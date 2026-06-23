Mototest Honda CB750 Hornet E-Clutch: Levá ruka na dovolené
Pro modelový rok 2026 dostala Honda CB750 Hornet ještě větší žihadlo. Japonský výrobce ji totiž vybavil systémem E-Clutch, který zajišťuje hebké řazení nahoru a dolů bez použití spojky.
Historie hornetů je velmi bohatá. Původní CB600F z roku 1998 byl v Evropě populární díky kompaktním proporcím, výkonnému motoru a skvělé ovladatelnosti. Lehce jste se s ním tedy propletli městským provozem a zařádili si v zatáčkách. Další verze a generace posunuly hornet směrem ke sportovně-cestovním motocyklům. Vždy šlo o velmi zábavný a cenově dostupný stroj.
Aktuální dvouválcová Honda CB750 Hornet dorazila v roce 2023. Minimalistický streetfighter styl, na němž se podíleli designéři z římského výzkumného a vývojového střediska, byl vytvořen s cílem přilákat mladší jezdce, kteří chtějí přejít na silnější stroj. Konstruktéři mu navíc do vínku dali nejlepší poměr výkonu a hmotnosti v dané třídě. Před rokem prošel stroj lehkou modernizací, dostal dvojité projektorové světlomety, pětipalcový barevný displej a přibylo i přepracované nastavení odpružení.
Dva pomocníci
Jenže uspět v nabitém segmentu středně silných naháčů není snadné a je potřeba neustále přicházet s nějakými novinkami a vychytávkami. I proto zájemci o CB750 Hornet dostali možnost svůj stroj vybavit elektronicky řízenou spojkou E-Clutch, za kterou se připlácí 12.000 Kč. Nejde o automat, nýbrž možnost řazení bez spojky. Jenže tady vyvstává jedna otázka. Proč u motorky s elektronickým plynem, kde rychloražení funguje výborně, připlácet za elektronickou spojku?
Začneme tedy teorií. Na motoru je na spojkovém víku připevněná krabička, která ovládá naprosto standardní spojku. Je kompaktní a architekturu motoru opticky nenarušuje. Systém obsahuje dva malé elektromotory, aby celý mechanismus byl kompaktní a nepřekážel. Díky redukčnímu převodu ve spojce jsou oba elektromotory posunuty více dopředu, tedy dál od jezdcovy nohy. Elektromotory ovládají spojku stejně jako jezdec páčkou na řídítkách. O jejich sepnutí rozhoduje elektronika, která si bere údaje z řídicí jednotky motoru – tlak na řadicí páčku, zařazenou rychlost, pootočení plynu, pozice škrticí klapky nebo otáčky motoru. Při automatickém módu na přístrojovém panelu vpravo svítí zelená kontrolka s piktogramem automatické spojky.
Pokud se ale jezdec rozhodne o vše postarat sám, má možnost převzít nad strojem úplnou kontrolu. Páčka spojky se standardním lankem totiž hondě nechybí. Stačí ji zmáčknout, a systém se deaktivuje – zelená kontrolka zhasne a pod údajem o zařazené rychlosti se objeví písmeno M. Zpět do automatického módu se vrátí několik sekund po uvolnění spojkové páčky.
Řada výhod
A nyní praxe. Rozjezdy jsou jemné a plynulé. Nehrozí, že špatně pustíte spojku nebo málo přidáte plyn, a motorka vám trapně zhasne. Zastavování je také automatické a neutrál cvaknete na první dobrou. Nahoru padají rychlosti pod plynem naprosto přirozeně a možná ještě rychleji než u tradičního rychlořazení. Proti němu je mnohem přívětivější i podřazování. Při ťuknutí do páčky se totiž aktivuje poloha polovičního sepnutí spojky, škrticí klapka rychle přidá plyn a pro ještě plynulejší řazení přizpůsobí otáčky motoru otáčkám zadního kola. Přitom si meziplyn hezky prskne do výfuku.
Takže samé výhody. Cuknutí při přeřazení je určitě jemnější než u klasického rychloražení, a navíc nemusíte pouštět spojku při rozjíždění. Oproti normálním automatickým převodovkám se nám zde líbí, že změnu stupně má plně pod kontrolou jezdec. Nestane se tedy, že by stroj nečekaně podřadil v zatáčce v náklonu. Za celou dobu testu jsme se spojkové páčky ani nedotkli a špičkou nohy „kopali“ rychlosti nahoru a dolů, jak se nám zachtělo. A ani nezáleží na otáčkách, protože elektronická spojka funguje ve všech.
Řadový dvouválec disponuje největším výkonem 67,5 kW až při 9500 otáčkách a maximum točivého momentu 75 Nm nabídne při 7250 min-1, ale nebojí se ani vyloženě nízkého tempa. Umí se líně převalovat na 2500 min-1 a při otočení plynové rukojeti okamžitě vyrazí vpřed. Nejsilnější má střední pásmo a má rád i vysoké otáčky, které doprovází jadrnější hukot. Pro ostré rozjezdy a reakci na plyn je motor vybaven systémem Vortex Flow Ducts, který zajišťuje rovnoměrný přívod vzduchu z bočních vstupních otvorů do vzduchové komory, jenž následně zásobuje spádové sací kanály a škrticí klapky o průměru 46 mm. Uchu lahodící je i hutný zvukový doprovod. Dvouválec má 270° fázování klikové hřídele a nerovnoměrné pořadí zapalování, takže „rachotí“ v taktu véčkových motorů.
Rozdílné povahy
K charakteru dvouválce a elektronické spojky se hodí i zbytek motorky. Honda CB750 Hornet nám díky úzké stavbě nebo poloze řídítek, sedla a stupaček hned padla do ruky. Při normálním poklidném cestování nám ukazuje svoji vstřícnou tvář. Motor si jen brumlá, převodovka jemně řadí a pohodu dotváří i komfortní nastavení podvozku, který žehlí nerovnosti s naprostým nadhledem. Displej je dobře čitelný. Intuitivně se v něm listuje a jízdní módy lze za jízdy přepínat tlačítkem na rukojeti. Uvolněná jízdní pozice znamená, že ani po ujetí 200 km jezdce nebolí záda nebo ruce.
Dokáže se ale i pořádně rozparádit. Od středních otáček má motor dost dynamiky a od osmi tisíc otáček nabízí slušnou porci adrenalinu. Hornet táhne, řazení je rychlé a podvozek příkladně stabilní a v zatáčkách hbitý a hravý. A tím, že nemusíte řešit mačkání páčky spojky, máte více prostoru soustředit se na samotnou jízdu a na využití potenciálu stroje.
Plusy
- Jemné rozjezdy
- Rychlé řazení
- Pozice za řídítky
- Vyvážený podvozek
- Zvukový projev motoru
Minusy
- Vypadá až moc obyčejně
|Honda CB750 Hornet E-Clutch
|Motor
|čtyřtaktní řadový dvouválec SOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|755
|Vrtání x zdvih (mm)
|87 x 63,5
|Kompresní poměr
|11:1
|Výkon (kW/min-1)
|67,5/9500
|Točivý moment (Nm/min-1)
|75/7250
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|vícelamelová elektronicky řízená
|Sekundární převod
|řetěz
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 296 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 160/60 R17
|Délka (mm)
|2090
|Rozvor (mm)
|1420
|Výška sedla (mm)
|795
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|192
|Maximální rychlost (km/h)
|205
|Objem nádrže (l)
|15,2
|Spotřeba (l/100 km)
|4,3
|Základní cena (Kč)
|199 900
Zdroj: Svět motorů