Motory Subaru jsou oblíbené i u malých letadel. Má to hned několik důvodů
Subaru je celosvětově proslulé dvěma fenomény. Jednak specifickým pohonem všech kol „symmetrical AWD“ a jednak motory protilehlými válci. A zatímco pohon AWD je záležitostí pouze automobilů, pohonné jednotky nacházejí uplatnění i jinde.
Automobilová značka Subaru je součástí mamutího strojírenského komplexu Fuji Heavy Industries (FHI). Jeho záběr je velmi široký, podobně jako u řady jiných komplexů ve strojírenství (například Mitsubishi Heavy Industries, Westinghouse, General Electric, Siemens, Alstom, Bombardier atd.). U nás něco podobného kdysi představovala již zaniklá firma ČKD.
FHI tak kromě automobilů Subaru vyrábí pod svou značkou také letadla. Asi nejznámějším strojem třídy GA (General Aviation) je již léta neprodukovaný dvoumístný stroj FA-200 Aero Subaru. A teď si možná řeknete, „jasně, pohání ho ležatý čtyřválec Subaru boxer“. Je to zajímavé, ale pro pohon FA-200 zvolil výrobce motor značky Lycoming, která se na letecké agregáty, podobně jako konkurenční Continental, specializuje. Mluvíme samozřejmě o pístových motorech pro malé sportovní letouny, nikoli o reaktivních agregátech třeba pro Boeing 737 či Airbus 320 či turbovrtulových například pro letoun ATR 42.
Motory Subaru však přesto v letadlech potkat můžete. V minulosti poháněly stroje od firem Foxconn Aviation nebo Zenith Aircraft Company. Uvedené společnosti sice používaly čtyřválce Subaru, avšak před jejich montáží do letadla je musely dodatečně upravit. Na letadlový motor jsou totiž kladeny mnohem přísnější požadavky než na automobilový. Je to i logické. Pokud se vám selže v autě motor, vůz se jednoduše zastaví. Pokud se to stane v letadle, máte velký problém, aby to neskončilo nehodou, obyčejně s fatálními následky.
V porovnání s automobilovou aplikací motoru jsou zesílené vnitřní části, zapalování není bateriové, ale magnetem a na motor navazuje redukční převodovka, která zajišťuje, že i při otáčkách kolem 7000 za minutu, které tyhle motory bez problému točí, je rychlost otáčení vrtule maximálně 2800 za minutu. Vyšší otáčky totiž způsobují, že listy vrtule se dostávají do oblasti blízké rychlosti zvuku, což vede k výraznému snížení takzvané propulsní účinnosti.
A proč jsou vlastně motory od Subaru tak oblíbené? Důvodem je samotná koncepce s protilehlými válci, která je při stavbě letadel velmi výhodná. Ostatně motory již zmíněné firmy Lycoming, případně známé značky Rotax, mají také koncepci s protilehlými válci. Výhodou je nejen dobré přirozené vyvážení běhu, ale i malé zástavbové rozměry. Ty umožňuje udělat příď letounu aerodynamicky optimalizovanou. Výhodné je také přirozené chlazení válců proudícím vzduchem.
Motory Subaru mají ještě jednu výhodu v porovnání s agregáty třeba od Lycomingu. Tou je příznivá cena. Repasovaný čtyřválec Subaru EJ20, který dobře známe ze starších modelů Legacy a Outback, stojí v zámoří přibližně 3500 dolarů, tedy necelých 75.000 korun. Repasovaný motor Lycoming ale vyjde na částku přes 70.000 dolarů, tedy téměř 1,5 milionu korun. Dokonce i Rotax vyjde na 20.000 dolarů, tedy přes 400.000 korun.
Výhodou představuje u motoru Subaru také skutečnost, že může spalovat běžný automobilový benzin. Nikoliv pouze dražší letecké palivo. Motory v letadlech navíc nejsou zrovna úsporné. Například i u nás široce používaná čtyřmístná Cessna 172 Skyhawk (vzpěrový jednomotorový hornoplošník, oblíbený třeba pro vyhlídkové lety či pro výcvik na pilotní kvalifikaci PPL a zároveň nejrozšířenější letadlo na světě) pohání čtyřválcový motor Lycoming, který vykazuje spotřebu paliva 17 litrů na hodinu letu. Dvoumístný Tecnam P2008 s motorem firmy Rotax je úspornější, když se spokojí s přibližně poloviční spotřebou paliva na hodinu letu.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedia, Fuji Heavy Industries (FHI), Subaru, Foto: Subaru a FHI