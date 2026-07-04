Mototest CFMOTO Gladiator Z10 Turbo: Drtič kostí a předsudků
Značka CFMOTO je nejúspěšnějším prodejcem užitkových čtyřkolek a kabinkových UTV na českém trhu. Ve svém portfoliu ale nemá jen pracovní stroje, najde se v něm i něco na zábavu. Například nový Gladiator Z10 Turbo.
Pracovní čtyřkolky díky kompaktním rozměrům a vysoké průchodnosti terénem zvládají širokou škálu úkolů. Pomáhají farmářům, lesníkům, hasičům, záchranářům, horské službě i policistům. Totéž můžeme říct i o čtyřkolkách s kabinkou, volantem a korbičkou.
Jenže lidé se chtějí i bavit, a pro takové výrobci nabízejí i sportovní stroje, což jsou vlastně buginy. A jednu takovou letos u nás začalo prodávat i CFMOTO. Pod označením Gladiator Z10 Turbo se skrývá vozidlo, které rychle prolétne písečnými dunami nebo složitými terénními nástrahami. Dostanete k němu i normální registrační značku, takže s ním můžete na běžnou silnici (potřebujete „béčkový“ řidičák), ale nejlépe se cítí mimo asfalt. I proto jsme tuto novinku jeli vyzkoušet na rallyecrossovou trať do sedlčanské kotliny.
Účelná řešení
Připraveny máme dva stroje. V atraktivním černooranžovém zbarvení před námi stojí základní dvoumístné provedení i čtyřmístná verze – to kdybyste chtěli adrenalinový zážitek zprostředkovat celé rodině nebo kamarádům. Agresivní design s množstvím zajímavých a pěkně provedených detailů slibuje nevšední zážitky.
Jednoduchost a funkčnost najdete také uvnitř trubkového rámu, který lze případně uzavřít přídavnými okny. I tady nacházíme hezké hliníkové detaily, ale hlavně praktičnost. Poloviční dveře umožní rychlý nástup a snaží se udržet nečistoty tam, kde mají zůstat – venku. Jenže i tak je plastový otevřený interiér hned špinavý. Nejlepší je potom vzít vysokotlakou vapku a vnitřek i se sedadly vystříkat. Překvapí také moderní technologie. Na multifunkčním volantu můžete kromě jízdních režimů a nastavení podvozku ovládat i handsfree nebo audio. Na palubní desce pak najdete 12,3" velký displej, který je možné propojit s telefonem například pomocí CarPlay. Kromě toho je stroj osazen t-boxem, díky kterému máte možnost ve firemní aplikaci sledovat jízdní data či polohu stroje nebo nastavit jeho zabezpečení a upgrade.
Na plný plyn
Ale to už sedíme uvnitř s přilbou na hlavě. Velkou pákou uprostřed řadíme H, pevně sevřeme volant a pod plným plynem vyrážíme. Přeplňovaný litrový tříválec za sedadly se rozeřve, gladiator se lehce nadzvedne a vyrazí vpřed. Zrychlení je dechberoucí a na konci krátké startovací rovinky při nájezdu do terénu jedeme více než stovkou.
Aby také ne. Vždyť litrový tříválec má výkon 154 koní a nejvyšší točivý moment 136 Nm. Obě hodnoty přitom máte k dispozici od sedmi tisíc otáček. Motor je spojený s odolným variátorem, který je konstruován tak, aby vydržel náročné podmínky intenzivního používání. V režimu Sport jsou reakce na přidání plynu okamžité a jezdec má pod pedálem stále dost výkonu k akceleraci. Vybrat lze i režim Comfort pro plynulejší, méně agresivní jízdu a Trail pro jízdu v náročnějším terénu. My jsme ale na závodním okruhu, takže zůstáváme u režimu Sport, který nám sedí nejvíce.
Blíží se první zatáčka. Tvrdě na brzdy, zatočit a v půlce oblouku plný plyn. Zadní část se sklouzne v lehkém driftu a gladiátor nezadržitelně vyráží vpřed.
Elektronika pomáhá
Že jsou na trati nějaké hrboly, kameny a vyjeté koleje, ani nevnímáme. Podvozek si s nimi poradí. Z10 Turbo má víceprvkové zavěšení zadní nápravy s vlečnými rameny a dvojitá A ramena vepředu. To vše odpružené elektronicky nastavitelnými tlumiči FOX QSE s pružinami Eibach, u kterých lze nastavit tři úrovně tuhosti přímo na volantu. Měkké pro pohodlnou jízdu, střední pro jízdu po stezce nebo tvrdé pro náročné terénní akce. Pro závodní trať se hodí nejtužší mód, aby byla bugina i v rychlých zatáčkách dostatečně stabilní. A aby byla kola vždy v kontaktu s podložkou a mohla přenášet výkon, mají přední zdvihy 432 mm a zadní 508 mm.
Po chvilce se sžíváme a přidáváme na rychlosti. Prudká stoupání gladiátor vyběhne bez zaváhání, na rozbitých úsecích se chová přívětivě a rychlé zatáčky projíždíme pod plynem smykem. Stroj ochotně reaguje na všechny naše povely, stačí polechtat pedál, dát kontra, a hrneme se bokem. A ani při důrazném brzdění se přední část nepotápí. Abychom si užili ještě více zábavy, vypínáme pohon předních kol a jedeme jen na zadek. Rozhodit buginu je ještě jednodušší a u krátké verze krotíme zadek, který tancuje z jedné strany na druhou.
S druhou řadou
Po hodině zážitků je čas na změnu. Za dalších sedmdesát tisíc korun totiž můžete mít čtyřmístné Z10 Turbo XL s celkovou délkou 4038 mm.
Sedět vzadu je také zajímavým zážitkem, ale dvě kolečka stačila. Raději jsme se opět přesunuli za volant. Delší provedení se chová malinko jinak. V přímém směru je stabilnější a výhodu bude mít při vyšších rychlostech například v písečných dunách. Tady na spíše technické trati drží také skvěle, ale připadá nám náchylnější na díry v zatáčce, na nich se může překlopit. Kratší verze je agilnější a hravější.
Po celodenním řádění v sedlčanské kotlině máme úsměv od ucha k uchu. Gladiator Z10 Turbo je zábavný stroj, se kterým jsme si užili spoustu legrace a vyplavili trochu toho adrenalinu. Logiku ale u něj nehledejte. Pro práci se moc nehodí, lítat volnou přírodou a lesem u nás nemůžete a na silnici se bude bugina trápit. Za těch pár neopakovatelných okamžiků ale rozhodně stojí.
Plusy
- Síla motoru
- Jízdní vlastnosti
- Bohatá výbava
- Dvě verze karoserie
Minusy
- Praktické využití
|Technické údaje: CFMOTO Gladiator Z10 Turbo
|Motor
|turbem přeplňovaný tříválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|998
|Vrtání a zdvih (mm)
|91 x 74
|Výkon (kW/min-1)
|113/7750
|Točivý moment (Nm/min-1)
|136/7000
|Převodovka
|automatická bezestupňová CVT
|Startování
|elektrické
|Brzda
|přední/zadní kotoučové
|Pneumatiky P a Z
|300/100 R14
|Délka x šířka x výška (mm)
|3276 x 1625 x 1740
|Rozvor (mm)
|2515
|Světlá výška (mm)
|356
|Provozní hmotnost (kg)
|845
|Objem nádrže (l)
|45
|Základní cena (Kč)
|660 990
Zdroj: Svět motorů