Motosalon 2026 ve velké galerii: Co ukázaly značky CFMOTO, Harley-Davidson nebo Kawasaki?
Letos se ta největší výstava motocyklů svého druhu v Česku konala na výstavišti v Brně. Přinášíme velkou galerii přímo z místa.
Příznivci jedné stopy se každoročně těší na začátek jara a to ne proto, že mohou odzimovat své stroje a vyrazit ven z garáží, ale také proto, že se pravidelně konají motorkářské akce a výstavy.
Mezinárodní veletrh Motosalon se během své dlouholeté tradice stal prestižní událostí, na kterou se sjíždějí nejen majitelé silných strojů, ale také příznivci tohoto životního stylu. Jako již tradičně je k vidění mnohé, od světových premiér, přes novinky uváděné na český trh, až po ukázky šikovných ručiček mnohých úpravců.
Z mnohých můžeme uvést například nejúspěšnější čínskou značku CFMOTO, která na svůj stánek přivezla hned několik novinek. Od těch základních modelů s velmi konkurenčně nastavenou cenou jako například CFMOTO 250 Dual, po vrcholné modely jako je CFMOTO 1000 MT-X. Hlavními tahouny byly také čtyřkolky nebo buggy Gladiator Z10.
Kawasaki se pochlubila nejvýkonnějším modelem Ninja H2R s výkonem přes 226 kW nebo krásným retro strojem Kawasaki 900RS SE.
Tradičně jedním z největších stánků byl ten od značky Honda, která přivezla očekávanou CB1000GT, CB1000F, elektrickou a futuristicky vypadající WN7 nebo mnoho oblíbených skútrů.
Stánek výrobce Harley-Davidson naopak zařídil pro návštěvníky mimo svých amerických strojů i dj a jiná lákadla. Tahákem je jistě Harley-Davidson Street Glide Limited, Road Glide nebo tříkolky. Na stánku Jawa se pak ukázala snad nejdražší sériovka Jawa 1000 Twin.
Tradiční japonské značky jako Honda, Kawasaki, Yamaha nebo Suzuki nebo evropské jako je BMW, Triumf, KTM či Aprilia doplňují mnohé jiné rozvíjející se brandy a tak je z pohledu techniky opravdu na co se koukat.
Zdroj: Autorský text