvé Artigas, Salač čtvrtý

MotoGP

Pol Espargaró po hrůzostrašném pádu ve třetím tréninku do nedělního programu nastoupit nemohl, na trati tak zcela chyběly tovární stroje Honda v barvách Repsolu. „Pecco“ Bagnaia vylovil v boxu z tašky s logem Suomy bílou přilbu s číslem 46 a nápisem „CHE SPETTACOLO!“ (jaká podívaná) vzadu. Rozhodl se vzdát hold končícímu Valentinovi Rossimu. Nejrychlejším ve warm upu byl loňský šampion Joan Mir (1:31,0 min).

Moto2

Joe Roberts má letos smůlu. Sezóna pro něj skončila předčasně už v nedělní ranní „rozcvičce“, po pádu si narazil klíční kost. V zatáčce Nico Terola havaroval Celestino Vietti, který nastoupil s replikou helmy Valentina Rossiho ze zimních testů 2005. Marcel Schrötter dokazoval, že mu čtyřkilometrová trať s 876 m dlouhou cílovou rovinkou, devíti levotočivými a pěti pravotočivými zatáčkami sedí. Překonal ho jen Augusto Fernández (1:35,5 min).

Moto3

Deniz Öncü v ranním zahřívacím tréninku dokazoval, že mu ne úplně dobrovolná pauza prospěla. Nad síly pekelně rychlého Turka byl jen novopečený šampion Pedro Acosta (1:39,9 min). Ten v sobotu vůbec poprvé v kariéře získal hodinky za pole position. Závod byl vypsán na 23 kol (něco málo přes 92 km). „Poleman“ vystartoval nejlépe, Následovaly tři dramatické pády v chumlu: havarovali Lorenzo Fellon, Ryusei Yamanaka a Darryn Binder. Nikomu se nic nestalo, nebyla potřeba ani červená vlajka. Japonec navíc pokračoval dál. Filip Salač jel skvěle, pohyboval se v první trojce s mistrem světa a Izanem Guevarou a bojoval i o vedení, než se do bitvy vložil Öncü. Adrián Fernández dostal dvakrát dlouhé kolo.

V pátém kole spadli nováček Rueda a Joel Kelso, chybu udělal Australan a Španěl se neměl kam vyhnout. Český závodník jel pohodově, bez chyby a zdravě agresivně, bojoval se Sergiem Garcíou a Tatsukim Suzukim o pódium. Není to tak dávno, co si to Acosta s Guevarou rozdávali ve FIM CEV Moto3. Dnes bojují v mistrovství světa... „Probral“ se turecký závodník, který se vyškrábal na druhé místo. V 11. okruhu se sklouzl Yuki Kunii. Jaumemu Masiovi šlo o celkovou třetí příčku v jezdeckém šampionátu a dělal pro to všechno, v polovině klání jsme viděli v čele tři KTM v barvách Red Bullu. Své řekl i Xavi Artigas s „leopardí“ hondou.

Filip se sťukl s jedním ze soupeřů a propadl pořadím. Pak byl v boji dlouhý Guevara... Öncü vyfasoval „long lap“, nedbal varování ohledně limitů trati, naposledy zvedl ruku... Stejnou penalizaci dostal i náš jezdec, propadli těsně za první desítku. V 18. kole spadl Suzuki. Skupina prvních čtyř se na chvilku odtrhla, ale pak se do ní podíval Dennis Foggia. Netrvalo mu dlouho a vedl. Naprostá řezba! Alberto Surra byl moc tvrdý na brzdy a na jetých pneumatikách šel k zemi.

Na začátku posledního kola spadl Acosta poté, co Foggia prudce zabrzdil, krátce za ním Andrea Migno. Nejvíce síly měl v hektickém závěru Xavi Artigas, který porazil Sergia Garcíu a vyhrál poprvé v kariéře. Filip se s Denizem po dlouhém kole prokousávali vpřed a Čech Turka nakonec pobil, i když se málem srazili. Jen na bednu to dnes těsně nestačilo, poslední místo na ní patřilo Masiovi. Čtvrtá příčka je ale výborným výsledkem na závěr Salačovy kariéry v Moto3. Jen škoda, že bodů nebylo více.

Jaume Masiá s novým blond přelivem konstatoval: „Nebyl to jednoduchý víkend. Konec závodu jsem si užil...“ García: „Je mi fajn, přitom jsem se na motorce necítil úplně ok. Předjíždění bylo opravdu hodně...“ A Xavi, který byl už při debutu ve Valencii předloni třetí? „V posledních závodech to nešlo, tým nefungoval na sto procent. Jenže dnes mi motorka jela a vyšlo to!“ Kritiku Leopardu si může dovolit, přechází k Prüstelu.

Dennis Foggia byl označen za viníka pádu Acosty a obdržel třívteřinovou penalizaci, ta jej odsunula mimo Top 10. Konstruktéry letos vyhrála KTM.





VC Valencie Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 38:30,302 min 2. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team +0,043 s 3. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +0,232 s 4. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +0,443 s 5. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,540 s 6. Stefano Nepa KTM Boé Owlride +1,156 s 7. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team +1,209 s 8. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama Moto3 +2,109 s 9. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 +2,185 s 10. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +2,322 s

Zdroje: iSport.cz, MotoGP Twitter, Wikipedia, Nova Sport, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.