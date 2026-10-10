Mototest CFMOTO 675NK: Závodník svlečený donaha
Hledáte středně silný a hravý naháč, se kterým si užijete české zatáčky, aniž byste museli sáhnout hluboko do kapsy? Řešením by mohl být nový CFMOTO 675NK.
Je téměř neuvěřitelné, s jakou kadencí odhaluje značka CFMOTO své novinky a mění strukturu modelové nabídky. Před dvěma roky jsme si užívali s naháčem 800NK, který svůj řadový dvouválec dostal od cestovního endura. Nyní už v nabídce není a vrchol zábavného jezdění převzala loňská novinka 675NK. Jde vlastně jen o odstrojený okruhový model s kapotáží 675SR-R, který jako první do svých útrob dostal točivý řadový tříválec. A hned na začátku musíme říct to nejdůležitější – CFMOTO 675NK se aktuálně prodává za 167.990 Kč. Levnější motorku v segmentu středně silných naháčů nekoupíte.
Další z mnoha
Proti předchozímu osmikilu se zásadně změnila technika, ale jasnou kontinuitu představuje design stroje. Opět jde o líbivou mašinu s agresivními tvary. Jako ze sci-fi filmu působí přední světlo, jež by se dalo přirovnat k masce Predátora. To hezky doplňují křidélka nahoře a přední blatník ve tvaru písmene V, což je takový podpis designéra Carlese Solsony Martiho ze studia Modena 40. Dynamicky působí i ostré boční plasty, které navazují na širokou nádrž a zahalují část vidlice. Proti osmikilu ale novinka působí na pohled kompaktněji, což se vysvětlí hned po pohledu do technických údajů.
Rozvor kol novinky je 1400 mm, což je o výrazných 65 mm méně než u osmikila. Více odhalený je i motor, který vytváří jednolitý celek s krátkým výfukem pod motorkou. Propracovaněji působí i odlitá zalomená kyvka nebo značka uchycená na podsedlovce, přičemž oba prvky jsou totožné jako u kapotovaného SR-R. Z něj pocházejí i „závodní“ kryty předních brzd, které slouží k jejich lepšímu chlazení, nebo kompletní rám a sedlo. Výborné je zpracování všech detailů a kvalitou se „enkáčko“ může směle měřit s prémiovými značkami.
Procházíme výbavu
Pětipalcový barevný displej je hezky čitelný a ukazuje nejen tlaky pneumatik, ale i jejich teploty. Přes Bluetooth a aplikaci ho můžete spojit s telefonem a poslouchat hudbu nebo přijímat hovory. Obrácená přední vidlice je plně stavitelná stejně jako zadní tlumič. Jízdní módy s různými mapami sice motorka nemá, ale upravit nebo zcela vypnout můžete kontrolu trakce.
Proti kapotované verzi dostanete klasická široká řídítka, takže jízdní pozice je vzpřímenější a pohodlnější. I tak je jezdec lehce nakloněn dopředu nad řídítka, jak to má na sportovním naháči být. Široká nádrž přitom dává pocit, že sedíte na větším stroji. Stupačky jsou výš, abyste s nimi hned nedřeli o asfalt, a tak s výškou 174 cm máme o něco víc skrčená kolena. Ale nejde o nic nepříjemného nebo nepohodlného, co by mělo odradit vyšší postavy. Sedlo 810 mm nad zemí je tak akorát na došlápnutí.
Tři v řadě
Hned po nastartování je slyšet, že v CFMOTO je zabudovaný jiný motor, než na jaký jsme dosud byli u této značky zvyklí. Žádné brumlavé dunění, ale ozývá se pořádný chraplák. Jde přitom o modulární agregát, který má základ ve dvouválci. CFMOTO tuto novou motorovou platformu vyvíjela jako základ motorů s různým počtem válců a různými objemy. Konstrukčně je tedy příbuzný s dvouválci 450 cm3, jen má ty hrnky tři vedle sebe a zdvihový objem 675 cm3.
Kompaktní rozměry se starají o nízkou hmotnost rotujících hmot i celkovou. Vyvažovací hřídel efektivně snižuje vibrace. Výsledkem je slušný výkon 66 kW při 11.000 min-1 a maximum točivého momentu 68 Nm při 8250 min-1. Z těchto údajů je zřejmé, že motor miluje vysoké otáčky, a naše praktické zkušenosti to jen potvrzují. Tříválec okamžitě reaguje na otočení plynové rukojeti a baví nás jeho dravost a lačnost po otáčkách. Stejně jako ostatní tříválce hezky táhne ve středním pásmu.
Jde s ním tedy jezdit i v relativním klidu, ale to pravé rodeo spustí po překročení devíti tisíc. Probudí se v něm spící medvěd a za doprovodu agresivního řevu se žene vpřed. I díky lankovému plynu je jeho dávkování jemné a přesné, ale na druhou stranu si musíte vystačit jen s rychloražením nahoru – funguje výborně. Při podřazování před zatáčkou antihoppingová spojka i v případě hrubějšího zacházení zabrání blokaci zadního kola.
Ve znamení tempa
Sportovnímu charakteru motoru odpovídá také podvozek. Krátký rozvor i agresivní geometrie přední vidlice s úhlem hlavy řízení 23,7° se starají o hbité jízdní vlastnosti. Motorka lehce mění směr i při svižnějším tempu, ale při pomalejší jízdě a výraznějším náklonu se jí řízení až zavírá – vyžaduje rychlost. Tlumič řízení se stará o to, aby se u stroje s malou stopou při vysokých rychlostech nerozkmitalo přední kolo. S ním můžete motorce na okreskách opravdu nakládat a jezdit výjezdy pod plným plynem, protože řídítka se nerozkmitají. Jistou stopu zajišťují i tužší tlumiče se zdvihy 130 mm vpředu i vzadu, ale zároveň nejsou nepohodlné.
Na závodním okruhu by 675NK zřejmě ukázala mnohem více ze svého umění. Ale i na silnici nás bavila hravostí a rychlostí, přičemž není problém dozadu naložit bagáž a vyrazit na delší výlety nebo dovolenou. To vše za cenu od 167.990 Kč.
Plusy
- Točivá charakteristika motoru
- Vyvážené jízdní vlastnosti
- Pohodová pozice za řídítky
- Skvělá cena
Minusy
- Se spolujezdcem se moc nepočítá
- Rychlořazení jen nahoru
|CFMOTO 675NK: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní řadový tříválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|675
|Vrtání a zdvih (mm)
|72 x 55,2
|Kompresní poměř
|11,5:1
|Výkon (kW/min-1)
|66/11 000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|68/8250
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|řetěz
|Spojka
|antihoppingová s prokluzem
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 300 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Délka x šířka (mm)
|2020 x 849
|Rozvor (mm)
|1400
|Výška sedla (mm)
|810
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|189
|Objem nádrže (l)
|15
|Základní cena
|167 990 Kč
Zdroj: Svět motorů