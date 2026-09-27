Mototest Can-Am Canyon Redrock: Když dvě kola nestačí
Pokud si chcete užívat zábavu na stroji s řídítky, můžete sáhnout po motorce či čtyřkolce, ale i někam mezi ně. Máme tím na mysli nějakou tříkolku, jakou je například tenhle Can-Am Canyon.
Kanadský koncern Bombardier je známý výrobou pracovních čtyřkolek Outlander, sportovními buginami Maverick nebo sněhovými skútry Ski-Doo a Lynx. Historie silničních tříkolek Can-Am se začala psát v roce 2007, kdy byl představen model Spyder. Konstrukčně vycházel ze sněžných skútrů, akorát místo předních lyží a zadního pásu dostal kola, aby mohl jezdit po silnicích.
Nápad to byl zajímavý a zřejmě úspěšný, protože se nabídka postupně rozšířila o cestovní Spyder RT s velkým větrným štítkem a kufry nebo o hravější a cenově dostupnější ryker. A předloni se objevil nový dobrodružný Can-Am Canyon, tedy první tříkolka zaměřená na adventure a jízdu mimo zpevněné cesty.
Vrchol nabídky
Rozeznáte ji na první pohled, protože to je pořádný kus stroje. Od ostatních modelů se liší nejen specifickým bytelným designem s předním ochranným rámem, ale také zvýšenou světlou výškou 169 mm. Speciální je terénní výbava s pneumatikami s hrubším vzorkem, enduro stupačkami pro jízdu vestoje a ochrannými prvky. A canyon má standardně i úchyty systému LinQ, díky kterým můžete na stroj navěsit celou řadu příslušenství, třeba tankvak nebo stolek na zadní nosič místo kufru.
Nejvyšší výbava Redrock dostala trojici hliníkových kufrů, vyhřívané rukojeti, sedlo, a dokonce i madla spolujezdce.
Standardem je i velký 10,25" displej, který lze propojit s mobilem. Pro něj se našlo místo v horním boxu, kde je také kabel na nabíjení. Bohužel zatím spolupracuje jen s Applem. Redrock má navíc i zadní couvací kameru, protože tenhle macek na třech kolech má i zpátečku. Ale asi nejdůležitějším prvkem je semiaktivní podvozek KYB Smart-Shox se systémem senzorů, které se přizpůsobují terénu a pohybu vozidla a poskytují optimální jízdu za jakýchkoli podmínek.
Specifika konstrukce
Prvním bonusem je, že vám na tenhle stroj stačí béčkový řidičák na auta. Stojí na třech kolech, takže se na něj skvěle nastupuje a ani při zastavení nemusíte balancovat na špičkách nohou. Sedlo, řídítka a stupačky jsou umístěny podobně jako u normálních motorek, takže se sedí pohodlně.
Další zvláštností je, že na rukojetích nejsou žádné páčky. Spojka potřeba není, protože šestistupňová převodovka funguje poloautomaticky. Řadí se páčkami na levé rukojeti, dolů si can-am dokonce umí podřadit sám. A brzdí se jen nohou, což je velký rozdíl proti motorkám. V každém předním kole je přitom 270mm kotouč, do nějž se zakusují čtyřpístkové třmeny Brembo.
A na silnici je to také úplně něco jiného. Tříkolka se nenaklání. V zatáčkách se tedy musí naklánět jezdec, aby vyvažoval a aby ho odstředivá síla nevyhodila ze sedla. Je nutné se zpevnit a pořádně opřít do řídítek. Vlastně to jsou podobné pohyby jako na čtyřkolce, ale can-am je proti nim výrazně jistější. Má nižší těžiště a s hodnotou 150 cm je výrazně širší. Canyon ale nesedí tak dobře jako sportovnější spyder. Při ostřejších průjezdech se občas vnější přední kolo zaboří, a pak prudce zasáhne stabilizace. Stabilita v přímém směru je při dálniční stotřicítce bezproblémová. A s tempomatem pak lze pohodlně zvládat dlouhé trasy.
Na polních cestách
Dynamiku si bere na starosti řadový tříválec Rotax o zdvihovém objemu 1330 kubických centimetrů. Slušný výkon 85,8 kW doplňuje točivý moment 130,1 Nm. Normální motorka by s ním trhala asfalt, na stroj se suchou hmotností 470 kg je to akorát. Na silnici lze vybírat z jízdních režimů Custom, Normal a Sport, u nichž se mění nastavení motoru, tuhost tlumičů, posilovač řízení a stabilizační systém. Vše si navíc jezdec může upravit podle svým potřeb přes dotykový displej.
Ve městě se ale ukazují první nevýhody tříkolové koncepce se širokou přední nápravou. S motorkou se dá hbitě proplést jakoukoliv zácpou, s can-amem stojíme v koloně se všemi ostatními vozy. A problémy dělají například i kanály. Na motorce se jim vyhneme, na čtyřkolce je necháme pod sebou. Ale se zadním kolem uprostřed a třemi stopami máte téměř stoprocentní jistotu, že ho trefíte.
Cestovatelský canyon má ale zvládat i jízdu mimo asfaltové silnice. Pro jízdu v terénu lze zvolit mód Allroad nebo Rally. Přestože je zadní kolo široké 225 mm a pneumatika má drapáky, trakce na trávě nebo na šotolině není kdovíjaká. Po přidání plynu se záď hezky sklouzne do driftu, ale do většího stoupání se nevyškrábe – čtyřkolky i motorky zvládnou víc. A z hlubšího bláta by nás musel jet vyprostit traktor. Široká přední náprava zajišťuje sice lepší stabilitu na silnici, ale výrazně redukuje průchodnost terénem. Vyjeté koleje polních cest navíc chytnou přední kola a zadní potom poskakuje po drnech nebo kamenech uprostřed. Vyzdvihnout ale musíme adaptivní tlumiče, které fungují excelentně a odfi ltrují jakoukoliv nerovnost.
Každá sranda něco stojí. Canyon je vlajkovou lodí tříkolek Can-Amu a verze Redrock je úplný top. Cena se podle kurzu pohybuje kolem 900.000 Kč, což je víc než dost. I když jde o jedinečný stroj, který přitahuje pozornost, za ty peníze bychom měli skvělou adventure motorku i všehoschopnou čtyřkolku.
Plusy
- Působivý vzhled
- Bohatá výbava
- Pohodlná jízdní pozice
- Stabilita v přímém směru
Minusy
- Svérázné jízdní vlastnosti
- Nižší prostupnost terénem
|Technické data: Can-Am Canyon Redrock
|Motor
|čtyřtaktní řadový tříválec DOHV
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|1330
|Vrtání a zdvih (mm)
|84 x 80
|Výkon (kW)
|85,8/7250
|Točivý moment (Nm/min-1)
|130,1/5000
|Převodovka
|poloautomatická, 6°
|Sekundární
|převod řemen
|Startování
|elektrické
|Brzdy přední
|čtyřpístkové, dva kotouče 270 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 270 mm
|Pneumatiky P a Z
|155/65 R16 a 225/50 R15
|Délka x šířka (mm)
|2547 x 1500
|Rozvor (mm)
|1718
|Světlá výška (mm)
|169
|Výška sedla (mm)
|843
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|470
|Maximální nosnost (kg)
|280
|Objem nádrže (l)
|27
|Kombinovaná spotřeba (l/100 km)
|7,2
|Základní cena cca
|900 000 Kč
Zdroj: Svět motorů