Motocyklovou VC Austrálie 2019 vyhrál v Moto3 Lorenzo dalla Porta a je mistrem světa

Na Phillip Islandu se jezdily závody, byť zprvu jen automobilové už ve 20. letech minulého století, pochopitelně ještě na běžných silnicích. Motocykly přišly na řadu v sezóně 1931, skutečný okruh se zrodil o čtvrtstoletí později. Jednostopá GP Austrálie se zde konala už v letech 1989 a 1990, po nákladné rekonstrukci a přestavbě závodiště. Počínaje rokem 1997 se sem vrátila, nádherná trať měří 4,45 km, má sedm levých a pět pravých zatáček.



Ranní zahřívací tréninky (warm upy), které začaly dle našeho času už v sobotu ve 23:50, ovládli v jednotlivých třídách Maverick Viñales (MotoGP), Brad Binder (KTM) a Sergio García (Moto3). Všechny tři probíhaly za sucha. Viñales předváděl v Austrálii vynikající jízdu, ukázal se ve skvělé formě. Nováček García je na konci sezóny ve čtyřdobých 250 také hodně vidět.

MotoGP

V nejprestižnější kubatuře zbývalo odjet kvalifikace, které se včera neuskutečnily kvůli silnému větru. Ta první začala v 1:20 ráno středoevropského letního času. Bylo jasné, že Miguela Oliveiru (Tech 3 KTM), jenž měl včera těžký pád, už tento víkend neuvidíme.

Marod Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) musel poprvé kvůli své páteční havárii v prvním tréninku do Q1. Té však zcela dominoval. Spolu s ním šel dál k nejrychlejší desítce z volných jízd Andrea Iannone (Aprilia). Na Francouze ale ztratil přes 0,6 s. Dramatický pád potkal ve velké rychlosti v Doohanově zatáčce Miku Kallia (KTM), Fin si zabušil pěstí do kačírku, ale nic se mu nestalo. Karel Abraham byl solidně rychlý, nechal za sebou pět soupeřů.



Viñales pokračoval v senzačních výkonech, zaznamenal několik nejrychlejších kol víkendu, pole position mu časem pod 1:28,5 min patřila plným právem. Quartararo ani šampion Márquez na něj recept nenašli, o ostatních nemluvě. Marc si dokonce v závěru vyjel do trávy. Devítinásobný mistr světa Valentino Rossi, kterého čekal jubilejní 400. start napříč všemi kubaturami v MS (nikdo v historii nemá více), obsadil čtvrté místo. Oba tovární stroje Aprilia příjemně překvapily umístěním ve spodní polovině Top 10.

VC Austrálie MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:28,492 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:29,043 min 3. Marc Márquez Honda Reale Avintia Racing 1:29,216 min 4. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:29,243 min 5. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team 1:29,339 min 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:29,535 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:29,558 min 8. Andrea Iannone Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:29,581 min 9. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:29,615 min 10. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:29,667 min 16. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 1:30,165 min

Moto3

Závod nejslabší kubatury na 23 kol odstartoval ve 2:00, vzhledem k přechodu z letního na standardní zimní čas byla mezi 2. kvalifikací MotoGP a jeho začátkem hodinová pauza. Na rošt se postavil i domácí Shaw, který včera způsobil zdržení programu kvůli vytékajícímu oleji z motoru KTM svého kalexu. Naopak chyběl Niccolò Antonelli, pádem v kvalifikaci si obnovil zranění ramene, i když v ranním warm upu ještě jel, pak své snažení vzdal.



Riccardo Rossi skončil hned v prvním kole po bodyčeku od Darryna Bindera, ten byl však v incidentu nevinně, protože se sťukl s jiným soupeřem. Pole vodil Marcos Ramírez. Ale to nebylo důležité. první zatáčka 3. okruhu se totiž stala konečnou pro Aróna Caneta, jednoho z kandidátů na titul. Po dramatickém pádu odstoupil, jeho KTM byla příliš poškozena. Australan Shaw byl příliš pomalý a raději zajel do boxů. Viděli jsme na čele obří grupu, ve které se pořadí přelévalo co zatáčku, klasika této kubatury. Mohli jste být jednu chvíli na čele a najednou až patnáctí. Pohyboval se v ní i Filip Salač.



Lorenzo dalla Porta nenechal nic náhodě a pohyboval se na čele, i když mu vypadl největší soupeř v boji o mistrovskou korunu. Netaktizoval, jel prostě naplno. Pokud zrovna nevedl, úřadoval i tak ve špičce. 14. kolo vidělo pád Sergia Garcíi, bez újmy na zdraví. Salač už jel v desítce a pral se o každou pozici. Zabojuje o pódium, nebo dokonce o vítězství?



Chvíli to tak i vypadalo, ale bohužel ne! Sťukl se s Alonsem Lópezem a šel ze čtvrtého místa k zemi. Záhy spadli i Gabriel Rodrigo a Raúl Fernández. López dostal trest dlouhého kola, ale vyjel v něm dvakrát do zelených zón, takže si ho musel zopakovat, tím byl definitivně ze hry o přední příčky. Když do něj vjel podruhé, tak kolidovali Kaito Toba s Andreou Mignem, jeden ze strojů zůstal ležet na dráze, Japonec navíc vypadal hodně potlučeně.



Poslední kolo! Drama vrcholilo, první skupina čítala 17 jezdců, ale Jaume Masiá s Celestinem Viettim ho neustáli, skončili na zemi. Masiova motorka navíc pokračovala sama až do plotu. Cílovou čáru jako první proťaly obě hondy týmu Leopard před Albertem Arenasem a ostatními. Lorenzo dalla Porta vyhrál a slaví titul jako první Ital po 15 letech - od Andrey Doviziosa. Dokázal, že plným právem.

Zdroje: MotoGPsport.cz, Nova Sport, iSport.cz, MotoGP.com



Foto: Václav Duška jr.