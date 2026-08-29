Mototest CFMOTO 450SR: Pilování přesné stopy
Pokud si chcete užít jízdu za kapotáží a v náklonech, nemusíte hned pokukovat po ostrých supersportech. Nejlépe se to naučíte na slabších strojích, jakým je například CFMOTO 450SR.
Prosadit se v závodech MotoGP je snem každého výrobce motocyklů, což samozřejmě platí i pro nižší kubatury Moto3 a Moto2. Jde sice o drahou, ale skvělou prezentaci, což si uvědomila i čínská značka CFMOTO.
Ta do nejvyšší ligy okruhového závodění vstoupila v roce 2022 a díky spojení s týmem Aspar v jejích barvách David Alonso dosáhl na titul mistra světa Moto3 v roce 2024. Závodnické ambice se musí podpořit i modelovou nabídkou, takže od roku 2023 vyrábí kapotovaný juniorský supersport 450SR, který aktuálně prodává za velmi příznivou cenu 139.990 Kč.
Je tak suverénně nejlevnější malorážkou, na které se mladí jezdci s řidičákem A2 mohou zdokonalovat v přesném projíždění zatáček.
Sochařské dílo
Přestože 450SR nepatří mezi horké novinky, stále vypadá moc dobře. Za jeho designem stojí Španěl Carles Solsona Martí, který stroji nadělil vyvážené tvary kombinující agresivní prvky a ladné linie. Spodní kapotáž je hezky uhlazená, v horní části se prolínají oblé prolisy s panelem opticky spojujícím přední část, nádrž a sedlo. Při pohledu zepředu zaujmou zakřivené pásky denního svícení s jasným ohraničením, na které navazují vystupující přítlačná křidélka. Podle výrobce by měla při vysokých rychlostech generovat 1,6x větší aerodynamický přítlak. Při možnostech motorky o tom lze diskutovat, ale vypadají skvěle.
Líbivé je černobílé provedení s červenými detaily a litými koly. Sportovně působí i zakončení sedla do špičky, ve které je ukryté světlo s konturami navazujícími na přední světlomet. Naše chvála nekončí jenom u celkového vzhledu, ale pokračuje i při zkoumání všech detailů a preciznosti dílenského zpracování. Hezky čitelné jsou i údaje na 5" displeji, u nějž lze zvolit dva druhy zobrazování.
Celkový dojem ještě umocňují obrácená přední vidlice ve zlatém provedení, odlévané brejle nebo přední radiální brzda Brembo. A ani nevadí, že nemá letmo uložené zadní kolo a krátký výfuk, jako mělo SR-S. Celkově 450SR působí jako větší a dospělejší stroj, který by mohl stát dvakrát tolik.
Schovat se za kapotáž
Pozice za řídítky je vyloženě sportovní. Sedlo je vysoko 795 mm nad zemí, ale díky štíhlé konstrukci i 174 cm vysoký jezdec bez problémů došlápne na zem. Poměrně široká clip-on řídítka jsou zase dole, což je samozřejmě potřeba, abychom se mohli schoulit za kapotáží. Vzdálenost řídítek od sedla je přitom tak akorát. Vysoko ukotvené stupačky vás pustí do velkých náklonů, ale jezdec tak má výrazně skrčené nohy. Mladí motorkáři si budou libovat, ale nám dříve narozeným už tělo napovídá, že to na celodenní jezdění nebude.
Chvíli se to ale dá vydržet. Hlavně tedy v plném tempu na okreskách, kdy si vychutnáváme hbité reakce na řízení a jisté vedení ve stopě. Céefko si libuje v rychlých a středně rychlých zatáčkách, kdy zavěšeni nad řídítky máme potřebnou kontrolu předního kola. Na hezké vozovce si užíváme přesné stopy a stability v náklonu, čemuž pomáhá i pevný rám. Na lehký stroj dostačuje i jedna přední brzda, u níž se radiálně ukotvený čtyřpístkový třmen zakusuje do 320mm kotouče. Nemusíte se bát, že by byla příliš ostrá. Dávkování je jemné a účinnost vysoká – loni stroj dostal nový systém ABS Bosch.
Po dlouhé rovince jdeme na brzdy, jemně se nahneme do strany a 450SR jde krásně do náklonu. Stroj drží, úhel se zvětšuje a my se blížíme vozovce. U normálních motorek už bychom drhli stupačkou o zem. Tady bychom si mohli dovolit ještě víc, ale na veřejné silnici to není bezpečné. Hbitě se překlopí do druhého směru a pod plným plynem vyjíždíme ze zatáčky. Velký nástup síly přitom krotí kontrola trakce.
Pohoda i divočina
Ani síla motoru není zabijácká, aby nám utrhla zadní kolo. Srdcem juniorského supersportu je totiž řadový vodou chlazený dvouválec o zdvihovém objemu 449,5 cm³, který najdete i v ostatních čtyřistapadesátkách značky. Výrazně podčtvercová koncepce (vrtání 72 mm, zdvih 55,2 mm), kované písty nebo keramická povrchová úprava propůjčují motoru vysokootáčkový charakter a rychlou reakci na plyn. Vždyť nejvyšší výkon 34,5 kW přichází v deseti tisících otáček a maximum točivého momentu 39,3 Nm má jezdec k dispozici při 7750 min-1.
V nízkých otáčkách působí přidušeně, ale neprotestuje. I při poklidné jízdě tam má jezdec dost síly na plynulé zrychlení při otočení plynové rukojeti. Navíc boduje sytým zvukem, takže zní jako výrazně objemnější motorka. Pomáhá tomu i kliková hřídel pootočená o 270°, která posouvá projev blíže motorům s uspořádáním do V. Průběh výkonu je nezáludný a maximálně se rozparádí nad sedmi tisíci a v těch deseti, kdy se rozbliká otáčkoměr, je to pořádný mazec. I v tak vysokém tempu je však dvouválec hezky kultivovaný, protože vibrace efektivně potlačuje dvojitá vyrovnávací hřídel.
Juniorský supersport CFMOTO 450SR ukázal, že v tomto segmentu dokáže konkurovat i zavedenějším značkám. Navíc je vlastně za hubičku.
Plusy
- Velmi příznivá cena
- Ovladatelnost
- Líbivý design
- Kvalita zpracování detailů
- Točivý kultivovaný motor
- Hutný zvuk
Minusy
- Hodně skrčené nohy
- Méně účinná zadní brzda
|Technické údaje CFMOTO 450SR
|Motor
|čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|449,5
|Vrtání a zdvih (mm)
|72 x 55,2
|Kompresní poměr
|11,5:1
|Výkon (kW/min-1)
|34,5/10 000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|39,3/7750
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|řetěz
|Spojka
|antihoppingová s prokluzem
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, jeden kotouč 320 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 220 mm
|Pneumatiky P a Z
|110/70 R17 a 150/60 R17
|Délka x šířka (mm)
|1990 x 735
|Rozvor (mm)
|1370
|Výška sedla (mm)
|795
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|179
|Maximální rychlost (km/h)
|190
|Objem nádrže (l)
|14
|Základní cena
|139 990 Kč
Zdroj: Svět motorů