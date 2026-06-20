Mototest CFMOTO 250Dual: Dostupná děvečka do domu
Hledáte nenáročnou dostupnou motorku pro každodenní využití, která se nezalekne ani náročnějšího terénu? Do hledáčku zájmu byste tedy měli zahrnout letošní novinku CFMOTO 250Dual.
Značka CFMOTO se během několika málo let etablovala mezi nejvýznamnější motocyklové značky na našem trhu. Loni jí patřilo výborné druhé místo mezi všemi prodejci a letos svoji pozici ještě více upevňuje. K takovému úspěchu ji posunula široká škála modelů od malých strojů po velká cestovní endura. Každý rok přitom přichází s řadou novinek, které rozšiřují nabídku a jsou technicky vyzrálejší než předchozí generace. Letos zaútočila na obou koncích produktové řady. Velké cestovní enduro 1000MT-X přitom míří na nejnáročnější klientelu, nové dvě dvěstěpadesátky zase chtějí oslovit méně vybíravé zákazníky. Přitom zajímavé nám přijde hlavně lehkonoze vypadající enduro 250Dual.
Mezi supy
Kdysi byl svět endurových dvěstěpadesátek bohatý a tato kubatura měla spoustu příznivců. S příchodem nových kategorií řidičáků si ale jen těžko hledá místo na trhu. Mladí jezdci s oprávněním A1 mohou vodit stopětadvacítky s výkonem 11 kW – těch je v nabídce hromada. Další skupinou je potom A2 pro osmnáctileté řidiče. U nich je omezujícím faktorem výkon 35 kW, který zajišťují větší kubatury. Dvěstěpadesátky stejně jako tříkila jsou někde mezi. S řidičákem A1 je řídit nemůžete a „velký kluci“ už raději sáhnou po něčem silnějším a dospělejším. Proto v tomto segmentu kromě drahých jednomístných závodních speciálů moc možností nenajdete. Tak co může CFMOTO 250Dual nabídnout?
Na prvním místě je to skvělá cena 84.990 Kč. V řadě případů je to míň, než za kolik se prodávají slabé stopětadvacítky. Když vezmeme nejvážnější konkurenty, tak Voge 300 Rally je výrazně dražší a Honda CRF300L stojí skoro dvojnásobek. Za vynaložené peníze přitom dostanete moderně působící enduro s pěkným zpracováním, které v zelenošedé kombinaci vypadá moc hezky. Že se nebojí ani drsnějšího terénu, je jasné na první pohled. Dual má výfuk vyvedený nahoru, vysoký přední blatník, vpředu 21" a vzadu 18" kola obutá do civilnějších „drapáků“. Zdvihy 160 mm zajišťují světlou výšku 245 mm, stupačky a páčka zadní brzdy mají hroty, aby po nich nohy neklouzaly, páčka řadičky je sklopná a pod motorem je ochranný panel – škoda že je jen plastový. V základu chybí už pouze chrániče rukojetí a šikl by se i větrný štítek.
Přívětivé vlastnosti
Stavba motorky je sice vysoká, ale ne tolik jako u vyloženě terénních závodních endur. Úzké sedlo je 840 mm nad vozovkou a i jezdec s výškou 174 cm v klidu dosáhne nohama na zem. Ani nastupování není nijak krkolomné a zvládne ho i kurýr s přepravníkem jídla na zádech. Uvolněná pozice za řídítky se také blíží spíše cestovním „adventure“ než závodním speciálům. Tělo je vzpřímené a kolena pokrčená akorát. Výbornou ergonomii má stroj i pro jízdu ve stupačkách. Řidič stojí v těžišti motorky, koleny hezky svírá nádrž a vysoká řídítka zajišťují, že se k nim nemusí hrbit – tedy pokud měříte těch 174 cm.
Před sebou má jezdec přehledný jednoduchý displej a pod ním zástrčku USB-A, díky které lze dobíjet například mobil se spuštěnou navigací uchycený na řídítkách.
Na pohodovou strunu hraje i nový kapalinou chlazený jednoválec o objemu 249 cm³. Největší výkon 18 kW přichází až v 9250 min-1 a maximum točivého momentu 21,5 Nm je k dispozici v sedmi tisících. Už z toho je jasné, že si libuje ve vyšších otáčkách. Pořádně zabírá kolem šesti tisíc a se stejným elánem pokračuje až k devíti tisícům. Není to samozřejmě žádný trhač asfaltu, ale při častém řazení krátkých převodů nabídne i slušně hbité svezení. Ani maximální rychlost 120 km/h není marná, ale na dálnici se nehodí. Směrová stabilita už není stoprocentní a jednoválec pak točí 8500 min-1. Pohodová devadesátka na okresní silnici je tak akorát. V nízkých otáčkách je motor klidný, tlumeně si bublá, necuká a do těch osmi tisíc je příjemně kultivovaný.
Všude doma
Vstřícné jsou i jízdní vlastnosti. Vyšší stavba a velká kola jsou sice znatelné, ale do oblouků se sklápí až překvapivě ochotně. A tím, jak je motorka lehká, dobře se s ní přehazuje ze strany na stranu. Přitom i v náklonu dobře drží směr a je hezky stabilní. Líbí se nám vyvážené nastavení odpružení. I na vyloženě rozbitých silnicích je jízda komfortní, ale například při prudkém zpomalení se vidlice nepotápí. K intenzivnějšímu brzdění jsme se ale vlastně ani neprobojovali. Přední brzda s dvoupístkovým třmenem a jedním 265mm kotoučem je, kulantně řečeno, vlažná. Nástup je hodně pozvolný, a i když drtíme páčku vší silou, není její účinek nijak závratný.
S endurem sjíždíme z asfaltu mezi pole. Mírný terén zvládá céefko s nadhledem. Hezky tlumí výmoly, ale není uhoupané a nečitelné. Výkon motoru se přitom dobře dávkuje, takže nehrozí, že by nezkušeným jezdcům motorka ustřelila. Ti zkušenější zase můžou zatlačit víc na pilu. Potom si smyky užijí a slušně se vyblbnou.
Ze začátku jsme přemýšleli nad tím, pro koho je CFMOTO 250Dual určeno. Nyní už víme, že vlastně pro každého prakticky uvažujícího motorkáře. Za minimální peníze zvládá celou řadu rozdílných úloh. Je příjemným společníkem do hustého městského provozu, na dojíždění do práce, na rozvoz zásilek, na výlety do blízkého okolí a nezastaví ho ani konec vyasfaltované silnice.
Plusy
- Velmi příznivá cena
- Atraktivní vzhled
- Kvalitní zpracování
- Multifunkční využití
- Vyvážený podvozek
Minusy
- Slabá přední brzda
- Nelze vypnout ABS
|Technícké údaje CFMOTO 250Dual
|Motor
|čtyřtaktní jednoválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|249
|Vrtání a zdvih (mm)
|72 x 61,2
|Kompresní poměr
|11,3:1
|Výkon (kW/min-1)
|18/9250
|Točivý moment (Nm/min-1)
|21,5/7000
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|řetěz
|Spojka
|antihoppingová s prokluzem
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|dvoupístková, jeden kotouč 265 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 220 mm
|Pneumatiky P a Z
|100/80 R21 a 120/80 R18
|Délka x šířka (mm)
|2115 x 910
|Rozvor (mm)
|1412
|Světlá výška (mm)
|245
|Výška sedla (mm)
|840
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|154
|Objem nádrže (l)
|13
|Maximální rychlost (km/h)
|120
|Základní cena
|84 990 Kč
Zdroj: Svět motorů