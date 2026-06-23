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Mototest Honda CB750 Hornet E-Clutch: Levá ruka na dovolené

Honda CB750 Hornet E-Clutch

Honda CB750 Hornet E-Clutch Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Honda CB750 Hornet E-Clutch
Honda CB750 Hornet E-Clutch
Honda CB750 Hornet E-Clutch
Honda CB750 Hornet E-Clutch
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Leoš Káňa
Leoš Káňa
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Pro modelový rok 2026 dostala Honda CB750 Hornet ještě větší žihadlo. Japonský výrobce ji totiž vybavil systémem E-Clutch, který zajišťuje hebké řazení nahoru a dolů bez použití spojky.

Historie hornetů je velmi bohatá. Původní CB600F z roku 1998 byl v Evropě populární díky kompaktním proporcím, výkonnému motoru a skvělé ovladatelnosti. Lehce jste se s ním tedy propletli městským provozem a zařádili si v zatáčkách. Další verze a generace posunuly hornet směrem ke sportovně-cestovním motocyklům. Vždy šlo o velmi zábavný a cenově dostupný stroj.

Aktuální dvouválcová Honda CB750 Hornet dorazila v roce 2023. Minimalistický streetfighter styl, na němž se podíleli designéři z římského výzkumného a vývojového střediska, byl vytvořen s cílem přilákat mladší jezdce, kteří chtějí přejít na silnější stroj. Konstruktéři mu navíc do vínku dali nejlepší poměr výkonu a hmotnosti v dané třídě. Před rokem prošel stroj lehkou modernizací, dostal dvojité projektorové světlomety, pětipalcový barevný displej a přibylo i přepracované nastavení odpružení.

Dva pomocníci

Jenže uspět v nabitém segmentu středně silných naháčů není snadné a je potřeba neustále přicházet s nějakými novinkami a vychytávkami. I proto zájemci o CB750 Hornet dostali možnost svůj stroj vybavit elektronicky řízenou spojkou E-Clutch, za kterou se připlácí 12.000 Kč. Nejde o automat, nýbrž možnost řazení bez spojky. Jenže tady vyvstává jedna otázka. Proč u motorky s elektronickým plynem, kde rychloražení funguje výborně, připlácet za elektronickou spojku?

Začneme tedy teorií. Na motoru je na spojkovém víku připevněná krabička, která ovládá naprosto standardní spojku. Je kompaktní a architekturu motoru opticky nenarušuje. Systém obsahuje dva malé elektromotory, aby celý mechanismus byl kompaktní a nepřekážel. Díky redukčnímu převodu ve spojce jsou oba elektromotory posunuty více dopředu, tedy dál od jezdcovy nohy. Elektromotory ovládají spojku stejně jako jezdec páčkou na řídítkách. O jejich sepnutí rozhoduje elektronika, která si bere údaje z řídicí jednotky motoru – tlak na řadicí páčku, zařazenou rychlost, pootočení plynu, pozice škrticí klapky nebo otáčky motoru. Při automatickém módu na přístrojovém panelu vpravo svítí zelená kontrolka s piktogramem automatické spojky.

Pokud se ale jezdec rozhodne o vše postarat sám, má možnost převzít nad strojem úplnou kontrolu. Páčka spojky se standardním lankem totiž hondě nechybí. Stačí ji zmáčknout, a systém se deaktivuje – zelená kontrolka zhasne a pod údajem o zařazené rychlosti se objeví písmeno M. Zpět do automatického módu se vrátí několik sekund po uvolnění spojkové páčky.

Řada výhod

A nyní praxe. Rozjezdy jsou jemné a plynulé. Nehrozí, že špatně pustíte spojku nebo málo přidáte plyn, a motorka vám trapně zhasne. Zastavování je také automatické a neutrál cvaknete na první dobrou. Nahoru padají rychlosti pod plynem naprosto přirozeně a možná ještě rychleji než u tradičního rychlořazení. Proti němu je mnohem přívětivější i podřazování. Při ťuknutí do páčky se totiž aktivuje poloha polovičního sepnutí spojky, škrticí klapka rychle přidá plyn a pro ještě plynulejší řazení přizpůsobí otáčky motoru otáčkám zadního kola. Přitom si meziplyn hezky prskne do výfuku.

Takže samé výhody. Cuknutí při přeřazení je určitě jemnější než u klasického rychloražení, a navíc nemusíte pouštět spojku při rozjíždění. Oproti normálním automatickým převodovkám se nám zde líbí, že změnu stupně má plně pod kontrolou jezdec. Nestane se tedy, že by stroj nečekaně podřadil v zatáčce v náklonu. Za celou dobu testu jsme se spojkové páčky ani nedotkli a špičkou nohy „kopali“ rychlosti nahoru a dolů, jak se nám zachtělo. A ani nezáleží na otáčkách, protože elektronická spojka funguje ve všech.

Řadový dvouválec disponuje největším výkonem 67,5 kW až při 9500 otáčkách a maximum točivého momentu 75 Nm nabídne při 7250 min-1, ale nebojí se ani vyloženě nízkého tempa. Umí se líně převalovat na 2500 min-1 a při otočení plynové rukojeti okamžitě vyrazí vpřed. Nejsilnější má střední pásmo a má rád i vysoké otáčky, které doprovází jadrnější hukot. Pro ostré rozjezdy a reakci na plyn je motor vybaven systémem Vortex Flow Ducts, který zajišťuje rovnoměrný přívod vzduchu z bočních vstupních otvorů do vzduchové komory, jenž následně zásobuje spádové sací kanály a škrticí klapky o průměru 46 mm. Uchu lahodící je i hutný zvukový doprovod. Dvouválec má 270° fázování klikové hřídele a nerovnoměrné pořadí zapalování, takže „rachotí“ v taktu véčkových motorů.

Rozdílné povahy

K charakteru dvouválce a elektronické spojky se hodí i zbytek motorky. Honda CB750 Hornet nám díky úzké stavbě nebo poloze řídítek, sedla a stupaček hned padla do ruky. Při normálním poklidném cestování nám ukazuje svoji vstřícnou tvář. Motor si jen brumlá, převodovka jemně řadí a pohodu dotváří i komfortní nastavení podvozku, který žehlí nerovnosti s naprostým nadhledem. Displej je dobře čitelný. Intuitivně se v něm listuje a jízdní módy lze za jízdy přepínat tlačítkem na rukojeti. Uvolněná jízdní pozice znamená, že ani po ujetí 200 km jezdce nebolí záda nebo ruce.

Dokáže se ale i pořádně rozparádit. Od středních otáček má motor dost dynamiky a od osmi tisíc otáček nabízí slušnou porci adrenalinu. Hornet táhne, řazení je rychlé a podvozek příkladně stabilní a v zatáčkách hbitý a hravý. A tím, že nemusíte řešit mačkání páčky spojky, máte více prostoru soustředit se na samotnou jízdu a na využití potenciálu stroje.

Video placeholder
Honda CB750 Hornet • Honda

Plusy

  • Jemné rozjezdy
  • Rychlé řazení
  • Pozice za řídítky
  • Vyvážený podvozek
  • Zvukový projev motoru

Minusy

  • Vypadá až moc obyčejně
Honda CB750 Hornet E-Clutch
Motorčtyřtaktní řadový dvouválec SOHC
Chlazení kapalinou
Zdvihový objem (cm3)755
Vrtání x zdvih (mm)87 x 63,5
Kompresní poměr11:1
Výkon (kW/min-167,5/9500
Točivý moment (Nm/min-175/7250
Převodovka6° manuální
Spojka vícelamelová elektronicky řízená
Sekundární převod řetěz
Startování elektrické
Brzda přední čtyřpístková, dva kotouče 296 mm
Brzda zadní kotoučová 240 mm
Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 160/60 R17
Délka (mm) 2090
Rozvor (mm) 1420
Výška sedla (mm)795
Pohotovostní hmotnost (kg) 192
Maximální rychlost (km/h) 205
Objem nádrže (l) 15,2
Spotřeba (l/100 km)4,3
Základní cena (Kč)199 900

Zdroj: Svět motorů

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