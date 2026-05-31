Mototest Honda SH125i Smart Top Box: Cestou postupného růstu
Ač to na první pohled nevypadá, Honda SH125i letos prošla výraznou omlazovací kúrou. Tento oblíbený skútr s velkými koly lehce změnil design a má bohatší výbavu.
Aktuální Honda SH125 je součástí milionové rodiny skútrů SH, jejímž zakladatelem byl v roce 1984 model SH50. Praktičtější a silnější stopětadvacítka, na kterou stačí i automobilový béčkový řidičák, se v Evropě ukázala v roce 2001. Letos tedy slaví čtvrt století na zdejším trhu.
Nenáročný stroj se stabilním podvozkem na 16" kolech od té doby prochází průběžným vylepšováním. V roce 2005 například dostal motor s elektronickým vstřikováním PGM-FI, přičemž v roce 2013 přešel na nový agregát označený eSP (enhanced Smart Power), vyznačující se nízkým třením a stop-start systémem. O dva roky později Honda osvěžila jeho vzhled, stroj získal přední i zadní diodové světlo a inteligentní klíč Honda Smart Key.
Před šesti lety dorazil v podstatě zbrusu nový skútr a jeho základy sdílí i ten aktuální, modifikovaný.
Skrytý vývoj
Na první pohled by se mohlo zdát, že od roku 2020 se na SH125i nic nezměnilo. Tehdy totiž zmizelo světlo z řídítek a natrvalo se přemístilo na přední masku. Přestože silueta stroje, panely pod sedadlem nebo plocha na nohy zůstaly stejné, výraz skútru se změnil. Na přední kapotáži ubylo chromu. Nově tvarované jsou LED světlomety s centrálním dálkovým a dvěma potkávacími světly, směrovky nebo úzký diodový proužek v krytu řídítek. Upravený je i černý čelní panel, jenž hezky kontrastuje s červeným lakem.
Potěší i lehce vystouplý štítek, který alespoň trochu rozbíjí projíždějící vzduch. Kapotáž hezky chrání kolena a nohy jezdce. A ačkoliv nám připadá tvarově stejná, z vnitřní strany se na ní objevila nová uzavíratelná schránka například na rukavice nebo mobil. Telefon tam má i zdířku USB-C na dobíjení, která byla původně pod sedlem.
Výrazná změna na nás čeká mezi řídítky. Nově se tam zabydlel 4,2" barevný TFT displej, který nahradil původní z tekutých krystalů, a kontrolky v boxech po stranách. Zobrazuje jemně, ostře a je dobře čitelný i na slunci. I kvůli displeji se lehce změnil ovládací panel u levé rukojeti, protože nyní jde listovat palubním počítačem více směry. Systém lze nově spojit s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth a aplikace Honda RoadSync.
Tlačítka na pravé straně na startování jsou shodná, stejně jako bezklíčkové odemykání. Stačí mít klíček v kapse, stisknout zapalování, které odpoví modrým podsvícením, a stroj ožije. Hned vedle je kolébkový spínač na odemykání víčka palivové nádrže a zámku sedla. U víčka nádrže nám přijde konstrukce hodně fórová a bojíme se, že každou chvilku upadne. Pod sedlem najdete 28litrovou schránku, kam se vejdou jen otevřené přilby. Integrálku se nám tam dostat nepodařilo, ale naštěstí má honda připravený ještě 35litrový vrchní kufr na zadním nosiči.
Ten je součástí výbavy Smart Top Box a ani k němu nepotřebujete speciální klíček. Otevřete ho tlačítkem ze spodní strany, když je odemknutý celý stroj, a vejde se do něj nákup nebo laptop.
Ve stejné řece
Čtyřtaktní jednoválec se zdvihovým objemem 125 cm³ a označením eSP+ se nezměnil. V modelu SH125i má výkon 9,6 kW a maximální točivý moment 12 Nm dostupný při 6500 min-1. Už dříve plnil přísnější emisní normu Euro 5+, takže na něm nebylo potřeba nic upravovat.
Motor je kultivovaný, tichý a uděluje hondě svižnou dynamiku. Od semaforů vystřelíte hbitě a zhruba do 80 km/h skútr zrychluje odhodlaně. Pak už mu začíná docházet dech a čísla na displeji nahoru skáčou pozvolna. Dostat se na stovku a následně tuto rychlost udržovat nedělá skútru problémy. Podle tachometru jsme jednu chvíli s podporou větru svištěli i 110 km/h. Příjemná je spotřeba paliva, která se během testu ustálila na 2,2 l/100 km, což v případě 7litrové nádrže vystačí na 300 kilometrů.
Ve městě jsme se přitom snažili využívat i stop-start systém Idling Stop – po třech sekundách na volnoběh se zmáčknutou brzdou motor zhasne. Opětovné klidné naskočení po pootočení plynové rukojeti je okamžité a vlastně nás ani nijak neomezovalo. Komu by nevyhovoval, ten ho může jednoduše vypnout stisknutím tlačítka na pravé rukojeti.
Od většiny běžných skútrů se SH125i odlišuje většími, 16" koly. Díky většímu průměru a setrvačné hmotě je potom motorka hlavně ve vyšších rychlostech stabilnější. Ovladatelnost a hbitost v přeplněném městském prostředí jsou přitom stejné jako u konkurentů na malých kolech. Bonus vidíme hlavně při výletech mimo město, protože pod sebou cítíme větší jistotu a nemusíme se bát ani výraznějších náklonů. Svižnější jízdě napomáhá i pevný rám z ocelových trubek a rozvor kol 1350 mm, což je o dost víc než u další oblíbené Hondy PCX125.
Nastavení podvozku z pohledu tuhosti je vyvážené. Honda SH125i je i proto příjemným společníkem pro každodenní cesty do zaměstnání i na delší výlety po okolí.
Plusy
- Kultivovaný a úsporný motor
- Možnost spojení s mobilem
- Praktické přihrádky
- Nadprůměrná stabilita
Minusy
- Fórové víčko od nádrže
|Technické údaje Honda SH125i
|Motor
|čtyřtaktní jednoválec SOHC, 4 ventily
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|124,8
|Vrtání a zdvih (mm)
|53,5 x 55,5
|Kompresní poměr
|11,5:1
|Výkon (kW/min-1)
|9,6/8250
|Točivý moment (Nm/min-1)
|12/6500
|Převodovka
|bezestupňová automatická
|Stálý převod
|klínový řemen
|Startování
|elektrické
|Brzda přední kotoučová
|240 mm s ABS
|Brzda zadní kotoučová
|240 mm
|Pneumatiky P a Z
|100/80 R16 a 120/80 R16
|Délka x šířka (mm)
|2090 x 730
|Rozvor (mm)
|1350
|Výška sedla (mm)
|799
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|137
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|98
|Objem nádrže (l)
|7
|Spotřeba paliva (l/100 km)
|2,2
|Základní cena (Kč)
|94 900 Kč
Zdroj: Svět motorů