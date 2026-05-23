Mototest Piaggio Beverly S 310: Spojení různých charakterů
Letos slaví čtvrt století výroby atraktivní skútr Beverly, který představuje vlajkovou loď značky Piaggio. Díky silnému motoru a vyváženým jízdním vlastnostem je to stroj, který se doma cítí nejen ve městě, ale také na delších výletech.
V roce 2001 debutoval v segmentu středně objemových skútrů zajímavý model ze stáje italské značky Piaggio. Díky pevnému rámu a podvozku, který snesl srovnání s normálním motocyklem, nabízel výbornou stabilitu při vysokých rychlostech, aniž by ztratil hbitost v městském prostředí. Tím modelem bylo první beverly, které svět městských skútrů přiblížilo motocyklovému stylu.
Úspěšný směr dokládají i prodejní statistiky, podle nichž se v padesáti zemích světa prodalo už více než půl milionu kusů beverly. Loni tento model dorazil v upraveném provedení, takže je připraven na další životní cyklus.
Ještě si počkáme
Pro tradičního výrobce je beverly důležitým strojem, a i proto pro letošní rok připravil jeho speciální edici 25th Anniversary. Exkluzivní barevné provedení Grigio dostalo nový tmavě šedý odstín s matným metalickým efektem, což má odkazovat na stříbrné výročí značky. Design doplňuje světle šedá grafika, která vede po celé délce skútru od zadních bočních panelů až po přední blatník a připomíná boční pruhy, jimiž byly zdobeny první modely Beverly z počátku tisíciletí. Kouřový plexištít, typický prvek původního beverly, dotváří jeho osobitý vzhled. Sportovní charakter podtrhují leskle černé detaily, například madlo pro spolujezdce nebo rámeček světlometu, zatímco zlaté akcenty zvýrazňují grafiku, střední lištu přední masky a logo Beverly.
Kola jsou lakována v leskle černé barvě se zlatým a šedým lemováním a dvoumateriálové sedlo s perforovanou texturou a dvojitým prošíváním barevně ladí s celkovým designem v odstínech černé, šedé a zlaté. Na vnitřní straně předního štítu se nachází plaketa „25th Anniversary“, doplněná italskou trikolorou vyjadřující poctu původu modelu.
Aktuální téma
Jenže tahle specialitka k nám dorazí až v průběhu léta, takže jsme si museli vystačit s normálním provedením. V zeleném laku Verde Jungle, určeném jen pro „esko“, vypadá beverly také pěkně. Hezkým detailem je modré orámování mřížky na masce. Z pohledu designu se loni na stroji nic nezměnilo. Stále tak z boku můžeme obdivovat organické tvary panelů pod sedadlem a hezky schovaný středový rám. Provedení S působí sportovněji, ale zůstávají mu i praktické vlastnosti. Chodidla má jezdec stejně jako kolena schovaná za rozměrnou přední kapotáží, jen plocha na chodidla by mohla být větší nebo vpředu skloněná.
Výbava je na stejné úrovni jako u jeho předchůdce. Nabízí bezklíčkové zapalování, dálkové ovládání zámku sedla a víčka palivové nádrže, praktickou přihrádku s USB portem a háček ve štítu nebo velký 5,5" LCD přístrojový displej. Ten je sice dobře čitelný a přehledný, ale většina konkurentů už sází na barevné TFT obrazovky. Také ukazatele směrovek jsou titěrné.
Do osvětleného prostoru pod sedlem se vejdou dvě otevřené přilby nebo nějaké další drobnosti. Určitě se vyplatí 52litrový top box z příslušenství, který ale bohužel není zakomponovaný do bezklíčkového systému, takže ho musíte otevírat samostatným klíčkem.
Sedlo s detailní povrchovou úpravou, výrazným tvarováním a dvojitým prošíváním nabízí dvě výškové úrovně pro jezdce a spolujezdce. Díky rozměrům a vyvážené tuhosti se na něm sedí pohodlně, navíc s řídítky a stupačkami vytváří uvolněnou jízdní pozici.
Posun v útrobách
Nejdůležitější novinkou loňské modernizace je použití nového, kapalinou chlazeného jednoválce s elektronickým vstřikováním paliva o objemu 310 cm³, který splňuje emisní normu Euro 5+. Ten nahradil předchozí třístovku a najdete ho i v jiných strojích koncernu Piaggio. V beverly dostanete jeho nejsilnější variantu. Maximální výkon 20,4 kW přichází v 7500 otáčkách a nejvyšší točivý moment 29,5 Nm při 6000 min-1. Výrobce modernizoval až 70 % jeho komponentů, včetně přepracovaného vstřikovače a systému startování. Díky tomu má být motor tišší, úspornější a citlivější na povel plynu.
Po nastartování se lehce chvěje a vibrace přecházejí i do skeletu. Po rozjezdu se uklidní a ve vyšším tempu není vůbec slyšet. Motor sice už není tak točivý, ale disponuje větší silou odspodu. Variátor zabírá rychleji, což je znát při rozjezdech. Piaggio se z místa odpíchne podstatně hbitěji než dříve. Ve vysokých rychlostech i v plném zatížení dvěma osobami působí svěžejším dojmem a na dálnici nebudete za loudaly.
Stroj více tváří
A to je důležité, protože beverly je skútr se širokým záběrem použití. Ani přes celkem velké rozměry neztrácí hbitost, kterou uplatní v hustém městském provozu. Díky užším řídítkům se protáhne i úzkými škvírami a v rukou nám přijde lehký, takže se s ním dobře manipuluje i v pomalých rychlostech. S nízkým těžištěm nám připadá obratný jako stopětadvacítky, takže se dobře hodí na každodenní dojíždění do zaměstnání. Nemusíte se bát vyrazit ani na delší výlety za hranice města. Díky dvojitému kolébkovému rámu z vysoce odolných ocelových trubek působí pevně i při vysokých rychlostech.
Na výborné směrové stabilitě se podílí i velké přední 16" kolo. Přední vidlice Showa a dvojčinné zadní tlumiče zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovných městských silnicích a odladění podvozku můžeme nazvat vyváženým. Do velkého předního kola se vešel i 300mm přední brzdový kotouč, takže stačí jen jeden. Příjemnou jistotou je kromě ABS i kontrola trakce, která pomůže třeba na mokré dlažbě, při přejezdu kolejí nebo přesunu po trávě.
Piaggio Beverly má mezi skútry jedinečnou pozici, protože se řadí někam mezi pohodlné městské stroje a cestovatelská „gétéčka“. A na obou březích se cítí dobře.
Plusy
- Vyvážené jízdní vlastnosti
- Svižný projev motoru
- Dostatek síly
- Bohatá výbava
- Dostatek odkládacích míst
Minusy
- Jen černobílý displej
- Menší plocha na chodidla
|Technické údaje Piaggio Beverly S 310
|Motor
|čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec
|Chlazení
|vodou
|Zdvihový objem (cm3)
|310
|Vrtání x zdvih (mm)
|75 x 70,1
|Výkon (kW/min-1)
|20,4/7500
|Točivý moment (Nm/min-1)
|29,5/6000
|Převodovka
|bezstupňová CVT
|Sekundární převod
|přímý
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|jeden kotouč 300 mm s ABS
|Brzda zadní
|jeden kotouč 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|110/70 R16 a 140/70 R14
|Rozvor (mm)
|1540
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|185
|Objem nádrže (l)
|12
|Základní cena
|149 900 Kč
Zdroj: Svět motorů