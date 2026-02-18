Motory od Horse Powertrain udělají z elektromobilu HEV i PHEV. Na trhu budou za rok
Společnost Horse Powertrain nabízí rychlou cestu, jak z původně elektrické platformy udělat hybrid bez zásadních zásahů do konstrukce. Hotový „balíček“ má využít existující architekturu vozu včetně prostoru pro nádrž a má být komerčně dostupný od začátku příštího roku.
Výrobce Horse Powertrain rozšiřuje nabídku modulů pro elektrifikované pohony a představuje nové varianty řady Future Hybrid Powertrain se dvěma elektromotory. Systém může sloužit i pro přestavbu elektromobilu na hybrid nebo plug-in hybrid a je určen k příčné instalaci v přední části vozu jako „vše v jednom“.
Řada Performance se šířkou 740 mm používá dva elektromotory, jeden na výstupní hřídeli spalovacího motoru a druhý na výstupní hřídeli převodovky. Provedení Ultra-Compact má šířku 650 mm a elektromotor umístěný mezi spalovacím motorem a převodovkou. Do budoucna je ve hře i tříválcová varianta se šířkou o 70 mm menší.
Celá řada vychází z rodiny X-Range s motorem o objemu 1,5 litru, hybridní převodovkou a kompletní sadou výkonové elektroniky, kterou lze napojit na existující elektrickou architekturu vozu. Počítá se mimo jiné s DC/DC měničem, externím napájením spotřebičů i 800V nabíjecím boosterem.
Výhodou je možnost provozu na benzin, ethanol E85, methanol M100 i syntetická paliva. Palivovou nádrž lze podle výrobce „zabalit“ do prostoru uvolněného menší baterií, protože čistě elektrické platformy s ní původně nepočítaly, takže záleží na konkrétním řešení automobilky. Nejde jen o technické cvičení, protože sériová výroba má začít během příštího roku.
Zdroj: Autocar, Horse Powertrain I VIdeo: Redakce