MotoGP letos zažilo popularitu jako nikdy dřív. Rekordy padaly snad všude!
Dvaadvacet závodů, plné tribuny a statisíce nových fanoušků po celém světě. Sezóna MotoGP 2025 za sebou zanechala čísla, jaká ani královská třída silničních motocyklů dosud nezažila. Rekordy nepadaly jen na tratích a tribunách, ale také u televizních obrazovek a na sociálních sítích.
Ještě před pár lety se zdálo, že MotoGP narazila na strop. Kalendář byl plný, tradiční evropské závody měly své věrné publikum a sledovanost byla poměrně stabilní. Rok 2025 ale ukázal, že prostor pro další expanzi tu stále je. A že chuť fanoušků na špičkové motocyklové závody rozhodně neklesá.
Poprvé v historii nabídla sezóna 22 velkých cen, což samo o sobě znamenalo nejdelší a nejnáročnější ročník, jaký kdy jezdci, týmy i pořadatelé absolvovali. Právě větší počet závodů však sehrál klíčovou roli v celkovém růstu. Více víkendů na tratích znamenalo více přenosů, více příběhů a také více příležitostí oslovit nové diváky.
Rekordní počet diváků
Nejsilnější číslo letošní sezóny: 632 milionů diváků po celém světě, což představuje nárůst o 12 % oproti roku 2024. Nejde jen o televizní diváky, ale o součet sledovanosti na všech platformách – od klasických přenosů přes internetové streamy až po sociální sítě. MotoGP tak potvrdila, že dokáže oslovit nejen stálé fanoušky motorsportu, ale i mladší publikum, které konzumuje sport jinak než před deseti lety.
Zásadní roli v tom hraje formát víkendů. Sobotní sprintové závody, které byly ještě nedávno předmětem vášnivých debat, se dnes ukazují jako jeden z taháků. Kratší, intenzivní závody přitahují pozornost a zvyšují sledovanost zejména v digitálním prostředí. Právě sprinty patřily k nejsledovanějším částem víkendů a výrazně pomohly zvýšit celkový dosah seriálu.
Rekordy ale nepadaly jen na obrazovkách. Celková návštěvnost závodních víkendů dosáhla 3,6 milionu diváků, což je opět historické maximum. Symbolickým vrcholem sezóny se stal závod ve francouzském Le Mans, který během víkendu navštívilo přes 300 tisíc lidí – číslo, které nemá v historii MotoGP obdoby.
Prostě atraktivní podívaná
Rekordní sezóna ovšem přináší i otázky do budoucna. Dlouhý kalendář klade vysoké nároky na jezdce i týmy a stále častěji se mluví o hranicích fyzické i psychické zátěže. Stejně tak bude důležité udržet růst i mimo tradiční evropské okruhy a proměnit obrovský zájem fanoušků v model, který je udržitelný dlouhodobě.
Letos se každopádně ukázalo, že královská třída motocyklových závodů má energii, publikum i ambice růst dál. Rekordy sezóny 2025 jsou jasným signálem, že MotoGP zůstává jedním z nejživějších a nejpřitažlivějších sportů současnosti.
|Finální pořadí MotoGP 2025: Top 10 jezdců
|Jezdec
|Země
|Tým
|Body
|M. Márquez
|Španělsko
|Ducati
|545
|Á. Márquez
|Španělsko
|Gresini Racing
|467
|M. Bezzecchi
|Itálie
|Aprilia
|353
|P. Acosta
|Španělsko
|Red Bull KTM
|307
|F. Bagnaia
|Itálie
|Ducati
|288
|F. Di Giannantonio
|Itálie
|Sky Racing Team
|262
|F. Morbidelli
|Itálie
|Sky Racing Team
|231
|F. Aldeguer
|Španělsko
|Gresini Racing
|214
|F. Quartararo
|Francie
|Yamaha
|201
|R. Fernandez
|Španělsko
|Trackhouse
|172
Zdroj: MotoGP