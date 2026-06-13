Mototest Aprilia SR GT 400: Potěší i velké kluky
Stopětadvacítkový skútr SR GT se Aprilii povedl, a proto si v Itálii řekli, že to zkusí i s větším objemem. Letošní SR GT 400 je zcela nová motorka, která ke stylu a vlastnostem menšího stroje přidává pořádnou sílu.
Skútry už dávno nejsou jen lehké hbité stroje do města. S většími motory a rozměry se staly i příjemnými společníky cestovatelů. V posledních letech se prosazují také crossovery, které se nebojí ani lehčího terénu. A právě tyto univerzály se aktuálně těší velké oblibě, protože rozšiřují možnosti pro cestování nebo výlety. Ukázala to například menší Aprilia SR GT z roku 2022. A na ni chce navázat středněobjemová novinka SR GT 400.
Její filozofie spojuje svět supersportů, offroadů i skútrů. Základem jsou vyšší stavba, krátké převisy a mohutný tunel, který skútru dodává potřebnou tuhost. Líbí se nám štíhlé linie a ostře řezané plasty připomínající specializovaná endura. Přední části dominuje LED světelný modul se třemi prvky, což je zase podpis sportovních motocyklů Aprilia. Nad ním se zvedá štít s vertikálně zúženým tvarem v čistém offroadovém stylu, který lze nastavit do pěti poloh.
Boky oživují výrazné větrací mřížky a ergonomické stupačky odkazují na vnější ochranné panely offroadových motocyklů. Dynamika se odráží také ve štíhlé a čisté zádi. Zadní světelný modul je plně integrován do držáku registrační značky, což nechává záď zcela volnou a evokuje vysoké blatníky enduro motocyklů.
I když novinka vypadá téměř identicky jako stopětadvacítka, lze je jednoduše rozeznat. Čtyřstovka má ochrany rukojetí nebo dvojitou koncovku výfuku.
Růstové hormony
Je také výrazně větší. Rozvor kol 1535 mm je skoro o dvacet centimetrů delší a s celkovou délkou 2165 mm se čtyřkilo natáhlo o 245 mm. Větší rozměry znamenají i uvolněnější pohodovou pozici za řídítky, protože se jezdec nemusí uskrovňovat. Posez je sportovnější hlavně kvůli skrčeným kolenům, protože nohy nelze natáhnout tak jako u jiných velkých cestovních skútrů. I když je sedlo 820 mm nad vozovkou, 174 cm vysoký jezdec v pohodě došlápne na zem. Jen už je ten středový tunel tak masivní, že nevíme, jak na skútr naskočit. Protáhnout nohu prostředkem chce trochu akrobacie a přehodit ji přes sedlo je stejně složité jako u endura.
Nemile nás překvapil i omezený prostor pod sedlem, kam se vejde jen jedna přilba, protože část boxu obsadila baterie. Ve výbavě naopak nechybí bezklíčkové zamykání a startování nebo 5" barevný přístrojový štít. Centrální tunel je vybaven praktickou schránkou s USB-C zásuvkou pro nabíjení mobilních zařízení. Infotainment lze totiž za příplatek propojit s mobilním telefonem prostřednictvím systému Aprilia MIA. A peníze navíc vás budou stát i vyhřívané rukojeti.
Plný života
Pořádnou sílu skútru dodává kapalinou chlazený jednoválec s elektronickým vstřikováním paliva. Ze zdvihového objemu 399 cm3 dává nejvyšší výkon 26,4 kW při 7500 otáčkách a maximální točivý moment 37,7 Nm při 5700 min-1. Svůj podíl na tom má i systém PCV – Positive Crankcase Ventilation. Ten je složen ze dvou lopatek zabudovaných do klikové skříně. Jeho cílem je snížit ztráty při čerpání a tím podpořit zvýšení výkonu. Motor je vybaven vícelamelovou mokrou spojkou, zajišťující lineárnější přenos výkonu i při vysokém tepelném namáhání. Snížení vibrací a hluku mají na starosti delší a lehčí ojnice, píst z hliníkových slitin nebo progresivní napínák rozvodového řetězu, přispívající k tiššímu chodu ventilů.
Po nastartování je ale jednoválec docela neklidný a na volnoběh klepe s celým skútrem. Stačí však lehce přidat plyn, a vibrace zmizí. I ve vyšším tempu je jednoválec tichý a hutnější sportovnější zvuk stroji dodává výfuk se speciálně navrženými koncovkami nad sebou.
Ve spojení s pohotovostní hmotností 186 kg zajišťuje čtyřstovka výbornou dynamiku. Motor okamžitě reaguje na pootočení plynové rukojeti a odpich na křižovatkách je svižný skoro jako u normálních motorek. Neztratí se ani mimo město, protože na dálnici si v pohodě sviští i více než 130 km/h. Přitom palubní počítač ukazoval, že aprilia na jeden litr paliva ujede 29 km. To znamená spotřebu 3,45 l/100 km, což je méně, než udává výrobce.
Od každého trochu
Aprilia SR GT 400 je silný skútr a naštěstí podvozek za motorem nezaostává. Možná by snesl i více výkonu, protože dvojitý kolébkový rám z vysokopevnostních ocelových trubek je mimořádně tuhý. To zvyšuje přesnost řízení, cit z předního kola a stabilitu. Díky tomu bylo možné zvolit další radikální řešení. Úhel hlavy řízení byl zmenšen, což zkrátilo závlek a přineslo maximální obratnost. Odpružení se inspirovalo světem motocyklů. Vpředu je obrácená vidlice s průměrem 41 mm upevněná ve dvou brýlích a se zdvihem 120 mm. Vzadu pracují dva plynové tlumiče se samostatnou nádobkou, s nastavitelným předpětím a shodným zdvihem.
Výsledkem je bezpečná a zábavná jízda díky dokonalé rovnováze mezi agilitou a stabilitou. Ve městě se hbitě proplétá hustou dopravou jako menší stopětadvacítky. Na dálnici je i ve vysokých rychlostech aprilia klidná jako velké cestovní motocykly. Nejvíc překvapila v zatáčkách, v nichž se hravě sklápí ze strany na stranu a jede naprosto přesně. Pozadu nejsou ani brzdy s 300mm kotoučem vpředu, do nějž se zakusuje radiálně uchycený čtyřpístkový třmen. A pozor! Se světlou výškou 190 mm a pneumatikami Mitas Enduro Trail se „špalky“ se nemusí vyhýbat ani polním cestám. V terénu jezdec ocení i možnost zcela vypnout trakci a ABS na zadním kole.
Aprilia SR GT 400 je zkrátka univerzál, který skvěle zvládá široký okruh úkolů.
Plusy
- Jízdní stabilita a komfort
- Hezký sportovní design
- Dynamika motoru
- Nebojí se horších silnic
- Výborná ovladatelnost a manipulace
Minusy
- Nasedání jako u motorky
- Menší kapotáž tolik nechrání
|Technické údaje Aprilia SR GT 400
|Motor
|čtyřtaktní jednoválec HPE, SOHC, 4 ventily
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|399
|Vrtání a zdvih (mm)
|84 x 72
|Výkon (kW/min-1)
|26,4/7500
|Točivý moment (Nm/min-1)
|37,7/5700
|Převodovka
|bezestupňová automatická
|Sekundární převod
|ozubené kolo
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková kotoučová 300 mm
|Brzda zadní
|dvoupístková kotoučová 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R16 a 150/70 R14
|Délka; rozvor (mm)
|2165; 1535
|Světlá výška (mm)
|190
|Výška sedla (mm)
|820
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|186
|Maximální rychlost (km/h)
|139
|Objem nádrže (l)
|12
|Spotřeba (l/100 km)
|3,8
|Základní cena
|179 900 Kč
Zdroj: Svět motorů