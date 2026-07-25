Mototest Jawa 730 Twin: Vlastní cestou s lehkou pomocí
Jawa poslední dobou šlape na plyn. Loni představila trojici nových strojů s čínským rodokmenem, letos jsme se dočkali její vlastní novinky. Model 730 Twin byl navržen a také se vyrábí v továrně v Týnci nad Sázavou.
V našich duších má Jawa stále nezastupitelné místo, protože na ni má nějakou vzpomínku každý český motorkář. Jakákoliv její novinka tedy přitahuje nebývalou pozornost. Potvrdil to i letošní brněnský motosalon, na němž Jawa 730 Twin spolu s jedinečným litrem patřila mezi největší hvězdy. I nám se její retro styl líbil a nyní jsme se na ní konečně mohli projet.
Jawa v posledních letech fungovala tak, že nakupovala motorky v zahraničí. Indická Jawa ctí historické modely, z Číny loni dorazily modernější stroje od značky Jedi Motor. Nová Jawa 730 Twin, limitovaná specialitka Jawa 1000 a Jawa 400 Geeny začínají tvořit novou linii motocyklů, které spojuje obdobná konstrukce rámu, dvouválcový řadový motor a český VIN, protože se vyrábějí u nás. Zajímavé je také označení Twin, které odkazuje na 80. léta minulého století, kdy byl vyráběn úspěšný model Jawa 350 typ 638 Twin Sport. Druhým důvodem je identický design s prémiovým litrem, takže oba stroje působí jako dvojčata.
Originální vizáž
Už dlouho jsme na nějakou novinku nebyli tak zvědavi, protože nová jawa nás okouzlila již svým vzhledem. Za designem stojí Jan Hrbek a stroji vtiskl jedinečný rukopis. Sám o sobě je působivý dvojitý páteřový příhradový rám, na který navazuje rovná podsedlovka. Zaoblená záď je zakončena malým kulatým světlem, jaké si pamatujeme z prvních „pařezů“, tedy Jawy 50/550. Čisté linie nenarušuje držák značky ani směrovky, protože ty jsou uchyceny ke kyvce.
Přídi zase dominuje typická jawácká kapotáž kolem kulatého světla, která je protažená až na přední vidlici. Uměle vypadá jen horní kryt motoru, který je opticky spojen žebrováním s obrubou chladiče. Kryt je tam proto, že 730 má stejný rám jako litr, menší motor ale zabírá méně místa, tak by pak v rámu vznikla nehezká díra. Řemeslnou kvalitu ukazuje odlévaný díl, na němž jsou uchyceny přední a zadní stupačky, nebo příplatková leštěná hliníková nádrž.
Styl je to rozhodně zajímavý, ale nějak nám k němu neladí digitální hranatý displej. Není hezký, po spuštění motorky vás přivítá nápis Jedi Motor, neumí česky, špatně se v něm listuje a je odkloněn od jezdce, takže je na něj hůře vidět. Ani modře podsvícená tlačítka na rukojetích nectí retro styl stroje.
V rytmu doby
Elektronika totiž zrovna patří ke komponentům, které si jawa vypůjčila z loňského čínského modelu JD by Jawa 750 Retro. Z něj si vzala i řadový dvouválec o zdvihovém objemu 730 cm3. Dává výkon 55 kW, disponuje maximálním točivým momentem 68 Nm a o jeho konečné ladění se postarala švýcarská firma Suter Racing. Dvouválec běží i na volnoběh klidně a je velmi slušně kultivovaný. Neklepe s motorkou, což souvisí i s bytelným rámem, který musí zkrotit i litrový agregát. Nejde o žádného trhače asfaltu, ale potěší slušnou dynamikou v širokém spektru otáček. Ve dvou tisících sice ještě lehce protestuje, ale o pět set otáček výš už slušně táhne. Vrchol přichází mezi pěti až sedmi tisíci, i když nárůst síly není příliš zřetelný – ani méně zkušení jezdci se nemusejí bát otočit heftem naplno. Dynamika zkrátka odpovídá konkurenci.
Líbí se nám zvukový doprovod. Při lehkém přidání plynu začne pleskat v rytmu kmitajících válců, a když otevřeme klapky naplno, tak k tomu přidá pořádný chraplák. Pozitivní vliv na tom má jistě i tlumič výfuku pod motorem. Ten má podle představitelů Jawy opět odkazovat na starého „pařeza“, ale my víme, že si ho půjčili od kapotované JD 750 by Jawa Racing.
Povedená skládačka
I když motorku pohání kompaktní řadový dvouválec, je hodně široká, za což opět může naddimenzovaný rám. Na stroji se sedí hodně obkročmo s roztaženýma nohama. S tím souvisí i to, že jezdec s výškou 174 cm na zem došlápne jen špičkami, i když je sedlo 785 mm nad vozovkou. Široké sedlo je tužší a ideálně tvarované. Jezdec do něj zapadne a sedí se mu pohodlně. Trochu nezvyklé je, že se musíme příliš natahovat k řídítkům, protože jde o pořádný kus motorky s dlouhým rozvorem 1520 mm. Na jezdeckou pozici si nějaký čas musíme zvyknout.
Podvozek včetně hliníkové kyvné vidlice je převzatý od Jedi Motor. Ale ani Číňani všechny věci nevyrábí a používají díly od specializovaných firem. Vpředu tak máme radiálně uchycené čtyřpístkové třmeny Brembo a tlumiče pocházejí od japonské značky KYB. Přední vidlice je plně nastavitelná, vzadu lze po sundání sedla upravit předpětí pružiny. A Jawa vsadila na správnou kartu.
Podvozek nám připadá příjemně vyvážený, protože velmi dobře tlumí nerovnosti, ale není gumový. Díky dlouhému rozvoru je motorka stabilní v přímém směru i při rychlejších průjezdech táhlými oblouky. Při svých rozměrech je navíc až překvapivě hbitá. Stačí lehce nahnout tělo a sklápí se stejně přirozeně jako menší konkurenti. Klikaté serpentiny jí nedělají problémy, protože i změnu směru zvládne téměř okamžitě.
Jawa 730 Twin má určitě potenciál uspět. I když máme výtky k digitálnímu displeji a některé detaily předprodukčního kusu ještě nejsou dotaženy k dokonalosti, jde o dobře ovladatelný stroj, který přiláká pozornost okolí.
Plusy
- Neokoukaný vzhled
- Bytelná konstrukce
- Slušná síla a kultivovanost motoru
- Vyvážené jízdní vlastnosti
Minusy
- Digitální přístroje
- Podsvícené ovladače na rukojetích
|Jawa 730 Twin: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|730
|Vrtání a zdvih (mm)
|83 x 67,5
|Kompresní poměr
|11,5 : 1
|Výkon (kW/min-1)
|55/8200
|Točivý moment (Nm/min-1)
|68/7100
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|řetěz
|Spojka
|antihoppingová s prokluzem
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 298 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Rozvor (mm)
|1520
|Výška sedla (mm)
|785
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|213
|Maximální rychlost (km/h)
|205
|Objem nádrže (l)
|16
|Základní cena
|199 700 Kč
Zdroj: Svět motorů