Motodojmy s Hondou WN7: Jemný vánek i silný uragán
Jen si tiše bzučí, neprodukuje žádné emise a nabízí potěšení z jízdy jako normální motorka. Honda WN7 se snaží přesvědčit, že i elektrický motocykl dokáže vzbudit vášně a emoce.
Také mezi výrobci motocyklů zní slovo ekologie stále důrazněji. Honda si proto stanovila cíle, že do roku 2040 u všech svých jednostopých produktů dosáhne uhlíkové neutrality. Čistší výrobu má podpořit i bezemisní elektrický pohon, který se ve skútru Honda CUV ES poprvé objevil již v roce 1994.
Nyní po celém světě Honda nabízí patnáct různých elektrických modelů, přičemž evropské portfolio se letos rozrostlo na tři. K elektrickým městským skútrům EM1 e: a CUV e:, které využívají technologii vyměnitelných baterií Honda Mobile Power Pack e:, nyní přibyl model WN7, což je vlastně úplně první elektrický motocykl značky.
V novém hávu
Nováček je poznat na první pohled. Futuristický jednoduchý minimalistický design kopíruje koncept EV FUN z roku 2024 a novou elektrickou éru ohlašují unikátní barvy nebo moderní nápis Honda. Malá křidélka na bocích nahánějí vzduch ke chladiči – i elektromotor musí chladit kapalina.
Také označení WN7 je specifické. W představuje slovo „Wind“, protože za řídítky ucítíte vítr, uslyšíte jen vítr a svezete se jako s větrem o závod. N znamená „Naked“, tedy naháč, a 7 je stupeň ve výkonové hierarchii elektrických motocyklů, přičemž nejvyšší bude 9.
Přestože je stavba stroje neuvěřitelně štíhlá, proporčně odpovídá normálním strojům, hlavně CB750 Hornet. S ním sdílí přední obrácenou 43mm vidlici Showa, 25° úhel sklonu vidlice nebo dvojici 296mm brzdových kotoučů s dvoupístkovými třmeny Nissin. Výška je prakticky totožná, WN7 je celkově o něco širší, což lze přičíst zrcátkům uchyceným na konci řídítek, a delší. Až na 1480 mm se protáhl rozvor, takže se k řídítkům musíme více natahovat. Sedlo je nad zemí 800 mm, ale díky jeho štíhlému tvaru jezdec se 174 cm chodidly došlápne až na zem.
První vlaštovka
Základní stavební kámen celého stroje tvoří krabice složená z baterií a elektrického motoru s integrovaným měničem proudu. V zadní části jsou na ni připojené podsedlovka a pomocný rám s kyvnou vidlicí odlité z hliníku, vpředu potom hlava s řídítky. Honda WN7 tedy vůbec nemá rám a hlavním nosníkem je baterie. Elektromotor má nejvyšší výkon 50 kW (stálý 18 kW), a hlavně se pyšní točivým momentem 100 Nm, který se vyrovná litrovým spalovákům. Stovku tak zvládne za 4,6 sekundy. Existuje i podladěné provedení s nejvyšším výkonem 11,2 kW, které mohou vodit řidiči od šestnácti let s oprávněním A1 nebo majitelé „béčkového“ průkazu na auta.
Baterie má využitelnou kapacitu 9,31 kWh, což by v ideálních podmínkách u silnější verze mělo vystačit na dojezd 140 km. Konektor CCS2 na dobíjení je schovaný pod krytem v místech, kde jindy bývá víčko nádrže. Palubní nabíječka zvládne doplňovat energii střídavým proudem o výkonu 6,6 kW, v případě stejnosměrného proudu z rychlodobíječek potom 22 kW. Z běžné 16A domácí sítě trvá dobíjení z 0 na 100 % zhruba 5 a půl hodiny, z wallboxu 2,4 hodiny a stejnosměrným proudem z 20 na 80 % půl hodiny.
Plynule městem
Zajímavá je funkce „chůze“. S přidrženými páčkami, které jinak slouží k úpravě rekuperace, se motorka posouvá dopředu nebo dozadu rychlostí maximálně 5 km/h, což je pro manipulaci se strojem na místě užitečné.
Ve městě jedeme hlavně v režimu Standard, kdy máme pod sedlem hromadu síly, a po stažení plynu je přechod ke zpomalování jemný, hlavně když úplně vypneme rekuperaci a stroj plachtí. Před každým zpomalením si nacvakne větší rekuperaci a stroj podle toho zpomaluje. V režimech Econ a Rain je výkon hodně přiškrcený, v ekonomickém módu po stažení plynu je zpomalování díky rekuperaci velmi silné.
Chvilku zkoušíme i Sport, ale ten není pro město ideální. Reakce na plyn jsou okamžité, takže se střídají mocný zátah a důrazné zpomalení. Najít hranici někde mezi nelze, a jízda je proto cukavější. Úžasné je ticho. Motor jen jemně bzučí a necvaká ani řetěz, protože WN7 má jako sekundární převod řemen. Je to vlastně historicky jediný stroj Hondy s řemenem. To ticho je tak velké, až se bojíme, aby o nás třeba chodci vstupující do vozovky věděli.
Rychle, ale krátce
Za městem ve sportovním módu honda ukazuje svoji podstatu. Z klidu a nízkých rychlostí vyráží přímo ďábelsky. Okamžitě reaguje na otočení plynové rukojeti a hladce zrychluje. Fantasticky drží v dlouhých rychlých zatáčkách díky nízkému těžišti 477 mm nad vozovkou i delšímu rozvoru. Lehce mění náklony a klikatou horskou silničku nad Malagou si vyloženě užíváme. Brzdy by mohly být ostřejší, ale před zatáčkami je většinou nemusíme použít, protože se o zpomalení postará rekuperace. Vlastně jen ubíráme a přidáváme plyn. Na rovném úseku nás ale velmi snadno předjedou kolegové s benzinovými stroji, protože maximálka je omezená na 129 km/h. Radost trvá jen zhruba 25 km, protože kapacita baterie výrazně klesá a musíme myslet na cestu zpět.
Největší potíž nové Hondy WN7 je totiž dojezd. Těch 140 km bylo v našem velmi svižném tempu nedosažitelných. Ujeli jsme 73,9 km s průměrnou spotřebou 8,7 kWh/100 km a v baterii zbývá 26 % energie, což by mělo stačit na dalších 36 km. Delší cesty tak budete muset plánovat podle dobíjecích stanic a musíte vybírat jen ty rychlé se stejnosměrným proudem. K připojení na střídavý totiž často potřebujete vlastní kabel a ten není v hondě kam dát, protože nemá žádný odkládací box. Jinak si s velkou elektrickou hondou užijete spoustu zábavy a ani pořizovací cena není nějak ustřelená.
Plusy
- Síla elektromotoru
- Okamžitá a plynulá reakce na plyn
- Tichá a kultivovaná jízda
- Stabilní podvozek
- Hbitost v zatáčkách
- Možnost dobíjet stejnosměrným proudem
- Zajímavý styl
Minusy
- Omezený dojezd
- Žádná odkládací schránka
|Honda WN7: Technické údaje
|18 kW
|11 kW (A1)
|Motor
|synchronní elektromotor s permanentními magnety
|Chlazení
|kapalinou
|Výkon stálý/maximální (kW)
|18/50
|11/11,2
|Točivý moment (Nm)
|100
|Převodovka
|1° automatická
|Kapacita baterie (kWh)
|9,31
|Maximální výkon nabíjení AC/DC (kW)
|6,6/22
|Dojezd na elektřinu (km)
|140
|153
|Maximální rychlost (km/h)
|129
|120
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|4,6 –
|Délka x šířka x výška (mm)
|2156 x 826 x 1085
|Rozvor (mm)
|1480
|Výška sedla/světlá výška (mm)
|800/139
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|217,5
|Brzdy P/Z (mm)
|2 x 296 dvoupístkové/256 jednopístková
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 150/60 R17
|Cena od (Kč)
|349 990
Zdroj: Svět motorů