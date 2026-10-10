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Mototest CFMOTO 675NK: Závodník svlečený donaha

CFMOTO 675NK

CFMOTO 675NK Zdroj: Svět motorů/Jakub Šuplata

Barevný 5" přístrojový displej je dobře čitelný a nám se líbí, že ukazuje i teplotu pneumatik
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
CFMOTO 675NK
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Leoš Káňa
Leoš Káňa
Diskuze (3)

Hledáte středně silný a hravý naháč, se kterým si užijete české zatáčky, aniž byste  museli sáhnout hluboko do kapsy? Řešením by mohl být nový CFMOTO 675NK.

Je téměř neuvěřitelné, s jakou kadencí odhaluje značka CFMOTO své novinky a mění strukturu modelové nabídky. Před dvěma roky jsme si užívali s naháčem 800NK, který svůj řadový dvouválec dostal od cestovního endura. Nyní už v nabídce není a vrchol zábavného jezdění převzala loňská novinka 675NK. Jde vlastně jen o odstrojený okruhový model s kapotáží 675SR-R, který jako první do svých útrob dostal točivý řadový tříválec. A hned na začátku musíme říct to nejdůležitější – CFMOTO 675NK se aktuálně prodává za 167.990 Kč. Levnější motorku v segmentu středně silných naháčů nekoupíte.

Další z mnoha

Proti předchozímu osmikilu se zásadně změnila technika, ale jasnou kontinuitu představuje design stroje. Opět jde o líbivou mašinu s agresivními tvary. Jako ze sci-fi filmu působí přední světlo, jež by se dalo přirovnat k masce Predátora. To hezky doplňují křidélka nahoře a přední blatník ve tvaru písmene V, což je takový podpis designéra Carlese Solsony Martiho ze studia Modena 40. Dynamicky působí i ostré boční plasty, které navazují na širokou nádrž a zahalují část vidlice. Proti osmikilu ale novinka působí na pohled kompaktněji, což se vysvětlí hned po pohledu do technických údajů.

Rozvor kol novinky je 1400 mm, což je o výrazných 65 mm méně než u osmikila. Více odhalený je i motor, který vytváří jednolitý celek s krátkým výfukem pod motorkou. Propracovaněji působí i odlitá zalomená kyvka nebo značka uchycená na podsedlovce, přičemž oba prvky jsou totožné jako u kapotovaného SR-R. Z něj pocházejí i „závodní“ kryty předních brzd, které slouží k jejich lepšímu chlazení, nebo kompletní rám a sedlo. Výborné je zpracování všech detailů a kvalitou se „enkáčko“ může směle měřit s prémiovými značkami.

Procházíme výbavu

Pětipalcový barevný displej je hezky čitelný a ukazuje nejen tlaky pneumatik, ale i jejich teploty. Přes Bluetooth a aplikaci ho můžete spojit s telefonem a poslouchat hudbu nebo přijímat hovory. Obrácená přední vidlice je plně stavitelná stejně jako zadní tlumič. Jízdní módy s různými mapami sice motorka nemá, ale upravit nebo zcela vypnout můžete kontrolu trakce.

Proti kapotované verzi dostanete klasická široká řídítka, takže jízdní pozice je vzpřímenější a pohodlnější. I tak je jezdec lehce nakloněn dopředu nad řídítka, jak to má na sportovním naháči být. Široká nádrž přitom dává pocit, že sedíte na větším stroji. Stupačky jsou výš, abyste s nimi hned nedřeli o asfalt, a tak s výškou 174 cm máme o něco víc skrčená kolena. Ale nejde o nic nepříjemného nebo nepohodlného, co by mělo odradit vyšší postavy. Sedlo 810 mm nad zemí je tak akorát na došlápnutí.

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CFMOTO 675NK • CFMOTO

Tři v řadě

Hned po nastartování je slyšet, že v CFMOTO je zabudovaný jiný motor, než na jaký jsme dosud byli u této značky zvyklí. Žádné brumlavé dunění, ale ozývá se pořádný chraplák. Jde přitom o modulární agregát, který má základ ve dvouválci. CFMOTO tuto novou motorovou platformu vyvíjela jako základ motorů s různým počtem válců a různými objemy. Konstrukčně je tedy příbuzný s dvouválci 450 cm3, jen má ty hrnky tři vedle sebe a zdvihový objem 675 cm3.

Kompaktní rozměry se starají o nízkou hmotnost rotujících hmot i celkovou. Vyvažovací hřídel efektivně snižuje vibrace. Výsledkem je slušný výkon 66 kW při 11.000 min-1 a maximum točivého momentu 68 Nm při 8250 min-1. Z těchto údajů je zřejmé, že motor miluje vysoké otáčky, a naše praktické zkušenosti to jen potvrzují. Tříválec okamžitě reaguje na otočení plynové rukojeti a baví nás jeho dravost a lačnost po otáčkách. Stejně jako ostatní tříválce hezky táhne ve středním pásmu.

Jde s ním tedy jezdit i v relativním klidu, ale to pravé rodeo spustí po překročení devíti tisíc. Probudí se v něm spící medvěd a za doprovodu agresivního řevu se žene vpřed. I díky lankovému plynu je jeho dávkování jemné a přesné, ale na druhou stranu si musíte vystačit jen s rychloražením nahoru – funguje výborně. Při podřazování před zatáčkou antihoppingová spojka i v případě hrubějšího zacházení zabrání blokaci zadního kola.

Ve znamení tempa

Sportovnímu charakteru motoru odpovídá také podvozek. Krátký rozvor i agresivní geometrie přední vidlice s úhlem hlavy řízení 23,7° se starají o hbité jízdní vlastnosti. Motorka lehce mění směr i při svižnějším tempu, ale při pomalejší jízdě a výraznějším náklonu se jí řízení až zavírá – vyžaduje rychlost. Tlumič řízení se stará o to, aby se u stroje s malou stopou při vysokých rychlostech nerozkmitalo přední kolo. S ním můžete motorce na okreskách opravdu nakládat a jezdit výjezdy pod plným plynem, protože řídítka se nerozkmitají. Jistou stopu zajišťují i tužší tlumiče se zdvihy 130 mm vpředu i vzadu, ale zároveň nejsou nepohodlné.

Na závodním okruhu by 675NK zřejmě ukázala mnohem více ze svého umění. Ale i na silnici nás bavila hravostí a rychlostí, přičemž není problém dozadu naložit bagáž a vyrazit na delší výlety nebo dovolenou. To vše za cenu od 167.990 Kč.

Plusy

  • Točivá charakteristika motoru
  • Vyvážené jízdní vlastnosti
  • Pohodová pozice za řídítky
  • Skvělá cena

Minusy

  • Se spolujezdcem se moc nepočítá
  • Rychlořazení jen nahoru
CFMOTO 675NK: Technické údaje
Motor čtyřtaktní řadový tříválec DOHC
Chlazeníkapalinou
Zdvihový objem (cm3)675
Vrtání a zdvih (mm) 72 x 55,2
Kompresní poměř 11,5:1
Výkon (kW/min-166/11 000
Točivý moment (Nm/min-168/8250
Převodovka manuální, 6°
Stálý převod řetěz
Spojka antihoppingová s prokluzem
Startování elektrické
Brzda předníčtyřpístková, dva kotouče 300 mm
Brzda zadníkotoučová 240 mm
Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 180/55 R17
Délka x šířka (mm)2020 x 849
Rozvor (mm) 1400
Výška sedla (mm) 810
Pohotovostní hmotnost (kg) 189
Objem nádrže (l)15
Základní cena 167 990 Kč

Zdroj: Svět motorů

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