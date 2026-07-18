Mototest Indian Chief Vintage: Závan starých dobrých časů
Americký výrobce motocyklů Indian letos slaví 125. výročí od svého založení a připravil si k tomu zajímavý dárek. Modelu Chief Vintage nadělil historický kabát, kterým chce složit poctu zlaté éře zámořských motocyklů.
Plejáda motocyklů na současném trhu je neuvěřitelně široká a s příchodem čínských značek je nabídka ve všech segmentech velmi bohatá. Jenže často jsou si jednotlivé stroje podobné jako vejce vejci. Naštěstí tu máme i americký přístup s jedinečnými stroji, které stojí na bytelných základech, využívají osvědčenou techniku a jsou na první pohled rozpoznatelné, a tím pádem originální.
Takovým příkladem je i indian, jenž kromě velkých cestovních křižníků nabízí i sportovnější cruisery, které ve výrobním programu reprezentuje model Chief. A právě tento stroj se letos představil v provedení Vintage, kterým chce americký výrobce současným motorkářům přiblížit atmosféru „zlatých“ čtyřicátých let minulého století.
Nejen vzhled
Právě v tomto období se totiž design indianů začal odlišovat od harleyů. Nositelem této změny byl model Chief, na jehož styl navazuje i aktuální novinka Chief Vintage. Je to vlastně klasika všech klasik, protože základem nízkého a dlouhého motocyklu je tradiční ocelový kolébkový rám, do nějž je zasazen vzduchem chlazený velkoobjemový vidlicový dvouválec. Když k tomu přidáte drátěná kola, má motorka charakteru na rozdávání, jenže verze Vintage jde ještě dále. Specialitou jsou plynule tvarované blatníky nebo „plovoucí“ sedlo, které dávají stroji nezaměnitelnou siluetu.
Spolu s úzkým zadním rámem nebo vyššími řídítky tak novinka působí, že sjela z výrobní linky ve Springfieldu ve státě Massachusetts před dávnými časy. K tomu se přidávají i krásné detaily, jakými jsou například svítící ozdoba v podobě indiánské čelenky na předním blatníku, kulaté světlo nebo povrchová úprava motoru Thunderstroke 116. Černé válce bez obrábění, stříbrně lakované hlavy válců a kryty zdvihátek odkazují na surové hliníkové povrchy původních modelů Chief. Zákazník si může vybrat ze standardní černé nebo červené varianty, za kterou se připlácí 10.000 Kč. Asi nemá cenu polemizovat nad lakem, protože červená je výraznější.
Tohle je jedna z nejhezčích a nejcharakterističtějších motorek současnosti. A ani nám nevadí přiznané zadní tlumiče nebo digitální přístrojový štít. Ten je naštěstí kulatý, takže zapadá do historického konceptu, a displej s úhlopříčkou 101 mm je dobře čitelný i na přímém slunci. Vylepšený software zajišťuje rychlejší reakce. Zvolit si můžete z několika zobrazení včetně mapy navigace. Ovládá se dotykem (hezky reaguje i na rukavice) nebo tlačítkem na rukojeti.
Králem prérií
Se sedlem nízko nad zemí, za velkými řídítky a s roztaženýma nohama položenýma na velkých plotnách si připadáme jako králové silnic. A když se k tomu přidají vibrace a dunění dvouválce po nastartování, je náš pocit štěstí absolutní. Mechanické cvaknutí při zařazení je u podobně koncipovaného stroje nutností a okamžitá reakce na plyn dává tušit, že se budeme dobře bavit. Vzduchem chlazený dvouválec o zdvihovém objemu 1890 cm³ je také stará škola a ostatní modely indianu už dostaly vodou chlazené motory. Používá archaický rozvod s tyčinkami a zdvihátky OHV a vystačí si s dvojicí ventilů na válec. Indian ani oficiálně neuvádí jeho výkon (někde jsme vyštrachali 67,2 kW), ale zdůrazňuje hlavně maximum točivého momentu 156 Nm, které přichází v 3300 otáčkách.
Síla je to obří a zátah z nízkých otáček je až návykový. I když se motor líně převaluje a v ušních bubíncích slyšíte bublání od jednotlivých zápalů směsi, stačí lehce pootočit plynovou rukojetí, a probudí se v něm všichni démoni. Pod plynem válce bijí jako dvě kladiva. Mocné zrychlování doprovázejí adekvátní vibrace, takže cítíte, jak mechanika pracuje. Pořádný rachot přichází kolem 4000 min-1, kdy nás motorka uzemní do rozměrného a pohodlného sedla a máme co dělat, abychom se udrželi řídítek.
Díky nízkému těžišti si užíváme i samotnou jízdu. Indian s dlouhým rozvorem je krásně stabilní v přímém směru, ale hezky se vrhá i do zatáček. Stačí se lehce naklonit, a už si to šine do zatáčky. Přestože je to velký a těžký stroj, vůbec se s ním nemusíme prát a i při nízkých rychlostech je celkem hbitý. A také dostatečně pohodlný. Na hezké vozovce se plavně nadnáší, a přestože mají zadní tlumiče zdvih jen 75 mm, dobře si poradí i s rozbitou cestou.
Kanonáda v provozu
Několikrát jsme se hodně rozparádili a jízdu si vyloženě užívali. Největším limitem se potom staly brzdy, protože vpředu má indian jen jeden kotouč o průměru 298 mm, do nějž se zakusují čtyřpístkové třmeny. Navíc jsou čelisti schované pod „závojem“ předního blatníku a jejich chlazení nebude ani přes žebrování ideální. Chce to naplno brzdit s předstihem, ale to se vlastně od „staré“ motorky očekává.
Stejně jako pořádný zvukový doprovod. Nevíme, jak zní standardní tlumiče, ale příplatkové výfuky Dr. Jekill & Mr. Hyde rozehrávají divokou symfonii. V základním nastavení jsou možná až moc tiché a nechávají vyniknout akordům z motoru. Po stisknutí „čertovského“ tlačítka vlevo na řídítkách se ale ve výfuku otevřou klapky a spustí se pořádný rachot. Zaplatíte za ně sice 78.217 Kč, ale zvukový dojem pozvednou na jinou úroveň.
Indian Chief Vintage je jedinečný krásný stroj, který ctí dlouholeté tradice americké značky.
Plusy
- Působivý jedinečný design
- Kvalita zpracování detailů
- Silný motor
- Zvuk příplatkových výfuků
- Vysoká dávka radosti z jízdy
Minusy
- Nižší účinnost přední brzdy
|Indian Chief Vintage: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní vidlicový dvouválec OHV
|Chlazení
|vzduchem
|Zdvihový objem (cm³)
|1890
|Vrtání a zdvih (mm)
|103,2 x 113
|Kompresní poměr
|11:01
|Výkon (kW)
|67,2
|Točivý moment (Nm/min-1)
|156/3300
|Převodovka
|manuální, 6°
|Sekundární převod
|řemen
|Spojka
|mokrá vícelamelová
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, jeden kotouč 298 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 298 mm
|Pneumatiky P a Z
|130/90 R16 a 150/80 R16
|Délka x šířka (mm)
|2441 x 887
|Rozvor (mm)
|1626
|Výška sedla (mm)
|686
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|327
|Objem nádrže (l)
|15,1
|Základní cena
|544 900 Kč
|Testovaný kus
|633 117 Kč
Zdroj: Svět motorů